Un tânăr dramaturg german, cronicar al Timișoarei timp de cinci luni. A primit o bursă de povestitor

Thomas Perle, un tânăr jurnalist din Germania, va fi cronicar al Timișoarei timp de cinci luni, după ce a primit o bursă oferită de Forumul Cultural German din Europa de Est, finanțată de către Comisarul pentru cultură și mass-media al Guvernului Federal.

Thomas Perle s-a născut în 1987 la Vișeu de Sus – în județul Maramureș, dar de la patru ani a cresut în Germania, unde a ajuns cu părinții săi. E țipțer – o minoritate a germanilor din România care erau originari din Slovacia și s-au stabilit în secolul al 18-lea în regiunile Maramureș și Bucovina. Dar e și trilingv. Vorbește germană, română și maghiară. Iar asta a fost chiar un mare avantaj pentru a deveni Cronicar de Timișoara.

A câștigat bursa Forumul Cultural German din Europa de Est, finanțată de către Comisarul pentru cultură și mass-media al Guvernului Federal, iar vreme de cinci luni va locui la Timișoara. Și va scrie.

“M-am stabilit în Germania la patru ani, dar pot să spun că am emigrat apoi în Austria, unde stau de 15 ani. Provin dintr-o familie multietnică și mi-a dat mult de gândit pe această temă. De acolo a pornit pasiunea pentru scris. Am ales să vin la Timișora pentru că e un oraș foarte frumos, mi-a plăcut mereu. Am văzut această bursă, am aplicat și iată că acum sunt aici. Cinci lui voi sta aici, până în septembrie sunt cornicar, și voi scrie un blog. Nu sunt un scriitorul clasic, e un blog literar și de aceea nu voi posta zilnic”, a declarat Thomas Perle.

Cercetare despre Sidy Thal și atentatul de la Timișoara

Thomas Perle a studiat teatru, film și media la Universitatea din Viena. Se poate lăuda deja cu mai multe premii pentru proză și teatru. Una din piesele sale de a fost jucată în premieră la Deutsches Theater Berlin, a participat la mai multe festivaluri în Austria și Germania, dar și la Festivalul European de Teatru Eurothalia de la Timișoara. În această perioadă va face și o cercetare despre viața actriței Sidy Thal, care a supraviețuit unui atentat pus la cale la teatrul din Timișoara, în 1938.

“Întotdeauna am fost aproape de teatru. Am fost într-un club de tineri, la Teatrul de Stat din Nurnberg. După bacalaureat am lucrat la acest teatru. De acolo am plecat să studiez teatru, film și media la Viena. M-am făcut și eu dramaturg. Cel mai tare moment a fost când a ajuns să fie jucat piesa mea la Teatrul German. Mă voi apuca și de proiectul de cercetare despre Sidy Thal, care se va termina cu o piesă de teatru și se va juca la Teatrul German din Timișoara. Probele, repetițiile vor începe de abia după ce termin acest post de cronicar”, a mai spus Thomas Perle.

Cronicarii sunt recunoscuți în spațiul german încă din evul mediu. Acești scribi au rămas și acum la modă.

“Deja din 2009, cu bursa aceasta călătorim prin toată Europa de Est. Noi am fot deja și la Brașov. Dar anul trecut am fost la Odesa, am fost și la Lvov, în Ucraina, unde acum nu se mai poate merge. Dar am fost la Danzig, Kosice, Wroclaw ori la Budapesta. Acum suntem la Timișoara fiindcă sunteți oraș european de cultură. Thomas Perle este pentru noi o comoară. Vorbește germană, vorbește românește și ungurește. Ceea ce este pentru noi extraordinar. Cronicarul de oraș este ceva special german, încă din evul mediu foarte multe orașe aveau un scrib. Ea ca o instituție cronicarul, foarte importantă în acea perioadă, în Germania. Noi dorim să relateze, dar nu neaparat istoria, ci impresiile sale persoanale, povestiri. E un blog literar”, a declarat Ingeborg Szöllösi, manager pentru Europa de Sud-Est la Forumul Cultural German.

Thomas Perle va relata pe blogul său despre viața din Timișoara. va participa la evenimentele din cadrul programului Capitalei Culturale Europene, dar va încerca să trăiască și să simtă ca un localnic. Scrie și face ce dorește, nu i se impune nimic. Cronicile sale pot fi citite pe siteul www.cronicarul-orasului-timisoara.org.