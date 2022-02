Cercetarea Microsoft Digital Futures Index, pe zona ECE, arată cum stă România la capitolul digitalizare

România este una dintre ţările din regiune care dispune de un număr mare de talente în domeniul digital, a doua cea cea mai mare populaţie de dezvoltatori de software din regiunea Europei Centrale şi de Est, un ecosistem din ce în ce mai dinamic de startup-uri – elemente care, odată valorificate, pot să transforme România într-un centru regional de progres digital.

Astfel, Digital Futures Index arată că nivelul general de dezvoltare digitală al României este de 92, ţara noastră înregistrând un scor cu 8% sub media regiunii Europei Centrale şi de Est.

Însă, România are rezultate mai bune în ceea ce priveşte câştigurile economice şi societale, având aici un scor de 104 (peste media înregistrată la nivel de regiune), fapt care sugerează că digitalizarea are, deja, un impact pozitiv pentru ţară.

De asemenea, observăm că ritmul de dezvoltare accelerează, România având o industrie a serviciilor IT în plină expansiune, care reprezintă în prezent 6,2% din PIB şi se dezvoltă de 3 ori mai rapid decât economia naţională. România este una dintre ţările cu cel mai mare punctaj în Index în ceea ce priveşte exporturile de produse şi servicii din sfera IT&C, iar industria IT este al doilea cel mai mare sector din economia naţională care contribuie la exporturile de servicii ale ţării (2 din 10 dolari obţinuţi din activităţile de export sunt corelaţi cu sectorul IT&C).

Potrivit DFI, firmele din România alocă pentru cheltuielile cu produsele şi soluţiile de software sume similare cu celelalte state din regiune (înregistrând un scor de 95 vs. 100). În acelaşi timp, datele arată că utilizarea cloud-ului este foarte strâns legată de niveluri ridicate ale inovaţiei şi productivităţii, iar 75% dintre companiile din România vor să accelereze ritmul cu care adoptă soluţii cloud şi tehnologia în general. Totuşi, încă suntem cu 13% în urma mediei regionale atunci când vine vorba de procentul de firme care folosesc soluţii de cloud computing.

Digital Futures Index analizează şi maturitatea digitală a ţărilor pe care le include, iar România are un scor cu 29% sub media regională în ceea ce priveşte procentul de companii care angajează specialişti în domeniul IT. Pe de altă parte, în ceea ce priveşte procentul de absolvenţi IT&C, înregistrăm un scor de 102 (situându-ne uşor peste media regiunii), iar continuarea şi intensificarea eforturilor în această direcţie va fi esenţială, cu atât mai mult cu cât estimările arată că în România vor fi create peste 650.000 de locuri de muncă pe roluri tehnice / IT până în anul 2025.

Analizând nivelul de competenţe digitale la nivelul întregii populaţii, DFI arată faptul că România se situează cu 31% sub media Europei Centrale si de Est, la acest capitol. Conform analizei realizate de Microsoft, abilităţile digitale sunt strâns corelate cu rezultatele economice şi societale, incluzând inovaţia, productivitatea, nivelul salariului mediu sau calitatea mediului înconjurător, spre exemplu.

La rândul său, şi gradul de digitalizare a serviciilor publice se corelează cu productivitatea, inovaţia şi nivelul salariului mediu dintr-o ţară şi are rolul de a stimula exponenţial progresul digital, în ansamblul său iar, la această categorie, România înregistrează un scor cu 30% sub media regiunii.

Aşadar, statele avansate din punct de vedere digital sunt mai inovatoare, au economii mai competitive şi mai eficiente, şi înregistrează un nivel mai scăzut de poluare. Prin accelerarea digitalizării, atât România, cât şi întreaga regiune a Europei Centrale şi de Est pot accelera procesul de evoluţie şi creştere socială şi economică.