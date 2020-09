HP a anunţat accesorii cu o nouă tehnologie wireless şi desktop cu puternica RTX 3090

Căştile wireless OMEN Frequency oferă sonor fără decalaj , pentru ca gamerii să nu piardă niciun sunet esenţial în timpul jocului. Ele oferă un sunet surround 7.1, combinat cu EQ şi lumini ce pot fi personalizate, prin intermediul OMEN Command Center. Dotate cu o baterie care are o durată de viaţă de 30 de ore, cu sistem de încărcare prin USB-C şi cu un microfon care anulează zgomotul de fond, aceste căşti sunt gândite pentru imersiune wireless.

Mouse-ul wireless OMEN Vector dispune de cea mai rapidă încărcare USB-C din lume. Cu o baterie care durează până la 10 ore după o încărcare de cinci minute – dar şi cu o încărcare completă de 90 de minute pentru o durată de până la 180 de ore - gamerii pot încărca şi intra în joc. Integrarea în OMEN Command Center oferă acces la setări, conexiuni esenţiale şi lumină, cu un senzor wireless 16000 DPI Pixart PAW3335 şi switch-uri mecanice Omron care rezistă la 50 de milioane de click-uri.

Tastatura OMEN Wireless Spacer TKL are un design care oferă o postură ergonomică şi, în acelaşi timp, ocupă puţin loc. Aceasta are funcţionare duală şi oferă libertatea de a juca wireless sau prin conexiune cu fir. Cu o capacitate de încărcare care susţine până la 75 de ore de joc, o încărcare de cinci minute cu USB-C generează şase ore de baterie fără suport de lumină, totul fiind monitorizat şi controlat prin OMEN Command Center. Switch-urile folosite sunt silenţioase, dar tactile, MX Cherry Brown , 100% anti-ghost şi roll over pentru taste şi cu suport de mână magnetic, detaşabil pentru sesiunile lungi de gaming.

Desktopul OMEN 30L vine echipat cu cele mai noi plăci grafice NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080 şi RTX 3070. Ele sunt dotate cu noi RT Cores, Tensor Cores şi multiprocesoare streaming, oferind imagini incredibile, rate de reîmprospătare a imaginii extrem de rapide şi AI acceleration, pentru jocuri şi aplicaţii creative.

Pe lângă acestea, HP a mai anunţat lansarea unei perechi de căşti OMEN Blast cu difuzoare de 53mm şi sunet surround 7.1, pe cablu, alături de două monitoare de gaming, HP X24i şi X24ih, cu rate de refresh de 144Hz, timp de răspuns de 1ms şi tehnologie AMD FreeSync Premium.

Preţ şi disponibilitate