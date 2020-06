Aceste trotinete electrice vor completa dorinţa de a lua o gură de aer proaspăt, de a vă bucura de clipele petrecute în aer liber, fiind în acelaşi timp o formă uşoară de sport pentru condiţia fizică, dar care nu va epuiza toate resursele corporale.

Trotinetele electrice au în ultima perioadă o solicitare din ce în ce mai accentuată din partea publicului. Conceptul este unul inedit, inovator, iar porţia de plimbare şi de relaxare sau drumul către magazine sau către serviciu, va fi mai plăcut atunci când apelaţi la această modalitate de transport. Această trotinetă electrică este potrivită pentru absolut oricine, indiferent de vârstă sau sex. Poate fi utilizată cu succes şi de către cei care obişnuiesc în mod normal să folosească trotineta clasică, aşa cum sunt copiii sau adolescenţii, dar şi de către oamenii obişnuiţi care nu au mai încercat o trotinetă până acum, de către femei şi bărbaţi, de toate vârstele.

Conceptul trotinetelor electrice este cu atât mai apreciat din punct de vedere al sustenabilităţii, fiind o modalitate prin care vă puteţi derula cu plăcere toate activităţile de exterior, fără a dăuna mediului înconjurător. Ele sunt de asemenea şi un mod de viaţă, o modalitate de respect faţă de generaţiile viitoare şi faţă de tot ceea ce ne înconjoară.

Iar cele mai noi aparriţii din domeniul trotinetelor electrice vin din partea brandului Zero, un brand focusat pe rezultate şi pe calitate, şi nu în ultimul rând, pe îneplinirea şi solicitarea tuturor cerinţelor exclamate de către clienţii care au avut deja contact cu trotinetele electrice ce au apărut cu mult timp în urmă.

Practic, investind în aceste trotinete electrice şi respectiv, în trotinetele electrice oferite de către brandul Zero, realizaţi o investiţie de durată care vă poate aduce multiple beneficii stilului de viaţă şi care poate completa în mod inteligent şi inovator toate economiile pe care le-aţi făcut până în prezent.

Despre brandul Zero

Brandul Zero are la bază milioane de studii şi cercetări de specialitate efectuate în rândul oamenilor pasionaţi de inovaţii şi de soluţii pentru un stil de viaţă mai îndelungat şi mai benefic. Producătorul îşi are originea în Sinagpore, iar rezultatele cercetării au fost aplicate încă din anul 2013, atunci când producătorul a început în mod excllusiv producerea şi comercializarea unor forme de transport de dimensiuni şi caracteristici reduse, cu o tehnologie sustenabilă.

Producătorul comercializează în exclusivitate scutere, biciclete sau trotinete electrice, toate sub acelaşi concept prietenos cu mediul şi populaţia, din materiale de cea mai bună calitate.

Producerea acestor metode de transport se bazează exclusiv pe îndeplinirea celor mai exigente cerinţe în materie de calitate, fără a omite însă satisfacţia pe care o poate avea clientul la contactul cu un autovehicul de tonaj redus. Astfe, producţia de trotinete oferită de către brandul Zero îşi doreşte să fie răspunsul la toate întrebările în materie de inovaţie, calitate, îndatoriri şi plăceri. Prin inermediul trotinetelo electrice universale se acoperă o sferă largă de nevoi şi necesităţi, fără compromisuri, pentru toate clasele sociale.

Zero face diferenţa în cel mai mic detaliu, trotinetele electrice fiind adecvate atât în medii cu condiţii adecvate sau decente, cât şi în cele care pot reprezenta o adevărată provocare.

Trotinetele Zero - În România, exclusiv prin evoMAG

Trotinetele marca Zero sunt distribuite în exclusivitate prin intermediul magazinului vostru de incredere evoMAG, un magazin online de top care s-a concentrat de-a lungul timpului pe îndeplinirea tuturor dorinţelor pentru clienţi şi comercializarea celor mai noi şi mai apreciate inovaţii de pe piaţă.

La evoMAG veţi găsi în exclusivitate tot ce este nou şi de o calitate superioară pe piaţa mondială, inclusiv posibilitatea de a vă bucura de o trotinetă electrică de ultimă generaţie.

Trotinetele electrice Zero sunt comercializate în avanpremieră la evoMAG, fiind trotinete electrice de top cu o reputaţie internaţională.

Prin intermediul acestei noi apariţii de la evoMAG vă puteţi bucura de o experienţă de relaxare şi de mişcare absolut formidabilă, alături de zeci de beneficii pe care aceste beneficii le oferă.

De ce să ai încredere într-o trotinetă Zero?

