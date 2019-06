Căşti wireless Bang&Olufsen BeoPlay H9 (2019) - confort, utilitate şi sunet impecabil [TECH REVIEW]

H9 (3 Gen) foloseşte un ANC hibrid, care funcţionează aşa: ”Two microphones, one placed on the outside of the ear cushion and one placed on the inside, just in front of the speaker, turn the surrounding noise around – effectively cancelling out unwanted elements”.

Câteva specificaţii

Primul contact

Când au venit, le-am pozat înainte să le pun pe cap, mi-au atras atenţia tijele din aluminiu, fineţea cu care sunt lucrate materialele, cusătura curată de pe banda de piele de viţel, pernuţele interioare.

Model Ada Constanda. FOTO Adrian Pogîngeanu

Din fericire, le-am primit pe cele negre (Matte Black), mai e un model cu nuanţe de bej, gri şi auriu (Argilla Bright ) care mi se pare mai pretenţios de întreţinut. Un lucru care mi-a plăcut mai puţin au fost literele R (right) şi L (left) din interiorul căştilor. Aş fi preferat ca poziţionarea să fie semnalizată mai discret.

Mirosul de piele, de nou, moliciunea atingerii căştilor când le pui pe urechi şi fermitatea cu care stau pe cap, fără să fie deranjante. Calitate, confort şi siguranţă, astea sunt primele impresii.

Aplicaţia

Am reinstalat aplicaţia Bang&Olufsen din Google Play şi m-am conectat la ele. N-am reuşit din prima, dar după câteva încercări a mers. De altfel, nu e prima dată când am probleme cu aplicaţia şi nu e vorba de Android. Pe iOS am avut aceeaşi problemă, prima dată când le-am conectat, aplicaţia nu le vedea.

Am apreciat că aplicaţia m-a recunoscut şi mi-a păstrat profilul de sunet personalizat (Favorit 1), pe care l-am creat când am testat Beoplay E8 2.0. Poţi să-ţi creezi un profil pe fiecare gen muzical, dacă profilele implicite nu te satisfac.

Profilele de sunet implicite şi principalele lor caracteristici:

commute - are un sunet egal echilibrat

clear – sunet clar, maximum de detalii

workout - bas, gravitate, dramatic

podcast - avantajează sunetele înalte, accentueaza vocea

Asistentul inteligent

Aplicaţia Google Assistant nu e disponibilă în România, dacă încerci să o descarci, totuşi poţi folosi o parte din funcţii prin aplicaţia Google care e deja instalată pe smartphone, tabletă şi spunând ”Hei Google” plus ce vrei să facă. Apăsând butonul dedicat de pe casca stângă, jos, îţi va spune ora şi detalii despre vreme. Dacă permiţi din setări să-ţi citească notificările îţi va spune când primeşti o notificare de la cine e şi care e conţinutul ei. Citeşte într-o română cu accent un pic ciudat, dar înţelegi ce spune. De asemenea, poţi să răspunzi la mesaje în engleză, să-i spui ce să scrie. Testat pe Facebook şi SMS. Poţi să-i spui să deschidă aplicaţii şi o face. Spre exemplu, spui ”Hei Google open Youtube” sau ”Hei Google open weather app” sau ”Hei Google open Simcity”.

Am încercat să aflu vremea din Braşov şi mi-a arătat vremea din Roborough, un sat din Anglia. Apoi am încercat să fiu mai specific, am cerut vremea din Braşov, România şi mi-a arătat ştiri despre vremea din Rusia. A treia oară a reuşit. Mi-a apărut pe ecranul telefonului vremea din Braşov şi apoi mi-a citit şi informaţiile: temperatură, soare etc.

I-am cerut să-mi arate direcţia spre Casa Poporului şi s-a încurcat, mi-a araătat direcţia spre Casa Ravioli. Doar când i-am spus ”Hey Google show me direction for House of People from Bucharest” mi-a înţeles cererea. Mi-a arătat harta şi mi-a spus detalii precum distanţa şi timpul până la destinaţie.

Nu înţelege de fiecare dată şi sunt destule erori printre rezultate. Pentru o mai bună comunicare ar fi necesar ca Goggle să înţeleagă limba română.

Siri (pe iOS) e disponibilă în România, dar nu în română. Are aceleaşi opţiuni ca şi Google Assistant, dar parcă îmi înţelege mai uşor cererile şi le rezolvă mai repede. Desigur, pot să fiu subiectiv în această apreciere, deşi...

