Vânzările de Xbox One X au crescut fulgerător, după ce cumpărătorii au confundat-o cu noua consolă de la Microsoft

Ieri, Microsoft a dat startul precomenzilor pentru noua sa generaţie de console, Xbox Series X şi Xbox Series S. Deşi mulţi s-au familiarizat deja cu denumirea consolelor, există şi persoane care nu au avut la fel de mult noroc şi s-au aflat în impas ieri, luând decizia de a comanda Xbox One X, versiunea cea mai puternică a actualei generaţii de console Microsoft.

Pe Amazon, Xbox One X a crescut în popularitate cu 747%, un indicator destul de clar că multe persoane au comandat din greşeală vechea consolă, în loc să înregistreze o precomandă pentru cea nouă. Cifra de pe Amazon include însă popularitatea consolei şi câte locuri a urcat în acest clasament, nereferindu-se la vânzări, deşi cu siguranţă nu e greu să ne imaginăm că au existat persoane care au făcut confuzie între cele două nume.

Bineînţeles, cei care au făcut această greşeală vor avea posibilitatea de a returna consolele, dar există şi o altă explicaţie pentru popularitatea bruscă a lui Xbox One X, una care poate aduce zâmbete pe chipurile multor persoane: comenzile ar fi putut fi făcute de boţi, folosiţi des în această perioadă a precomenzilor de persoane care vor să vândă consolele la suprapreţ. Practic, o greşeală minoră ar fi putut face ca un bot să comande, in locul unui Xbox Series X, un Xbox One X.

This, separately, a funny and interesting potential explanation for the Xbox One X ranking so highly on Amazon. https://t.co/iTtHb7W2Kz