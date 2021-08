Tot ce trebuie să ştii despre PlayStation 5. Întrebări frecvente şi răspunsuri

Care este diferenţa dintre consola PS5 şi consola digitală PS5?

Singura diferenţă dintre consola PlayStation 5 şi consola PlayStation 5 ediţia digitală este că o unitate de disc Ultra-Blu-ray este inclusă în consola PS5. Consola ediţiei digitale PS5 nu include o unitate de disc.

Consola PlayStation 5 are o unitate de disc Blu-ray Ultra HD care îţi permite să joci atât jocuri cu discuri Blu-ray PS5, cât şi jocuri cu discuri Blu-ray PS4. În plus, îţi permite să redai videoclipuri 4K Ultra HD Blu-ray, discuri Blu-ray standard şi DVD-uri.

Consola ediţiei digitale PS5 nu are o unitate de disc Blu-ray Ultra HD. Cei care deţin consola de ediţie digitală PS5 vor putea cumpăra jocuri PS5 şi PS4 de pe PlayStation Store sau vor avea acces la jocuri prin PlayStation Plus şi PlayStation Now (este necesar un abonament plătit pentru fiecare, vândut separat).

În plus, peste 99% din cele peste 4.000 de jocuri PS4 pot fi jucate şi pe consola de ediţie digitală PlayStation 5 sau PS5, deşi cu ediţia digitală PS5 aceste jocuri trebuie descărcate de pe PlayStation Store, în timp ce modelul PS5 cu o unitate Blu-ray va fi, de asemenea, compatibil cu discurile Blu-ray PS4.

Există diferenţe de performanţă între consola PS5 şi consola digitală PS5?

Nu. Dincolo de hard disk, performanţa consolelor este identică.

Care sunt dimensiunile fizice ale consolei PS5 şi ale consolei ediţiei digitale PS5? Cât cântăresc?

Consola PlayStation 5 are aproximativ 390 mm x 104 mm x 260 mm (lăţime x înălţime x adâncime). Fără a număra baza, cântăreşte aproximativ 4,5 kg.

Consola digitală PS5 măsoară aproximativ 390mm x 92mm x 260mm (lăţime x înălţime x adâncime). În plus, cântăreşte aproximativ 3,9 kg.

Pot folosi ambele modele de consolă PS5 atât în ​​mod portret, cât şi în mod peisaj?

Da, ambele modele PlayStation 5 includ un suport care permite utilizatorilor să regleze consola pentru a o poziţiona vertical sau orizontal.

PS5 va fi disponibil în alte culori?

La lansare, nu vor exista culori sau modele suplimentare disponibile pentru niciunul dintre modelele PS5.

PS5 foloseşte o sursă de alimentare externă?

Nu, PlayStation 5 este proiectat cu o sursă de alimentare internă.

Ce este inclus în cutia PS5 la lansare?

Indiferent de modelul pe care îl alegi, vei obţine:

consola PlayStation 5 sau consola digitală PlayStation 5;

Un controler wireless DualSense;

Un cablu de încărcare USB de tip C la tip A pentru control wireless DualSense

Un cablu HDMI (compatibil cu viteza ultra-înaltă definită de HDMI v2.1);

Cablu de alimentare CA;

bază care îţi permite să orientezi consola pe verticală sau orizontală

Ghidul de pornire rapidă şi în siguranţă.

De asemenea, ambele modele de PS5 vin cu un joc gratuit preinstalat.

Ce este atât de special la SSD-ul PS5?

SSD-ul de mare viteză al PlayStation 5 a fost dezvoltat pentru a elimina obstacolele din calea jocurilor, în special încărcarea ecranelor. Dezvoltatorii pot transmite în flux jocurile PS5 la o rată incredibil de rapidă, astfel încât experienţele de joc pe PS5 vor fi perfecte şi dinamice, cu o călătorie rapidă instantanee în jocuri cu lumi mai extinse. Această viteză îmbunătăţită va permite dezvoltatorilor de jocuri să creeze lumi mai mari fără limitările tradiţionale care există, cum ar fi timpul de încărcare. În plus, le permite jucătorilor să petreacă mai mult timp jucând şi mai puţin să aştepte încărcarea scenariilor.

PS5 are nevoie de un televizor 4K? Ce rezoluţii sunt acceptate?

Nu, consola PlayStation 5 nu necesită un televizor 4K. Rezoluţiile acceptate sunt 720p, 1080i, 1080p şi 2160p. PS5 are rezoluţii de ieşire de până la 2160p (UHD 4K) atunci când este conectat la un ecran 4K.

PS5 se poate conecta la afişaje 8K şi, după o actualizare software a sistemului, va putea avea o rezoluţie de ieşire de până la 8K atunci când conţinutul este disponibil, cu software compatibil.

Pot conecta consola PS5 la sistemul meu de sunet surround sau la bara de sunet?

Da, jucătorii pot utiliza portul HDMI OUT al consolei PS5 pentru a se conecta la un televizor sau la un sistem de sunet.