Aşa cum v-am menţionat şi anterior, vorbim de un concept de top, de o idee inovatoare care rupe toate barierele în materie de mobilitate sustenabilă.

Aşa cum exclamă însuşi brandul producător, deviza acestor trotinete se bazează pe multiplele avantaje care reprezintă zero activităţi şi practici poluante.

De pildă, putem vorbi despre zero poluare, datorită motorului integrat 100% ecologic carre nu produce şi nu emite în mediul înconjurător emisii de gaze cu efect de seră, substanţe toxice sau particule în suspensie. Practic, motorizarea trotinetelor Zero este gândită atent şi conform ultimelor standarde mondiale din prezent, respectând deviza pentru un mediu mai curat şi mai sănătos.

Totodată, dacă pentru mulţi conceptul electric era aparent un motiv relativ de îngrijorare, ei bine, trotineta electrică Zero este compatibilă cu diferite sisteme electrice de reîncărcare, aşa că o poţi reîncărca oriunde.

Designul acestor trotinete este unul cât se poate de modern şi fiabil, noile modele de trotinete electrice Zero comercializate în exclusivitate de către evoMAG, în România, îmbinând cu succes utilul cu plăcutul. Vorbim de un aspect rafinat, de un bord inteligent cu afişarea celor mai importante detalii pe ecran în momentul utilizării trotinetei, cât şi despre un corp fiabil. De asemenea, aceste triciclete sunt extrem de uşor de montat şi de desamblat de fiecare dată, fiind ideale chiar şi pentru persoanele începătoare care iau contact pentru prima dată cu un astfel de sistem de transport. Şi în acelaşi timp vorbim de o disponibilitate ridicată de păstrare şi mentenanţă, datorită fiabilităţii şi a dimensiunilor reduse, respectiv datorită capacităţii de pliere, care le permit acestor trotinete electrice să fie depozitate chiar şi în cele mai restrânse spaţii. Astfel, o trotinetă electrică Zero se va dovedi a fi un concept practic în orice locuinţă.

Un lucru care-ţi va spori încrederea în trotinetele electrice produse de către brandul Zero e şi faptul că ele au o autonomie foarte ridicată. Sunt disponibile numeroase variante de astfel de trotinete electrice sub marca brandului Zero, care pot fi alese în funcţiile de nevoile şi de bugetul disponibil. Astfel, acest lucru este un aspect foarte important în alegerea acestor trotinete electrice, care te pot ajuta să te deplasezi pe distanţe cu mult mai îndelungate faţă de multe alte trotinete electrice deja existente pe piaţă, ce aparţin altor branduri.

Mentenanţa trotinetelor nu impune condiţii speciale, astfel că trotinetele electrice Zero vor fi uşor conservat pe termen lung.

Şi de asemenea trebuie menţionat faptul că datorită practicabilităţii, a tehnologiei integrate de ultimă generaţie, cât şi datorită motorizării de top, aceste electrice nu impun un efort fizic ridicat pentru mobilitate. Totodată, o astfel de trotinetă electrică vă poate ajuta să vă menţineţi în formă, prin efectul uşor şi practic insesizabil de prelucrare a musculaturii, pe care îl veţi efectua cu fiecare deplasare, mentru menţinerea stabilităţii şi deplasarea către destinaţiile dorite.

Puteţi în sfârşit să vă luaţi adio de la cozile petrecute în trafic şi să ajungeţi mult mai repede la destinaţie, chiar şi cotratimp, prin utilizarea unei trotinete electrice Zero, chiar şi în spaţii mai reduse. Şi totul fără niciun compromis sau restricţie de deplasare, căci nu este necesară existenţa unor documente de manevrare, respectiv, a unui permis de conducere.

Cele mai bune modele de trotinete Zero

Zero şi evoMAG aduc pe piaţa românească cele mai bune modele de trotinete electrice din toate timpurile. Brand-ul vă pune la dispoziţie nici mai mult, nici mai puţin de 6 modele de trotinete electrice, pe care le puteţi alege în funcţie de nevoile voastre personale, de preferinţe şi de buget.

Să nu uităm de asemenea că o astfel de trotinetă electrică impune o investiţie destul de mare dar, comparând calitatea şi beneficiile oferite,, pentru un adevărat pasionat de tehnologie, iubitor de mişcare şi activităţi fizice, de mobilitate sau de materii de cea mai bună calitate, Zero va fi o investiţie asigurată de viitor.

Iată şi care sunt cele mai bune modele de trotinete Zero pe care le puteţi lua chiar la voi acasă.

