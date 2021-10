Dota 2 The International se va ţine fără spectatori pe Arena Naţională. Sunt puse în joc premii de 40 de milioane de dolari

„Începând din această săptămână, campionatul 'The International 2021', campionatul mondial Dota 2 începe la Bucureşti! Din păcate, organizatorii au stabilit că acesta se va desfăşura fără spectatori pe Arena Naţională din cauza condiţiilor pandemice din România. Organizatorii au returnat banii pentru toate biletele vândute anterior. Bucureştiul, cum am promis, va beneficia financiar de organizarea competiţiei aici. Vor fi prezente 18 dintre cele mai bune echipe din lume, care luptă pentru o bucată a fondului de premii de 40 de milioane de dolari şi pentru Aegis of the Immortal", scrie acesta, pe Facebook.

Pe de altă parte, consilierul municipal îi îndeamnă pe cei interesaţi să urmărească evenimentul, începând cu etapa grupelor din 7-10 octombrie, pe eGG Network.

Valve a anunţat schimbarea drastică pe blog, confirmând că toţi banii de pe biletele vândute vor fi rambursaţi celor care intenţionau să participe la evenimentul de pe Arena Naţională din Bucureşti.

„Nu am vrut altceva decât să primim cu căldură fanii în direct la eveniment, dar nu mai putem face acest lucru într-un mod care să ne permită să prioritizăm sănătatea şi bunăstarea atât a publicului, cât şi a participanţilor. Celor care au cumpărat bilete li se va emite automat o rambursare integrală a banilor.

„The International 2021 va începe conform planului pe 7 octombrie şi aşteptăm cu nerăbdare să primim pe scenă cele mai bune echipe de Dota 2 din lume şi să împărtăşim experienţa în online cu milioane de fani din întreaga lume.”, scrie Overheat