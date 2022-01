„Baby Shark Dance” este primul videoclip din lume care a atins 10 miliarde de vizualizări pe YouTube | VIDEO

Lansat în iunie 2016, acesta este cel mai urmărit videoclip din istoria YouTube.

În România, serialul animat „Baby Shark” poate fi urmărit pe Nickelodeon şi Nick Jr. Noi episoade sunt planificare pentru 21 martie, iar sezonul 2 va avea premiera în 2023.

După ce a depăşit piesa „Despacito” a lui Luis Fonsi şi Daddy Yankee în noiembrie 2020, „Baby Shark Dance” este cel mai vizionat video de pe YouTube pentru 15 luni consecutive. În prezent, „Baby Shark” are cu 2,3 miliarde de vizualizări mai mult decât videoclipul care îi urmează în clasament.

Adunând mai multe vizionări decât întreaga populaţie de pe glob, Baby Shark a devenit unul dintre cele mai notabile fenomene culturale, care a generat un nivel uriaş de implicare în întreaga lume. Alături de cântecele, dansurile şi personajele sale emblematice, a luat lumea cu asalt cu provocarea virală #BabySharkChallenge, la care au participat copii, adulţi şi cele mai mari vedete pop din lume. Pe lângă provocarea virală, cântecul înregistrat o serie de 20 de săptămâni pe Billboard's Hot 100 şi a obţinut distincţiile RIAA Diamond (11x platină) şi BRIT 2 x Platinum.

După succesul global al videoclipului original, Baby Shark şi-a extins universul dincolo de internet cu propriul serial animat TV pe Nickelodeon, un program global de licenţiere a obiectelor promoţionale, turnee live în întreaga lume, jocuri interactive, NFT-uri şi multe altele.

„Baby Shark’s Big Show!”, serialul animat de succes, produs alături de Nickelodeon Animation Studio, a fost lansat cu succes la nivel internaţional în 2021 şi a primit acordul pentru un al doilea sezon în timp ce filmul său este în dezvoltare. În SUA, în 2021, „Baby Shark’s Big Show!” a ocupat un loc în Top 3 seriale la toate televiziunile cu programe de preşcolari, ajungând la peste 26 de milioane de telespectatori cu vârsta peste 2 ani pe Nickelodeon şi pe canalul Nick Jr. Continuarea filmului „Pinkfong and Baby Shark’s Space Adventure”, care a marcat a cincea cea mai vizionată producţie din lista Netflix Today’s Top 10 din SUA, este, de asemenea, în lucru.

Min-seok Kim, CEO al The Pinkfong Company, a declarat: „Suntem încântaţi să anunţăm că dragul nostru Baby Shark a înregistrat o altă etapă remarcabilă. A fost o călătorie cu adevărat semnificativă să asistăm la modul în care Baby Shark a conectat oameni din întreaga lume şi abia aşteptăm să prezentăm aventurile ulterioare ale lui Baby Shark, care vor aduce experienţe de neuitat şi mai multor fani de pretutindeni.”

Drept parte a sărbătoririi acestei etape, The Pinkfong Company va lansa o campanie de un an, Beyond Infinity, care îşi propune să întărească încrederea fanilor că orice este posibil şi realizabil, aşa cum Baby Shark a reuşit să-şi extindă propriul univers dincolo de internet.

În plus, The Pinkfong Company a stabilit un alt record fără precedent, primind Diamond Creator Award de la YouTube, canalul de YouTube spaniol al Pinkfong depăşind 10 milioane de urmăritori începând cu 10 ianuarie 2022. Acesta marchează al treilea Diamond Creator Award primit de Pinkfong de la YouTube, după cele acrdate pentru canalele de Youtube brtanice şi coreene. În august 2021, compania a primit premiul Custom Creator de la YouTube pentru că a depăşit 50 de milioane de abonaţi pe canalul YouTube în limba engleză al Pinkfong.