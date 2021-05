Mercusys MR70X: router Wi-Fi 6 accesibil [TECH REVIEW]

În ultimii ani, tehnologia de comunicaţii şi conectivitate a cunoscut un salt uriaş, prin Wi-Fi 6 şi 5G, ambele având scopul de a îmbunătăţi experienţa de utilizare a reţelelor şi de a pava drumul către viitor şi inovaţiile sale.

Traseul celor două a fost similar din multe puncte de vedere, însă niciunul mai evident ca cel al preţului dispozitivelor care sunt dotate cu aceste tehnologii: în urmă cu doi ani, un telefon 5G sau un router cu Wi-Fi 6 te-ar fi costat o mică avere, în timp ce astăzi, ambele pot fi obţinute la preţuri mult mai accesibile şi mai „de bun simţ”.

Spre Wi-Fi 6 ne vom îndrepta atenţia în acest material, mai exact spre un router accesibil care promite accesul la această tehnologie, anume Mercusys MR70X. Mercusys este prezentă de aproape un an pe piaţa din România şi în această perioadă şi-a făcut clară strategia - de a oferi routere şi elemente de reţelistică la preţuri cât mai accesibile, pentru a pune accent pe raportul calitate-preţ.

Design-ul acestui router este destul de simplu, destul de plat, cu uşoare tente de „navă spaţială”, similar cu cel al lui MR50G spre exemplu, un alt router de la Mercusys. Are o nuanţă neagră elegantă, cu trei zone lucioase care pot aduna amprente şi 4 antene ce pot fi aşezate în diferite poziţii. Toate porturile sale se află în spate, fiind 3 porturi LAN şi unul WAN, alături de care se află şi butonul de reset/WPS şi portul de alimentare.

În cutie se află şi un cablut de ethernet destul de lung, de aproximativ un metru şi jumătate, precum şi garanţia şi ghidul de rigoare cu informaţii despre cum poate fi pornit router-ul.

Pe partea de jos vei găsi informaţiile necesare pentru conectarea iniţială, numele reţelei şi parola. Apropo de conectare şi instalare, acestea nu durează deloc mult şi sunt foarte uşoare, Mercusys reuşind să integreze un proces destul de simplu pentru instalarea routerelor sale. După instalare, vei da cu ochii şi de un meniu cu setări mai avansate, precum unele de securitate, setarea unei reţele pentru oaspeţi, control parental şi altele.

În ceea ce priveşte viteza, Mercusys promite prin MR70X conectivitate cu până la 1800Mbps pe 5GHz şi 574Mbps pe 2.4GHz. Evident, vitezele acestea pot fi atinse (dacă cei de la Mercusys nu au exagerat în vreun fel) pe cablu, nu prin Wi-Fi, însă noi am decis să testăm exclusiv conexiunea pe Wi-Fi, iar rezultatul a fost unul mulţumitor: în medie, am stat undeva pe la 80Mbps (Download) şi 67Mbps (Upload) pe 2.4GHz, o conexiune pe care o folosim destul de rar, în timp ce pe cea principală, de 5GHz, am atins viteze medii de 530Mbps (Download) şi 360 Mbps (Upload). Sunt rezultate bune, chiar excelente pentru un router cu preţul lui MR70X.

Mercusys MR70X nu vine însă numai cu promisiunea lui Wi-Fi 6, ci şi cu mai multe tehnologii integrate, precum Smart Connect, care alege automat cea mai bună conexiune pentru fiecare dispozitiv, MU-MIMO şi OFDMA care au rolul de a permite transmiterea de date către mai multe dispozitive în acelaşi timp, pentru streaming în toată casa fără întreruperi, sau Beamforming, acea tehnologie care permite concentrează semnalul în jurul dispozitivelor tale, pentru a se asigura de stabilitatea conexiunii lor.

Mercusys MR70X este, aşa cum spuneam mai sus, un router tipic pentru cei de la Mercusys, care vrea să iasă în evidenţă prin raportul calitate-preţ. Din fericire, reuşeşte să facă acest lucru, oferind rezultate bune şi o experienţă de utilizare foarte simplă şi plăcută pentru un preţ de aproximativ 200 de lei.