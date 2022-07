Andy Fang a absolvit facultatea de Automatică şi Calculatoare în anul 2003. După absolvire, el a lucrat la o companie chinezească de electrocasnice, fără să realizeze că aproape douăzeci de ani mai târziu avea să fie manager în cadrul unei companii de o asemenea anvergură, cum este Huawei.

În prezent, Andy Fang este country manager al diviziei de consumer business în cadrul filialei Huawei din România, ocupându-se de diversificarea business-ului pe piaţa locală.

Care este strategia Huawei pentru piaţa din România şi la nivel global în 2022?

Strategia noastră constă în ceea ce noi numim Seamless AI Life, o strategie bine definită bazată pe un plan „1 + 8 + N”. Astfel, „1” se referă la smartphone-ul aflat în centrul întregii activităţi, în timp ce „8” reprezintă celelalte categorii principale de produse pe care ne axăm, şi anume PC-uri, tablete, dispozitive purtabile, sisteme audio smart, dispozitive VR, ecrane inteligente, difuzoare şi unităţi centrale smart. La rândul său, „N” se referă la dispozitivele IoT omniprezente.

Această strategie, care este susţinută de ecosistemele HarmonyOS şi HMS, ne permite să le oferim utilizatorilor noştri o experienţă Seamless AI Life prin intermediul a cinci scenarii cheie de utilizare: smart office, fitness şi sănătate, smart home, călătorie şi divertisment.

Aţi lansat produse din toate categoriile, de la smartphone, audio şi purtabile, până la PC şi tablete. Cum vă poziţionaţi faţă de competitori şi ce lansări mai urmează?

Cele mai populare produse Huawei au fost cele din categoria Wearables, atât în 2021, cât şi în 2022. De exemplu, în T4 din 2021, segmentul Wearables a ajuns la 26% din totalul vânzărilor. În T1 din 2022, acest procent a crescut la 30%.

Adevărul este că utilizatorii noştri au aşteptări ridicate, iar asta ne motivează continuu. Astfel, căutăm să aducem constant produse de calitate premium şi cu design elegant, cum ar fi laptopul pe care l-am lansat în iunie la Istanbul, HUAWEI MateBook D16. În acest caz, am ascultat de dorinţa clienţilor noştri de a avea un ecran mare, fără a compromite însă calitatea funcţionalităţii laptopului, şi credem că am reuşit, dacă este să ne luăm după reacţiile pozitive ale celor care au avut ocazia să testeze acest model până acum.

Plănuim să continuăm inovaţia şi pe segmentul de smartphone-uri, unde vom introduce curând mai multe modele noi. Totodată, la toamnă lansăm gama X Pro, şi vom aduce cu această ocazie unul dintre cele mai elegante laptopuri de pe piaţă. La finalul anului acesta, vom lansa câteva produse premium surpriză, aşa că tot ce putem spune este să fiţi cu ochii pe noi.

Ce ne puteţi spune despre seria Huawei Mate 50, când e lansare globală şi când cea europeană?

În ceea ce priveşte segmentul de smartphone-uri Huawei, pregătim lansări mult aşteptate şi interesante pentru utilizatorii noştri la finalul acestui an. Nu putem dezvălui în acest moment detalii despre lansarea HUAWEI Mate 50, dar vă pot spune faptul că acest produs, cât şi celelalte pe care le avem în calendarul de lansări, vor aduce cu siguranţă inovaţii în materie de tehnologie şi vor contribui la ambiţia noastră de a îmbunătăţi experienţa de utilizare a tuturor consumatorilor noştri.

Care sunt principalele direcţii de extindere a portofoliului de produse în 2022 şi în anii următori?

Extinderea portofoliului nostru va avea la bază cele cinci scenarii importante despre care discutam mai devreme, şi anume smart office, smart home, divertisment, călătorii, fitness şi sănătate. Oamenii au ajuns să trăiască în simbioză cu tehnologia, motiv pentru care dispozitivele noastre se pliază pe această realitate. Ne propunem ca gadget-urile noastre să formeze un ecosistem, în cadrul căruia posesorul lor să poată naviga simplu. La urma urmei, tehnologia ar trebui să ne facă viaţa mai uşoară, nu să o îngreuneze inutil.

Ce rezultate aveţi în trimestrul 1 din 2022 comparativ cu T1 din 2021, pe wearables, dar şi în celelalte segmente de produse?

Anul acesta ne bucurăm de rezultate chiar mai bune decât în cel precedent. Comparativ cu 2021, în 2022 am înregistrat creşteri în toate domeniile încă din primele două luni, mai exact o creştere de 20% în ceea ce priveşte dispozitivele Wearables, o creştere de 30% la categoria gadget-uri TWS şi o creştere de 70% în cazul notebook-urilor.

La capitolul vânzări, putem spune că am observat nişte preferinţe clare în rândul românilor. Pe primul loc în vânzările de căşti TWS se află FreeBuds 4i, cu peste 5.000 de exemplare vândute într-o singură lună. La categoria laptopuri, HUAWEI MateBook D15 se află în top 3 cele mai bine vândute de către retailerii din România.

