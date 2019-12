Samsung CRG5, 27 de inci: Monitorul curbat ultra-rapid, perfect pentru gameri (TECH REVIEW)

Din momentul în care am văzut pentru prima oară un ecran curbat, am ştiut că acestea vor fi o slăbiciune constantă a mea. Au acel ceva care mă atrage, care mă face mult mai interesat de produsul respectiv, fie că e vorba de un monitor, un smartphone sau un televizor.

Samsung CRG5 este un monitor curbat destul de mare, de 27 de inci, destinat gaming-ului, dar care nu te va dezamăgi nici dacă vrei să vezi un film sau un episod din serialul favorit (care probabil în perioada asta este The Witcher).

Cifre pentru pasionaţi

Curbura are valoarea de 1500mm, iar ecranul este un W-LED de tip VA (vertical alignment), oferind o rezoluţie maximă de 1920 x 1080: perfectă pentru gaming şi în special pentru shootere, acolo unde orice milisecundă poate conta. Densitatea pixelilor este de 81ppi, şi monitorul este şi compatibil cu NVIDIA G-Sync, care sincronizează display-ul cu placa grafică. Gamut-ul este sRGB, iar adâncimea culorii native este în 8 biţi.

Şi dacă tot am spus această frază oarecum clişeică, ”orice milisecundă poate conta”, zic să şi explic: viteza acestui monitor este incredibilă. Rata de refresh de 240Hz şi timpl de răspuns de numai 4 milisecunde fac ca orice mişcare să pară ultra-rapidă, iar acest lucru te poate ajuta enorm în jocuri precum Call of Duty: Modern Warfare, în care am şi testat monitorul.

Raportul de contrast este de 3000:1, ceea ce înseamnă că în ambele părţi ale spectrului, culorile vor avea tonuri realiste, iar detaliile vor putea fi distinse cu uşurinţă, chiar şi în scenele întunecate (iar noul CoD are câteva momente în beznă profundă). Panoul are o luminozitate de 300 de niţi, îndeajuns cât să nu îţi ”ucidă” ochii în condiţii de întuneric, şi să îţi ofere suficientă lumină în mijlocul zilei.

A fi sau a nu fi (imersiune)

Cei de la Samsung spun că panoul curbat ajută la imersiune, şi nu pot să îi contrazic, deşi cuvântul ”imersiune” mi se pare că a devenit mai mult unealtă de marketing în ultimii ani. Senzaţia aceasta se datorează jocului pe care îl joci sau filmului pe care îl vezi, capabil să te atragă în povestea sa, nicidecum unei bucăţi de hardware. Cu toate acestea, trebui să recunosc că senzaţia e un pic mai plăcută atunci când porneşti un joc pe un astfel de monitor, e ca şi cum ar fi pus (încă) un văl fin între tine şi restul lumii.

Mărimea lui CRG5 este un avantaj uriaş (la propriu), pentru că fiecare cadru vine cu o multitudine de detalii pe care le poţi observa şi analiza. În plus, datorită curburii, nu simţi că pierzi anumite lucruri, pentru că ai constant o viziune de ansamblu foarte bună asupra acţiunii jocului.

Margini subţiri, în ciudat mărimii generoase

În ceea ce priveşte dimensiunile, e evident că acesta nu e genul de monitor pe care să îl poţi plimba dintr-un loc în altul oricând doreşti. Totuşi, are o greutate de 4,6kg, nefiind foarte greu, şi este şi destul de subţire, având o grosime de 61mm. Marginile sunt şi ele mici: 8mm în partea de sus şi în laterale, şi 19mm în zona de jos.

La capitolul porturi, avem 3 input-uri video: un DisplayPort şi două HDMI 2.0, la care se alătură un jack de căşti de 3,5mm. Nu există slot-uri pentru USB, acesta fiind cam singurul minus pe care i l-am găsit acestui monitor. Pentru sunet am folosit o pereche de căşti de la Razer, despre care mi-am scris opinia aici.

Samsung CRG5, în versiunea de 27 de inci, se găseşte la un preţ de 1599,99 de RON. Mult, puţin, depinde de fiecare cum evaluează acest preţ, însă ce pot spune este atât: mă îndoiesc că cineva care ar cumpăra acest vitezoman al monitoarelor ar avea motive să se plângă de el după ce îl utilizează.