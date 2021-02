Un mare nume din IT face angajări în România. Peste 200 de joburi disponibile de oriunde din ţară

Cognizant Softvision,unul dintre liderii în ingineria produselor software, recrutează la nivel naţional, permiţându-le angajaţilor să lucreze la alegere de oriunde din România. Modelul de muncă de acasă are în centru flexibilitatea şi permite angajaţilor şi viitorilor angajaţi să lucreze inclusiv la distanţă de casă, de oriunde se simt cel mai confortabil, sau în unul din cele cinci studiouri ale Cognizant Softvision din toată ţara, după deschiderea acestora: Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Baia Mare.

Prin această iniţiativă, Cognizant Softvision îşi propune să extindă capacitatea de angajare, având în prezent peste 200 de poziţii deschise pentru ingineri software, în special experţi în tehnologii precum Java, JavaScript, DevOps, QA Automation, .NET.

“Studiourile Cognizant Softvision vor continua să fie centrele noastre regionale, vor fi locuri de întâlnire între colegi, clienţi, membri din comunităţile tehnice locale, cu scopul de a colabora, lucra, inova şi învăţa. Aceste locuri vor fi ideale pentru a crea conexiuni, a dezvolta produse şi idei. Acum încă lucrăm exclusiv de acasă iar cândva fi posibil ne vom redeschide sediile şi acestea vor deveni acele hub-uri regionale acoperind întreaga ţară.

Într-un context viitor al flexibilităţii, opţionalităţii şi coexistenţei muncii de acasă cu cea de la birou, studiourile noastre vor fi "The Place To Be" pentru a acomoda preferinţele colegilor noştri, priorităţile de business şi vor găzdui activităţi cu impact în evoluţia tehnologică.” a declarat Mihai Constandiş, Country Manager pentru Cognizant Softvision.

Cognizant Softvision a ajuns recent la 2.000 de angajaţi în România şi are studiouri în Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara şi Baia Mare.