1. Trotineta electrica ZERO 9, Autonomie 40-45 Km, Viteza 48 Km/h, Motor 600W, Roti pneumatice 9″

Trotineta electrică Zero 9 este cel mai accesibil model din seria acestor trotinete electrice de ultimă generaţie. Are o autonomie de panâ la 45 km, ceea ce înseamnă că bateria va putea susţine orice deplasare în limita acestei distanţe. Această trotinetă este ideală pentru copii, cât şi pentru adulţi, pentru activităţi fizice uşoare (mersul la cumpărături în apropierea locuinţei sau mersul la serviciu în aceleaşi condiţii etc.).

De asemenea, ea poate fi combinată şi introdusă ca parte extra în cadrul unor activităţi fizice mai elaborate.

Roţile pneumatice cu suspensie integrată vă permit un control deplin asupra trotinetei electrice, atât în mediul urban, cât şi în cel rural, dar şi în zonele problematice, cum ar fi zonele de câmpie sau cele montane.

2. Trotineta electrică ZERO 10x, Autonomie 65-85 Km, Viteza 65 Km/h, Motor 2 x 1000W, Roţi pneumatice 10″, Suspensii hidraulice

Dacă simţiţi nevoia de o autonomie ceva mai ridicată, care să vă crească dorinţa şi entuziasmul de a lua pulsul celor mai interesante zone din apropierea domiciliului sau chiar de la depărtare de locuinţa proprie, puteţi opta pentru trotineta electrică Zero 10x, una dintre variantele 10x disponibile.

Aşa cum menţionam anterior, această tricicletă vine cu o autonomie chiar dublă faţă de modelul Zero 9, accentul menţinându-se din nou pe calitate, durabilitate şi pe confortul deplin al experienţei de deplasare.

Suspensiile şi motorul dual iintegrate în tehnologia de bază transformă acest model de trotinetă electrică Zero 10x într-un vehicul perfect şi ecologic de off-road.

Vorbim şi de această dată de o adaptabilitate foarte ridicată la drum llung, cât şi la drumuri ce ar putea reprezenta o adevărată provocare.

3. Trotineta electrica ZERO 10x, Autonomie 80-110 Km (Baterie LG), Viteza 65 Km/h, Motor 2 x 1000W, Roti pneumatice 10″, Suspensii hidraulice

Cel mai puternic model din seria trotinetelor electrice marca Zero este varianta 10x cu o autonomie de până la 110 km, o autonomie extrem de ridicată şi ideală pentru cei cărora le place să se aventureze cât mai mult în deplasări şi călătorii.

Ediţia 10x cu o motorizare incredibilă dE 2X1000W îi oferă trotinetei o optimizare senzaţională care o transformă într-un vehicul formidabil de oraş, pe distanţe cât mai îndelungate. Este o alegere ideală, sigură şi foarte practică, care vă oferă un control deplin asupra experienţei voastre.

Pentru un randament complet timpul de încărcare este de doar 9 ore, un timp redus faţă de performanţa pe care v-o poate oferi trotineta electrică Zero 10x cu o autonomie ridicată.

Cât costă o trotinetă Zero?

Preţurile unei astfel de trotinete de ultimă generaţie nu sunt deloc mici, aşa cum probabil aţi anticipat deja. Costurile variază începând în jurul sumei de aproximativ 3500 lei şi poate creşte în jurul sumei de 8000 lei.

Bineînţeles, preţurile variază în funcţie de proprietăţile fiecărei trotinete electrice, de motorizarea trotinetelor electrice Zero, cât şi de autonomia acestora.

Însă, indiferent de modelul ales, putem vorbi întotdeauna de materiale şi accesorii de top, de o caroserie rezistentă la impact, uzare sau condiţii externe (umiditate, ploaie, şocuri etc.), de eforturi minime de întreţinere şi, bineînţeles, de o experienţă fascinantă ce se va creea indiferent de vârstă.

În concluzie, dacă sunteţi pasionaţi de noutăţile oferite în exclusivitate de către piaţa tehnologică, noile trotinete electrice Zero comercializate în exclusivitate în România de către evoMAG, nu trebuie să vă lipsească din colecţia personală.

Aceste trotinete electrice vin la pachet cu o motorizare şi o autonomie mai puternică faţă de modelele de trotinete existente actualmente pe piaţă şi de generaţiile mai vechi de trotinete electrice, fiind vehicule cu adevărat ingenioase, inovatoare şi deosebite.

Producătorul trotinetelor electrice Zero este un producător de renume la nivel mondial, cu peste 5 ani de tradiţie şi recunoastere la nivel mondial, fiind unul dintre cei mai mari producători de vehicule electrice de top. Trotinetele electrice au făcut înconjurul lumii şi oferă o exper