Huawei a investit masiv pentru crearea propriei pieţe de aplicaţii. Ce noutăţi aduce AppGallery în 2022? Care sunt cele mai interesante aplicaţii locale şi globale disponibile?

Pentru noi, experienţa utilizatorilor Huawei este cel mai important reper, motiv pentru care ne raportăm mereu la aşteptările lor, chiar încercând să intuim dinainte ce nevoi ar putea apărea pe parcurs. AppGallery este dovada că ne ţinem de cuvânt. La nivel global, AppGallery a ajuns să aibă peste 187.000 de aplicaţii, iar peste 3.000 dintre ele sunt aplicaţii locale, adică au fost dezvoltate special pentru utilizatorii din România.

Astfel, există aplicaţii pentru fiecare nevoie a utilizatorilor noştri: jocuri, cumpărături, divertisment, sport, sănătate, navigaţie, transport, afaceri, banking şi nu numai. Printre aplicaţiile cele mai îndrăgite de utilizatori, care îmi vin acum în minte, ar fi TikTok, Revolut, Bolt, AbouYou, Telegram, BT Pay, dar există şi multe altele.

Chiar aş vrea să fac o menţiune special cu privire la aplicaţia Gspace, prin intermediul căreia oamenii au acces la o suită şi mai mare de aplicaţii, cum ar fi Google Chrome, YouTube, Google Maps, Uber, Glovo, HBO GO, Disney Plus, Zalando. Practic, AppGallery răspunde la nevoia consumatorilor de a avea un univers de aplicaţii accesibil oricând.

Ce aşteptări aveţi de la multitudinea de produse lansate local în iunie, de la pliabilul HUAWEI Mate Xs 2, la laptop-ul HUAWEI MateBook D16, tableta HUAWEI MatePad Paper, smartphone-urile nova Y70 şi nova Y90, şi căştile HUAWEI FreeBuds Pro 2?

Toate dispozitivele pe care le-am lansat recent vin în completarea planului nostru „1 + 8 + N”. Fiecare gadget are rolul său bine-stabilit în această reţea simplă, şi totuşi atât de complexă. Ne aşteptăm ca utilizatorii noştri să savureze inovaţiile oferite, fie că vorbim de faptul că Mate Xs 2 este cel mai subţire şi uşor smartphone pliabil de pe piaţă, sau de modul în care FreeBuds Pro 2 oferă cea mai bună calitate a sunetului pe piaţa dispozitivelor TWS.

De asemenea, vedem o oportunitate foarte mare în categoria PC-urilor, chiar dacă este un sector foarte competitiv, şi avem aşteptări optimiste în ceea ce priveşte cel mai recent laptop lansat de noi, HUAWEI MateBook D 16, deoarece este conceput pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor şi pentru a le îmbunătăţi experienţa de utilizare a unui notebook.

Dacă nu mă înşel, MateBook D16 e primul laptop HUAWEI de 16 inci. Ce v-a determinat să produceţi un astfel de model şi cum a fost primit pe piaţă?

Am observat că există un interes mare din partea utilizatorilor pentru ecrane mari şi foarte mari. Odată cu pandemia, nevoia oamenilor de a avea laptopuri capabile să gestioneze situaţii complexe de multi-tasking a crescut considerabil. Iar pentru ca multi-tasking-ul să aibă succes, este nevoie de un ecran mare. Aici intervine însă o altă problemă: un ecran generos înseamnă, de multe ori, un laptop greu şi robust.

Noi am vrut să vedem dacă putem să ne desprindem de normă, aşa că am creat HUAWEI MateBook D 16, un laptop cu ecran mare, dar un corp compact. În felul acesta, consumatorii se pot bucura de avantajele unui ecran spaţios fără compromisuri, întrucât laptopul are dimensiunile şi greutatea ideale, făcându-l uşor de transportat oriunde. Persoanele care au apucat deja să testeze MateBook D 16 s-au arătat deosebit de încântate de faptul că designul elegant şi calitatea funcţionării merg mână în mână, fără să îşi pună beţe în roate reciproc.

Care e feed-back-ul utilizatorilor pentru cealaltă premieră, HUAWEI MatePad Paper, prima tabletă cu ecran E-ink?

Această tabletă a fost foarte bine primită, mai ales de oamenii care o folosesc la job, la studio sau pentru a crea artă în timpul liber. Un avantaj aproape unanim observat este faptul că HUAWEI MatePad Paper nu oboseşte ochii. Totodată, utilizatorii s-au arătat mulţumiţi de faptul că se pot concentra mai uşor, mulţumită faptului că nu există prea multe surse de distragere a atenţiei pe ea. Într-o eră în care dorinţa de a procrastina pândeşte mereu dintr-un colţ, un asemenea lucru este mai important decât am crede.

Totodată, mulţi dintre utilizatorii noştri sunt conştienţi de importanţa de a proteja mediul în care trăim, motiv pentru care apreciază MatePad Paper şi din această perspectivă. Ecranul acestei tablete oferă o experienţă similară cu a hârtiei, oferind posibilitatea de a explora arii precum design-ul futurist şi experienţa senzorială, pentru a aduce o experienţă complet nouă a produselor cu afişaj E Ink.