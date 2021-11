eMAG Black Friday: reduceri de 330 de milioane lei la 4,5 milioane de produse

A 11-a ediţie Black Friday, ziua cu cele mai multe reduceri din an, are loc la eMAG pe 12 noiembrie. Pentru o experienţă şi mai bună de shopping, eMAG a investit 4,5 milioane de euro în tehnologie, iar clienţii pot beneficia de reduceri totale de 330 milioane de lei la peste 4,5 milioane de produse, oferite de eMAG şi de sellerii din Marketplace. Compania estimează anul acesta vânzări în valoare de aproximativ 615 milioane de lei.

Clienţii aşteaptă Black Friday pentru a găsi produsele de care au nevoie. În topul categoriilor de interes se regăsesc electrocasnicele mici, cu o creştere faţă de anul trecut, dar şi televizoare, haine, telefoane mobile şi electrocasnice mari, potrivit unui studiu realizat în luna octombrie de firma de cercetare de piaţă Kantar România. Astfel, 90% dintre români au auzit de Black Friday, iar cei care vor să cumpere intenţionează să aloce, în medie, peste 2.200 de lei.

„De Black Friday ai ocazia să faci economii la ceea ce îţi trebuie sau pur şi simplu la ceea ce îţi place. Black Friday este cel mai bun moment pentru achiziţii, am negociat şi noi şi sellerii din Marketplace cu mii de producători şi am concentrat acest efort pentru o singură zi, ziua cu cele mai multe reduceri din an, 12 noiembrie. Am investit masiv într-un nou depozit, în tehnologie şi în reţeaua easybox pentru a le da oamenilor ocazia să se bucure de o experienţă bună în ecommerce,” a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.

Pregătiri

Ca în fiecare an, Black Friday a fost planificat cu atenţie şi eMAG a achiziţionat stocurile de marfă din timp. În acest sens au ajutat şi investiţiile realizate în ultimii ani în extinderea depozitelor care acum se întind pe o suprafaţă de 250.000 de metri pătraţi, de patru ori mai mare faţă de cea a Casei Poporului. Aceste investiţii care doar în cazul noului hub de la Joiţa, utilizat în premieră de Black Friday, se ridică la aproape 100 de milioane de euro, au asigurat spaţiul necesar pentru a fi păstrate stocurile suplimentare de produse achiziţionate special din timp în pregătirea Black Friday. În plus, eMAG a investit 4,5 milioane de euro în tehnologie, dintre care 2,3 milioane au mers către achiziţia de servere noi.

Comenzi livrate până pe 26 noiembrie

Pentru a livra toate comenzile până pe data de 26 noiembrie 2021, eMAG a suplimentat numărul de angajaţi cu 600 de oameni la depozite şi în zona de customer care. Clienţii vor putea opta pentru livrare la unul dintre cele peste 2.000 de easybox-uri din toată ţara, de unde pot ridica produsele la orice oră din zi şi din noapte, pentru ridicarea de la unul din cele 21 de showroom-uri eMAG, pentru livrare prin curier sau pot ridica de la oficiile poştale.

Notificare la start pentru clienţii Genius

Clienţii Genius activi şi cei care testează, vor beneficia de transport gratuit şi vor primi o notificare la startul evenimentului. În această perioadă, locuitorii din majoritatea oraşelor din ţară pot încerca gratuit acest serviciu timp de trei luni. eMAG Genius este disponibil pentru peste 10 milioane de locuitori din 353 de localităţi din ţară.

Soluţii de plată

Pentru a-şi putea achiziţiona produsele dorite fără a pune presiune pe bugetul personal, clienţii eMAG vor avea la dispoziţie opţiuni flexibile de plată: pot alege să achite cu cardul de credit, beneficiind de până la 40 de rate fără dobândă. Mai mult, cei care vor aplica pentru un card de cumpărături eMAG-Raiffeisen Bank vor primi un bonus de 100 de lei.

4,5 milioane de produse la ofertă, reduceri de 330 de milioane lei

În ziua cu cele mai multe reduceri din an, clienţii eMAG au la dispoziţie o gamă variată de produse, astfel:

75.000 de televizoare

130.000 de smartphone-uri şi gadget-uri

30.000 laptopuri

35.000 frigidere şi maşini de spălat

250.000 de electrocasnice mici

500.000 de produse fashion

300.000 de parfumuri şi cosmetice

600.000 de jocuri şi jucării

600.000 de articole pentru casă şi grădină

150.000 de articole pentru sport şi echipament sportiv

40 de tone de cafea

100.000 de sticle de băuturi alcoolice

150.000 de produse şi echipamente medicale

1 milion de scutece

Produse speciale