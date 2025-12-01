Jaguari, vipere, boli și arme. Unde se află una dintre ultimele frontiere neguvernabile ale planetei?

Există un motiv întemeiat pentru care nu există o șosea care să lege America de Nord de America de Sud: coridorul Darién , un punct geografic îngust, încărcat de pericole, boli și violență. Cândva considerată de netrecut, această porțiune de junglă a devenit în secolul XXI una dintre cele mai aglomerate – și totodată una dintre cele mai periculoase – rute de migrație de pe glob.

Coridorul Darién este o întindere formidabilă de junglă deasă, aflată pe fâșia îngustă dintre Panama și Columbia, pe istmul ce leagă America de Sud de America Centrală.

În secolul XX, au existat eforturi majore pentru a construi Autostrada Pan-Americană, menită să lege Alaska de extremitatea sudică a Argentinei. Proiectul a fost aproape finalizat, cu excepția unui segment de 97 de kilometri din regiunea Darién, care s-a dovedit imposibil de cucerit.

Acoperită de păduri tropicale compacte, munți abrupți, râuri și zone mlăștinoase, zona este prea dificilă pentru construcția de drumuri și infrastructură. De altfel, terenul atât de greu accesibil funcționează chiar și ca barieră naturală împotriva transmiterii bolilor la animale între continente.

Pe lângă obstacolele geografice, regiunea găzduiește o faună bogată, dar periculoasă: jaguari, vipere extrem de veninoase și roiuri de țânțari purtători de boli, scrie iflscience.com.

Încercările istorice de colonizare s-au soldat cu eșecuri dramatice

La sfârșitul secolului al XVII-lea, recunoscând importanța strategică a zonei, Regatul Scoției a lansat un proiect ambițios pentru a întemeia o colonie în Darién. Investitori bogați și oameni obișnuiți și-au pus economiile în această inițiativă, atrași de promisiunea unor câștiguri imense.

Însă boala, foametea și condițiile extreme au distrus rapid colonia. Ea s-a prăbușit în câteva luni, contribuind la o criză financiară atât de severă, încât a influențat decizia Scoției de a intra în uniune politică cu Anglia.

În ultimii ani, un nou tip de pericol s-a instalat în coridorul Darién. Această zonă de junglă fără autoritate reală a devenit un refugiu pentru bande criminale, traficanți, carteluri de droguri și grupări înarmate, care profită de numărul tot mai mare de oameni ce încearcă să ajungă spre Statele Unite.

O combinație de factori – instabilitate economică, crize politice, violență urbană, presiuni climatice și restricții mai severe privind imigrația – a determinat un număr fără precedent de migranți să traverseze regiunea. Guvernul din Panama estimează 133.726 de treceri în 2021, 248.284 în 2022 și un salt la 520.085 în 2023 – de peste 40 de ori mai mult decât media anuală dintre 2010 și 2020.

Majoritatea migranților evită centrul junglei, preferând o combinație de trasee maritime, fluviale și terestre. Mulți pornesc cu bărci de-a lungul coastei, continuă pe poteci și peste râuri, apoi se conectează la rutele de autobuz din Panama.

Numeroși oameni care se aventurează în această zonă cad victime jafului, răpirilor, șantajului și violențelor sexuale. Degradarea situației a determinat British Medical Journal să declare regiunea drept o „criză de sănătate publică”, marcată de traumatisme severe, stres psihologic profund, holeră, HIV și alte infecții cu transmitere sexuală.

Coridorul Darién a fost întotdeauna o trecătoare primejdioasă, dar în prezent, cel mai mare pericol provine de la oameni.