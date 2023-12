Tanc pentru Memorialul Revoluției, la Timișoara. Armata face cadou blindatul T-55 care a fost pe străzi în Decembrie 1989 FOTO

Asociația Memorialul Revoluției din Timișoara pregătește o surpriză vizitatorilor. În scurt timp, în curtea muzeului va fi adus un tanc. Se dorește să fie unul din tancurile care au fost pe străzi în timpul Revoluției din Decembrie 1989.

Asociația Memorialul Revoluției din Timișoara a semnat un protocol cu Ministerul Apărării Naționale (MapN), pentru preluarea unui tanc. Acesta urmează să fie expus în curtea Memorialului.

„Am făcut o înțelegere cu cei de la Ministerul Apărării Naționale să primim un tanc. I-am întrebat dacă mai au un model de tanc care a fost pe străzile Timișoarei în 1989 și am fost și noi surprinși că mai au asemenea tancuri. Este vorba de un model T-55. Vrem să-l punem lângă Zidul Berlinului, pentru că intenționăm să amenajăm și curtea pentru expoziții. Tancul ar putea să fie o atracție la Memorialul Revoluției. Vom putea spune și întâmplările din calea Girocului, unde revoluționarii au blocat acele tancuri”, a spus Gino Rado, directorul Asociației Memorialul Revoluției.

În decembrie 1989, Ministerul Apărării Naţionale a acţionat împotriva revoluționarilor şi cu unităţi de tancuri din Timiș. Ele proveneau de la UM-uri din Buziaş, Lugoj şi Timişoara.

Vehiculele blindate cu tracțiune pe șenile nu au fost topite, ele fiind grupate în Parcul Rece al unei unităţi militare din Lipova (județul Arad).

Tancul T-55 ar fi trebuit adus la Memorialul Revoluției pentru manifestările de comemorare din această lună, însă din cauza problemelor birocratice exisă o întârziere.

„Am fi dorit să avem tancul încă din acest an, să poată fi văzut în perioada de comemorare a celor 34 de ani de la Revoluția anticomunistă, dar din păcate ne confruntăm cu niște pași birocratici. Nu este exclus ca în zece zile să primim tancul, dar nu pot să fac promisiuni. Cel mai probabil îl vom prelua în ianuarie”, a mai spus Gino Rado.

Recuperarea tancurilor din Calea Girocului

Mii de persoane au protestat în după-amiaza zilei de 17 decembrie 1989 pe Calea Girocului din Timișoara. La intersecţia Căii Girocului cu strada Lidia, au fost oprite cinci tancuri ale UM 01115 Timișoara. Conducătorii tancurilor au fost bătuți. Tancurile ar fi trebuit să ajungă în centrul oraşului pentru a-i împrăştia pe demonstranţi. Aveau 275 de obuze de război.

Ştefan Mariş a fost unul dintre cei care şi-au dat viaţa în Calea Girocului, la sosirea comandoului care avea misiunea să recupereze tancurile blocate de manifestanţi.

„După ce am luat masa de prânz, am auzit zgomotul maşinilor mari. Veneau tancurile de la Unitatea Militară din Giroc. Soţul mi-a spus că e ca la război afară. S-a îmbrăcat şi a plecat. Demonstranţii au atacat tancurile şi i-au dat jos pe militari. Au ridicat baricade din ce au putut. Un firobuz a fost postat de-a lungul drumului. Am avut o stare sufletească ciudată. Ştefan mi-a spus că dacă vor veni ajutoare să elibereze tancurile va fi prăpăd. Am văzut un TAB de pe care au coborât militarii cu armele întinse şi strigau: <Intraţi în scări că trag!>. În acel moment au şi tras. L-am văzut când a picat. A fost împuşcat în gât şi a paralizat de sus în jos. Eu m-am apropiat de el şi i-am spus că nu m-a ascultat! Spunea că nu îl doare nimic, dar a vrut să fie dus la spital. Avea măduva secţionată. L-au operat, dar pe 23 decembrie a murit“, a spus Rozalia Mariş, soţia lui Ştefan Mariş.

Soldaţii care veniţi să recupereze cele cinci tancuri blocate de revoluţionari au ciuruit tot ce au prins în jur. 11 persoane au murit, 22 au fost rănite. Din ordinul generalului Ştefan Guşe, militarii de la UM 01140 Lugoj, conduşi de maiorul Vasile Paul, au deschis focul fără milă. După Revoluţie, maiorul Paul a fost avansat general şi chiar a ajuns profesor universitar la Universitatea de Vest din Timişoara.

Armata română mai are trei bataloane cu T-55

România deține în continuare tancuri T-55, fiind printre puținii operatori activi ai T-55 sovietice. Din cinci batalioane de tancuri aflate în dotarea Armatei române, trei sunt batalioane de T-55. Asta înseamnă că sunt 162 de tancuri T-55 operaționale în dotarea Armatei.

Tancurile T-55 au fost fabricate în URSS în perioada 1945-1983 și reprezeintă cel mai numeros tanc din istorie. Numărul total de vehicule construite variază între 86.000 și 100.000 de tancuri.

România a comandat 850 de tancuri T-55 din Uniunea Sovietică în 1969, fiind livrate între anii 1970 și 1977.

Potrivit rapoartelor ONU, în 2010 Armata Română avea în serviciul activ 569 de tancuri T-55, 226 de tancuri TR-580, 249 de tancuri TR-85 și 54 de tancuri TR-85M1 (varianta îmbunătățită a tancului TR-85).