Banca Română de Credite şi Investiţii lansează MIND, o nouă soluţie digitală bancară

MIND simplifică anumite acţiuni precum crearea unui cont, verificarea soldului sau efectuarea unor plăţi 100% online, fără să fie necesar mersul la bancă sau semnarea unor acte şi contracte în format fizic, ţinând cont de contextul actual mai puţin favorabil, în care interacţiunile sunt limitate.

Înrolarea se realizează de pe site-ul băncii accesând Vreau Cont Total Digital. Viitorii utilizatori trebuie să aibă acces la un calculator, laptop sau telefon cu cameră web, microfon şi conexiune la internet şi să dispună de cartea de identitate. Ulterior, după aprobare, utilizatorii înrolaţi pot descărca aplicaţiile BRCI Mobile şi BRCI Secure şi pot beneficia de oferta BRCI la depozitele în Lei.

Până pe 31 martie, BRCI are şi o ofertă promoţională, prin care administrarea contul digital este gratuit. Astfel, cei care îşi fac un cont până la această dată vor beneficia de zero comision de administrare, zero comision de emitere a cardului de debit, zero comision la internet şi mobile banking, zero comision la plăţile în lei şi livrare a cardului gratuită, alături de un serviciu de alertă prin SMS tot gratuit pentru tranzacţii cu cardul ce depăşesc 100 de lei.

Începând cu data de 1 aprilie, Contul Total Digital va fi gratuit pentru încasările de minim 1000 lei/lună. Pentru încasări mai mici, va exista un cost de 9 lei/lună.