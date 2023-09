Spitalul de campanie de la Timișoara, demontat. Refacerea gazonului rămâne în grija Primăriei FOTO

Spitalul militar de campanie de pe Stadionul CFR Timișoara, amenajat în pandemie de Armată, va fi demontat. Cert este că terenul de fotbal a fost complet distrus.

Ministrul Apărării Naționale, Angel Tîlvăr, a dat startul dezafectării spitalului modular ridicat pe stadionul CFR din Timișoara, în peroada pandemiei de COVID-19. Cele peste o sută de containere care au format spitalul modular vor fi duse în alte zone unde e nevoie de ele.

„Vedem stadiul în care armata eliberează acest teren pentru că a fost folosit pentru amplasarea unei facilități de tip ROL-2, facilitate care și-a dovedit eficiența și, din discuțiile pe care le-am avut cu autoritățile locale, am înțeles că s-au întâmplat lucruri care au venit în sprijinul populației de aici. O să eliberăm, așa cum am convenit, acest teren de cele peste 100 de containere care au fost aici. O să le amplasăm în alte locuri unde este nevoie de ele și sperăm că, într-un interval de timp rezonabil, acest teren să-și recapete scopul inițial, care să satisfacă nevoile pe care cetățenii Timișoarei le au”, a spus Angel Tîlvăr.

Armata nu se va ocupa de aducerea locului la starea inițială, nici de refacerea gazonului, eliminarea, betonului turnat, a țevilor sau a cablurilor din pământ.

„Nu sunt în măsură să vă spun acest lucru, pentru că noi facem componenta în care Ministerul Apărării Naționale era inclusă. Vom ajuta și noi, așa cum am făcut-o și până acum, cu tot ce trebuie, ca lucrurile să și capete utilizarea pentru care acest teren a fost, a apărut”, a mai spus Tîlvăr.

Primăria va reface gazonul de pe CFR

Mihai Ritivoiu, prefectul de Timiș, susține că există o înțelegere cu cei de la primărie, care după ce se va elibera stadionul, ar putea să înceapă refacerea gazonului.

„Am avut o discuție integrată. Ne întâlnim regulat, cu toate instituțiile care sunt abilitate. Înțelegerea este în felul următor: noi ne terminăm treaba, apoi împreună cu regiile primăriei, Guvern, Ministerul Apărării Naționale, ISU și, mă rog, toți cei care mai preiau rezervele special. În etapa ulterioară, cei de la primărie vor purcede la refacerea gazonului. Am primit asigurări în acest sens și este ceea ce am și anticipat și am avansat ideea că într-un interval de una-două luni de zile, nu mai mult, aici va fi gazon. Cel puțin, acestea sunt promisiunile pe care Primaria Timișoara le-a făcut. Este o etapizare și așa cum regiile Primărie Timișoara au pus, de exemplu, fose septice, canalizări, tot felul de țevi, ele vor fi scoase, am vorbit. Noi aici terminăm în două săptămâni, după care intră primăria, dar, din discuțiile avute la nivelul prefecturii, unde au venit și ei, anul ăsta, în principiu, în principiu totul va fi gata”, a spus Mihai Ritivoiu.

Spitalul militar de campanie de pe Stadionul CFR, amenajat de Ministerul Apărării Naţionale, în parteneriat cu Ministerul Transporturilor, ar fi trebuit să aibă rolul de a trata cazurile uşoare şi medii de îmbolnăviri cu Covid-19 și asigurarea decongestionării altor unităţi medicale din zona de vest.

→ Imaginea 1/11: Stadionul CFR Timișoara FOTO Ștefan Both

A fost un spital inutil

Spitalul de campanie nu a fost niciodată utilizat pentru ce a fost creat în pandemie, deși au fost prezentați câțiva pacienți, mai mult pentru fotografii. S-a mai folosit ca centru de vaccinare și de testare. Apoi spitalul a intrat în conservare. Dar terenul de fotbal a fost distrus de toate manevrele amplasării spitalului.

Unitatea putea asigura 50 de locuri, iar capacitatea secţiei de Terapie Intensivă era de patru paturi, desinate pacinţilor a căror stare se deteriorează pe timpul internării. Unitatea mobilă avea şi o tabără de carantinare, cu o zonă de izolare şi triaj pentru cazurile asimptomatice.

Corturile militare au fost racordate la utilităţi, pe lângă echipamente medicale moderne au frigidere şi televizoare. Pentru personalul administrativ s-au amenajat containere folosite pentru birouri şi farmacie.

Era un spital temporar, însă era clar că după închiderea lui terenul nu va mai putea fi utilizat pentru fotbal. Militarii au săpat tranşee, s-au făcut racordări la serviciile de utilităţi, la apă, curent, s-au săpat gropi pentru rezervoare, ba chiar s-a turnat asfalt pentru o alee chiar pe mijilocul terenului.

Stadionul CFR este unul din cele mai vechi arene din Timişoara, fiind constrută în forma actuală în anul 1949.

Aici se pregăteau în jur de 170 de copii, clubul având opt grupe. Echipa mare a CFR-ului era înscrisă în campionatul judeţean, dar tot pe acest stadion juca şi echipa de Liga a IV-a a Universităţii de Vest. Până în 2018, pe acest stadion a jucat, în prima ligă, şi echipa de fete al clubului CFR.