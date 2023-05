Steve Hackett, fost membru al Genesis, concertează la Timișoara alături de trupa Djabe VIDEO

Chitaristul britanic Steve Hackett, fost membru al formației Genesis, va susține un concert la Timișoara alături de Djabe, una dintre cele mai importante formații de jazz-rock din Ungaria.

Concertul este “evenimentul-vedetă” al componentei dedicate muzicii, în cadrul programului “Îndrăznește!/Dare!”, parte din Timișoara, Capitală Europeană a Culturii, și va avea loc în 20 iunie, în Parcul Rozelor. Introducerea va fi făcută de trupa timișoreană VanDerCris, condusă de talentatul muzician Horea Crisovan. Prețul unui bilet costă 75 de lei.

Steve Hackett a devenit faimos datorită faptului că a cântat în trupa Genesis în care a fost membru din 1970, alături de Phil Collins și Peter Gabriel.

A contribuit la mai multe albume de studio și discuri live, înainte de a pleca, în 1977, pentru a urma o carieră solo. A fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame ca membru al Genesis în 2010.

Colaborarea dintre formația maghiară Djabe și Steve Hackett a început în anul 2007 și s-a materializat printr-o serie de albume și turnee în lumea întreagă.

Djabe este o trupă de jazz-rock înființat la Budapesta, în 1996. Mmebri trupei sunt Ferenc Kovács, Attila Égerházi, Zoltán Kovács, Tamás Barabás și Szilárd Banai.

De câțiva ani trupa colaborează și cu saxononistul Ben Castle, dar și cu alți muzicieni cunoscuți din Europa precum Gulli Briem sau John Nugent.

Djabe a scos numai puțin de opt albume împreună cu legendarul Steve Hackett.

“Sipi Benefit Concert” (2009), “In the Footsteps of Attila and Genghis” (2011), “Summer Storms & Rocking Rivers” (2013), “Live in Blue” (2014), “Life Is a Journey” (2017), “It Is Never the Same Twice” (2018), “The Magic Stag” (2020) și “The Journey Continues” (2021).

În 2008, Steve Hackett a concertat, tot cu Djabe, și la Festivalul de Jazz de la Gărâna.

Turneul Steve Hackett și Djabe numit “The Journey Continues” debutează în 15 iunie la Budapesta (Budapest Jazz Club) și continuă în Slovacia, Austria și se încheie în Timișoara.