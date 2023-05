Prima vizită a unui președinte german în Timișoara. A vizitat refugiații ucraineni, a văzut un concert și a încheiat seara pe o terasă VIDEO

Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a ajuns joi, 25 mai, la Timișoara. După ce a depus o coroană la Monumentul Eroilor Revoluției din fața Catedralei Mitropolitane, președintele a asistat la un concert la Filarmonica Banatul. A încheiat seara pe o terasă din Piața Libertății.

Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, se află într-o vizită de stat în România. După București și Sibiu, președintele federal a poposit la Timișoara, la invitația primarului Dominic Fritz. Este primul președinte german în orașul de pe Bega, iar acest lucru are o dublă valoare, în anul în care Timișoara este Capitală Culturală Europeană.

„Este prima vizită a unui președinte german la Timișoara, iar pentru mine este pe de o parte o recunoaștere a relațiilor foarte profunde între spațiul vorbitor de germană și Timișoara. Noi avem aici o comunitate de vorbitori de germană de secole, dar în același timp este și un semn că Timișoara este recunoscută la nivel internațional, iar un șef de stat a dorit să viziteze Capitala Culturală Europeană. Sunt sigur că va transmite un semnal important. Președintele Germaniei vine cu o delegație mare de parlamentari, de oameni de afaceri și presă. E o investiție în reputația Timișoarei, dar și o recunoaștere pentru toți cei care au construit acest oraș frumos”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Prima oprire a fost la Casa Logs

Prima vizită a președintelui Steinmeier la Timișoara a fost la Casa Logs – asociația care se ocupă de soarta refugiaților din Ucraina și nu numai.

„Știa deja multe lucruri despre ceea ce facem cu refugiații din Ucraina. Cel mai emoționant a fost că a reușit să vorbească cu mame, copii, bătrâni refugiați în orașul nostru. A văzut la firul ierbii cum sunt oamenii aici. A apreciat mult ajutorul pe care timișorenii l-au oferit ucrainenilor. Am povestit despre această metodă inovativă de răspuns al orașului, împreună cu societatea civilă și municipalitatea. Câteva mame au cântat o piesă în ucraineană. Au fost și câteva lacrimi. Înseamnă foarte mult pentru noi că am fost vizitați de președintele Germaniei. A fost un adevărat alai, cu securitate, cu circulația oprită, noi suntem o mână de oameni simpli care nu am mai trecut prin asta”, a spus Flavius Ilioni Loga, președintele Logs.

Frank-Walter Steinmeier a depus apoi o coroană la Monumentul Eroilor din Piața Victoriei, după care a traversat strada și l-a salutat pe mitropolitul Banatului, Ioan Selejan.

La concertul de la Filarmonica Banatul

Principalul eveniment al serii a fost concertul la Sala Capitol. Președintele german a fost întâmpinat de directorul Filarmonicii Banatul, Ovidiu Andriș, care a făcut facultatea șa Hamburg și a locuit vreme de opt ani în Germania.

„Am vorbit puțin despre perioada petrecută de mine în Germania. Chiar m-a întrebat cum de știu așa de bine germană. Din cei opt ani petrecuți în Germania, opt ani am fost la Opera din Hamburg. I-am urat un bine venit în această casă a muzicii. E o onoare că a venit la Timișoara. Am pregătit un program destul de divers, am început cu Enescu, am trecut prin compozitor ucrainean Skorik, prin Felix Mendelssohn Bartholdy, am ajuns la Haidn și am terminat cu Bela Bartok”, a spus Ovidiu Andriș.

După spectacol, Frank-Walter Steinmeier a participat la un un coctail în foaierul Filarmonicii Banatul.

„Este o onoare și un privilegiu să fim gazdele domnului președinte Steinmeier. Faptul că ne-a onorat cu vizita și va petrece și o noapte aici, practic a venit pentru două zile, este cu atât mai onorant. Am stat lângă dânsul și a fost extrem de încântat de concertul de la Filarmonică. Sunt convins că va petrece niște ore pe cinste în orașul nostru”, a spus Mihai Ritivoiu, prefectul de Timiș.

„Ca și simbolistică, vizita unui președinte german înseamnă foarte mult. Timișoara este un oraș multicultural, iar comunitatea germanilor, care a făurit această zonă, are un loc foarte important pe aceste meleaguri. Iar vizita președintelui Republicii Federale Germania vine să încununeze această legătură de peste veacuri. Anul acesta, Timișoara fiind centru cultural european, e un motiv în plus să ne bucurăm de această vizită de cel mai înalt nivel. E un prilej de mândrie. Pot să vă spun că va mai veni un președinte la Timișoara, în acest an. Nu vă pot dezvălui încă numele său”, a adăugat Alin Nica, președintele CJ Timiș.

În final a plecat într-o plimbare pe jos, a traversat Piața Victoriei și s-a oprit pe terasa restaurantului Posh din Piața Libertății.

Un program bogat și pe vineri

Vineri, președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, va vizita, la pas zona centrală a Timișoarei, alături de primarul Dominic Fritz.

Se va plimba prin piețele Unirii, Libertății și Victoriei, va vizita o expoziție deschisă la Cazarma U, în cadrul programului Capitală Culturală Europeană, va intra în Domul Romano-Catolic, renovată curând, va merge la Liceul Lenau, care a dat doi laureați ai premiului Nobel, și va face un tur al Sinagogii din Cetate. În final, înainte să plece spre Berlin, președintele german va lua prânzul alături de primarul Dominic Fritz.