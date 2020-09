Lovitură uriaşă dată de Xbox: Microsoft a cumpărat noi studiouri, printre care şi celebrele Bethesda sau Arkane

Microsoft a anunţat astăzi achiziţia ZeniMax Media, unul dintre cei mai mari distribuitori independenţi de jocuri video. Dacă numele companiei nu vă spune foarte multe, studiourile pe care până acum le deţinea o vor face cu siguranţă - id Software, Arkane Studios, Tango Gameworks şi Bethesda Game Studios, printre altele.

Acestea sunt responsabile pentru crearea unora dintre cele mai de succes jocuri din ultimii ani şi nu numai - titluri precum Doom şi Quake (id Software), Dishonered şi Prey (Arkane), The Elder Scrolls şi Fallout (Bethesda) şi The Evil Within (Tango).

Microsoft va plăti 7,5 miliarde de dolari pentru această achiziţie, care se va finaliza în a doua jumătate a lui 2021. ZeniMax Media era evaluată la 2,5 miliarde în 2016, şi mai multe zvonuri în ultimii ani spuneau că aceasta se află şi sub atenţia celor de la Sony, interesaţi de o potenţială preluare a companiei.

Într-un comunicat de pe site-ul Xbox, Phil Spencer, şeful Xbox, a oferit câteva detalii şi despre ce înseamnă această tranzacţie pentru moment - anume că mai mult titluri Bethesda vor intra în Xbox Game Pass în următoarele luni, atât pe consolă, cât şi pe PC.

Bineînţeles, potenţialele mutări pe care le are acum la dispoziţie Xbox sunt uriaşe, compania având acum posibilitatea de a face exclusive viitoarele continuări din seria Doom, Elder Scrolls sau Fallout. Trebuie notat şi faptul că anunţul vine cu o zi înainte ca precomenzile pentru Xbox Series X să înceapă, lucru pe care cu siguranţă cei de la Microsoft l-au luat în calcul.

Xbox s-a delimitat de exclusive în ultima perioadă însă, astfel că jocuri precum Elder Scrolls VI sau Fallout 5 vor apărea cu siguranţă şi pe PC. Însă, la fel ca toate celelalte jocuri aflate sub tutela Microsoft, ne putem aştepta să fie disponibile din prima zi în Xbox Game Pass, care este principalul lucru pe care compania americană vrea să îl valorifice acum în materie de gaming.

Ironia face ca Microsoft să devină în curând distribuitorul unor jocuri care până acum sunt anunţate ca fiind exclusivităţi pentru PlayStation - Ghostwire: Tokyo şi Deathloop, ambele aşteptate să apară pe PS5.