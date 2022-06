XPG lansează carcasa de PC Mid-Tower VALOR AIR

VALOR AIR este o carcasă de PC care pune accentul pe optimizarea fluxului de aer. Aceasta prezintă un panou lateral din sticlă securizată pentru a scoate în evidenţă şi componentele interioare. Deşi are dimensiuni compacte, VALOR AIR oferă spaţiu interior suficient pentru a susţine şi acomoda hardware şi componente.

Carcasa XPG VALOR AIR mid-tower are un aspect curat, cu un design aerodinamic care atrage eficient aerul rece de la exterior pentru a fi aspirat prin intermediul a 3 ventilatoare de 120 mm preinstalate în partea frontală şi a unui ventilator de 120 mm aflat în partea din spate care va evacua aerul încălzit.

Deşi are dimensiuni de economisire a spaţiului, acest model este capabil să găzduiască plăci grafice cu o lungime de până la 335 mm. Poate suporta surse de alimentare cu lungimi de 160mm-180mm, inclusiv XPG CORE REACTOR cu certificare 80 PLUS GOLD şi XPG CYBERCORE cu certificare 80 PLUS PLATINUM. XPG VALOR AIR este o carcasă mid-tower, care oferă un flux de aer ridicat, spaţiu şi performanţă la un preţ accesibil.

XPG VALOR AIR dispune de un panou frontal magnetic detaşabil brevetat XPG şi este echipată cu un panou lateral din sticlă securizată. În plus, panoul lateral este uşor de îndepărtat prin simpla slăbire a şuruburilor. O serie de porturi I/O aflate în partea superioară include două porturi USB 3.2 Gen 1 şi o mufă combo pentru căşti/microfon. Filtrele de praf sunt, de asemenea, proiectate cu un mecanism detaşabil şi un mecanism magnetic care face curăţarea uşoară.

XPG VALOR AIR este echipată cu două suporturi detaşabile pentru HDD/SSD de 2,5". Un sistem suplimentar detaşabil pentru unităţile combo de 2,5"/3,5" este amplasat sub carcasă, ceea ce sporeşte flexibilitatea gestionării cablurilor PSU.