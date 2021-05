Apple a făcut Shortcuts să ruleze mai rapid pe iPhone şi iPad cu iOS 14.6. Ce este Shortcuts şi ce face

Apple a adus, fără să menţioneze, şi îmbunătăţiri aplicaţiei Shortcuts , care acum rulează acţiuni mai rapid pe iPhone şi iPad cu cea mai recentă versiune a sistemului de operare.

Ce face aplicaţia Shortcuts? Apple spune aşa: Shortcuts este o modalitate rapidă de a realiza una sau mai multe sarcini cu aplicaţiile dumneavoastră. Aplicaţia Shortcuts vă permite să creaţi propriile comenzi rapide în mai mulţi paşi. De exemplu, construiţi o comandă rapidă numită „Surf Time” care să cuprindă raportul de surf, să dea un ETA pe plajă şi să vă lanseze lista de redare a muzicii de surf.

Ce e o acţiune? Tot Apple spune : O acţiune - elementul constitutiv al unei comenzi rapide - este un singur pas într-o sarcină. Fiecare Shortcut este alcătuită din una sau mai multe acţiuni.

Deci, Shortcuts e un program de automatizare, care uneşte mai multe aplicaţii sub o singură comandă. Am creat un My Shortcuts din 3 aplicaţii şi am numit-o Dimineaţa. Am adăugat vremea, timpul cu maşina până la birou şi să ruleze muzică.





După cum au raportat unii utilizatori pe Twitter şi Reddit , acţiunile din aplicaţia Shortcuts rulează mai rapid cu iOS 14.6 şi iOS 14.7 beta.

Unul dintre rapoarte menţionează că o comandă rapidă cu 700 de acţiuni a durat aproximativ 30 de secunde pe iOS 14.5, dar pe iOS 14.6, aceasta rulează în doar 13 secunde. Alţi utilizatori au raportat că viteza a crescut odată cu actualizarea, dar nimic semnificativ.

Publicaţia 9to5Mac a făcut câteva teste şi şi spune se pot observa unele îmbunătăţiri atât în ​​iOS 14.6, cât şi în iOS 14.7 beta. Totuşi acest lucru este mai vizibil doar atunci când vine vorba de Shortcuts cu zeci sau sute de acţiuni.