Ideea e că oricare asistent inteligent ai folosi dintre cei doi menţionaţi ( Google Assistant şi Siri) îţi pot simplifica interacţiunea când ai telefonul smart în buzunar şi vrei să ”citeşti” o notificare sau să afli o informaţie.

Model Ada Constanda. FOTO Adrian Pogîngeanu

Muzica

Volumul e puternic, sunetul e curat şi precis fără a deveni plictisitor. Dacă eşti atent, ghidat de o curiozitate copilărească, descoperi fiecare instrument şi te abandonezi în ritmul muzicii. Experienţa e intensă şi din păcate am început să ţin volumul la maximum. Parcă altfel nu mă mai satisface. Muzica ca orice altă emoţie cere mereu ceva în plus şi parcă vrei să auzi şi respiraţia sau răguşeala din vocea vocalistului, dacă se poate.

Afără e vară, poate cea mai lungă vară, acum când ”winter it’s not coming”, în cameră lumina e stinsă şi aerul pornit. ”I get a shiver in the dark ” ascultând sultanii swingului. Continui cool cu un englez în Newyork, închid ochii şi şoptesc hello darkness...

Dar gata cu melancolia, trec profilul de sunet în Work-out din aplicaţie şi bag nişte bass boosted music.

Singurul regret e că nu pot da mai tare, sau pot? Ei bine pot, am descoperit că pe iPad sunetul e cu vreo 10% mai puternic, suficient cât să mai pompeze puţin. Creierul se transformă într-o inimă sub efort, pulsează în ritmul timpanelor şi mă simt ca atunci când împing 110 la piept, I just need to get it off my chest.

Vocea ta şi a celui cu care vorbeşti se aude perfect în apeluri. Dacă nu le spui, oamenii nu vor şti că porţi căşti. Vocea e naturală, încât dacă închizi ochii ai impresia că cel cu care vorbeşti e lângă tine. Dacă mergi pe stradă şi bate vântul, se va auzi un fâşâit neplăcut în microfon în timp ce vorbeşti.

Filtre

Să povestim puţin de ANC. Lăsând la o parte partea tehnică, prima senzaţie e ca cum ai fi sub apă sau că te mişti într-un mediu mai dens în care a scăzut imponderabilitatea. Am rămas mască când am realizat că n-am auzit metroul când a intrat în staţie.

Depăşind acest efect real de scufundare, care se mai atenuează, pentru că te obişnuieşti cu el, sunetul are şi el puţin de suferit. Adică ANC scade puţin şi din puterea sunetului, e greu de apreciat cât, probabil 5-10%.

Şi atunci de ce? Pentru că în metrou, pe stradă sau în orice alt loc zgomotos ca un ”open office”, ANC te lasă să-ţi asculţi gândurile, muzica, videourile, apelurile, ce vrei tu.

E un ”privacy system”, o declaraţie de independenţă, un ”fuck off world”. Scuzaţi romgleza, nu sunt vreun cosmopolit, dar nici nu sparg semniţe la birou. Vei auzi totuşi motocicletele şi alte zgomote puternice, ca să nu păţeşti vreun accident.

În antiteză ai modul Transparency, în care auzi muzica mai încet şi ce se întâmplă în jur mai tare. Dacă vine cineva spre tine şi te întreabă ceva cu ANC e doar film mut, cu Transparency auzi perfect şi poţi răspunde. E comod că nu trebuie să-ţi dai căştile jos de fiecare dată când te întreabă cineva ceva.

Comenzile prin gesturi

Toate sunt pe casca dreaptă. Vezi în colaj, în stânga cele de bază, centru şi dreapta filtre.

Pentru ANC pornit / oprit tragi cu degetul de sus în jos, o să simţi imediat diferenţa între cele două stări. Pentru Transparency invers, de jos în sus.

Baterie

Când le-am scos din cutie, BeoPlay H9, erau încărcate la 70%, le-am încărcat la 100% şi le-am folosit o săptămână, în fiecare zi între 2 şi 4 ore de muzică, film, video şi apeluri. Producătorul promite că o încărcare la 100% te ţine 25 de ore (cu Bluetooth şi ANC) şi pot confirma cifra după 2 săptămâni de folosire.. Încărcarea de la 0-100% durează vreo 2 ore şi jumătate, de aceea îţi recomand să le pui la ncărcat pe la 30%.

Cum se simt

Comod şi ferm pe cap, fără a deveni incomode la o purtare mai lungă, dar transpiri cu ele dacă nu eşti într-un spaţiu cu aer condiţionat. Dacă le porţi în jurul gâtului nu devii automat ”robot”, poţi să întorci capul fără efort.