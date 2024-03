Parastas plătit din bani publici ca eveniment cultural, la Vaslui. Cine a fost comemorat

Primăria Vaslui a organizat un parastas la mormântul unui regretat profesor din oraș, ceremonial pe care l-a decontat ca „eveniment cultural“. La pomenirea plătită din bani publici au participat doar câțiva oameni, pentru că familia a cerut intimitate.

Primăria Vaslui a organizat și plătit un parastas în toată regula, cu rugăciuni, pomeni, coroane de flori și toată recuzita creștin-ortodoxă, la mormântul unui regretat profesor din oraș, Romeo Tălmaciu.

Și, pentru că slujbele de pomenire nu au corespondent în bugetul unei instituții publice, municipalitatea a trecut parastasul ca „eveniment cultural“, pentru a-l putea deconta din bani publici, deși la ceremonie familia nu a fost de acord și cu participarea altor persoane.

Parastasul de la mormânt, organizat și plătit ca eveniment cultural de Primăria Vaslui, a avut loc sâmbătă, 10 martie 2024, într-un cadru restâns, cu participarea doar a familiei și câtorva oficiali ai primăriei.

„Evenimentul pentru comemorarea domnului profesor Tălmaciu este prins în calendarul activităților culturale, organizate de Primăria Vaslui. Și, fiind un eveniment de acest gen, parastas, nu putem da amploare, pentru că familia dorește o participare redusă”, a transmis viceprimarul Cătălin Mândru, potrivit Vremea Nouă.

Consiliul Județean Vaslui a organizat un eveniment în memoria profesorului Romeo Tălmaciu, cel pomenit acum de vasluieni, dar printr-un spectacol cultural omagial, în care au fost premiate tinerele talente ale județului.

„Încă nu s-a pus la punct protocolul de colaborare între cele două instituiții, Consiliul Județean și Consiliul Local. Am avut discuții cu domnul primar. Tocmai din cauza acestui fapt, noi având calendarul prins în desfășurătorul activităților, trebuia să-l organizăm. Cu sau fără protocol, l-am făcut organizat doar de noi. Se poartă discuții, acum, cu domnul Onciu, pentru a da drumul acestui protocol, și în acest an. Din păcate, am scăpat niște evenimente, pe care, de obicei, le realizam împreună”, a mai adăugat Cătălin Mândru.