Reacții în controversa cărții „Phoenix“. Emanuel Copilaș, coordonator: „Nicu Covaci mi-a transmis felicitări pentru acest volum“ VIDEO

Emanuel Copilaș, coordonatorul volumului „Formația Phoenix: muzică, politică, filosofie”, a răspuns celor care au criticat cartea la lansarea carea a avut loc la Târgul de Carte Gaudeamus (1-5 noiembrie 2023) de la Timișoara.

Volumul „Formația Phoenix: muzică, politică, filosofie”, coordonat de Emanuel Copilaș, scos la Editura Universității de Vest, a avut parte de o lansare atipică în cadrul Târgului de Carte Gaudeamus de la Timișoara.

Criticul muzical Mimo Obradov, care are însuși un articol în carte, a spus că: „Jumătate din volum este general, fără vreo legătură cu subiectul. Cartea conține o sumedenie de neadevăruri, mari prostii. Atât de multe și de mari, încât unii autori pot fi bănuiți de rea-voință. Stilul general este vizibil prețios, voit elitist și forțat neologic, iar autorii filosofează inutil asupra unor noțiuni și întâmplări elementare, îngreunând fără rost lectura”.

La lansare nu a fost prezent și Emanuel Copilaș, coordonatorul volumului, motivând că are doi copii mici, de trei și de cinci ani, de care a trebuit să aibă grijă la acea oră.

Emanuel Copilaș, lector universitar la Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării din cadrul Universității de Vest din Timișoara, și-a spus păsul pentru „Adevărul”.

„Editura nu este vinovată de ce a ieșit la lansare. Nimeni nu avea de unde să știe cum va reacționa unul dintre protagoniștii volumului, Mimo Obradov. Dacă a fost atât de nemulțumit putea să se recuze, să nu mai participe. Pare puțin lipsă de fair-play. Să știți că e o carte de științe sociale, de interpretare, de filosofie politică, nu este o carte de literatură, nu este o carte descriptivă. Se pare că lumea s-a obișnuit, cel puțin în privința Phoenix, cu un limbaj așa foarte estetizant, foarte romantic, în care descriem anumite lucruri, mai punem niște metafore și totul este bine și frumos. Lucrurile trebuie discutate, trebuie dezbătute. Nimeni nu a mai scris despre Phoenix la nivelul acesta, al unor analize sociologice concrete. Poate că unii sunt tobă de muzică, dar tobă de carte constat că nu prea sunt. Nu putem reproduce aceleași discurusi sterile, autolaudative, mulțumitoare…Lumea s-a schimbat foarte mult din anii '60-'70, când a cântat Phoenix, putem veni și cu perspective diferite, atâta timp cât sunt argumentate și de bun-simț”, a declarat Emanuel Copilaș.

„Și eu sunt fan Phoenix"

Emanuel Copilaș a intrat în atenția fanilor Phoenix în urmă cu câțiva ani, când a fost lansat un podcast, în care s-a discutat despre fenomenul rock în perioada socialistă. Se pare că abordarea lui Copilaș a scandalizat.

Publicistul spune că volumul a ajuns și în posesia lui Nicu Covaci, iar reacția liderului de la Phoenix a fost pozitivă.

„Domnul Covaci mi-a transmis felicitări pentru acest volum! A ajuns în posesia cărții și a citit-o. Ideologia formației e de multe ori contradictorie, dar asta nu diminuează cu nimic valoarea ei culturală absolute uriașă. Și eu sunt fan Phoenix. În memoriile lui Nicu Covaci sunt foarte multe atitudini și analize anticapitaliste, extrem de dure. Nicu Covaci e mai dur față de situația României de astăzi decât cum era înainte de 1989. De ce nu se vorbește despre lucrul acesta? De ce se extrag doar chestiuni subiectve care alimentează un provincialism local incapabil de dialog și de reîmprospătare?”, a mai spus Emanuel Copilaș.

„Despre atitudinile rasiste, misogine, sexiste, le-am spus și mi le asum"

Revenind la carte, Mimo Obradov a spus că în textele lui Emanuel Copilaș se vorbește despre „Phoenix, conservatoare, naționalistă, xenofobă, misogină și fals semidisidentă...“. „A ajuns până și să acuze membrii formației, în primul rând pe Covaci, de oportunism și pactizare cu regimul”, crede Obradov.

„Pe scurt, tema mea de bază este că între ideologia naționalistă a regimului Ceaușescu și ideologia formației, că noi aici discutăm chestiuni ideologice, sociologice, nu doar descriptive, de nivel de compunere de liceu, cum se așteptau să găsească unii. Între ideologia formației și ideologia regimului extremist nu există o suprapunere, asta e o aberație, și nu am zis asta. Dar există puncte de convergență foarte importante, care nu trebuie neglijate. Imaginea haiducului, imaginea trecutului glorios, imaginea eroului, vitezului, toate lucrurile astea au fost preluate și adaptate de regim propagandei oficiale. Nu am spus niciodată că Phoenix făcea propagandă prin muzica sa, dar există acolo în spate o convergență care până acum nu a fost explorată, iar în celelalte țări est-europene lucrul acesta s-a întâmplat. Regimul avea control asupra acestor fenomene. Dar le ținea în frâu, permitea acest debușeu de eliberare a tensiunilor tineretului, tocmai ca să nu se ajunge la frustări mai mari. Era un fel de distracție perfect controlată. S-au publicat cărți și articole foarte bune pe tema aceasta“, arată Emanuel Copilaș.

Coordonatorul explică faptul că s-a folosit în analiza sa de extrase din memoriile phoenicșilor.

„Despre atitudinile rasiste, misogine, sexiste, da, le-am spus și mi le asum. Le am extrase din volumele de memorie ale lui Nicu Covaci și altor persoane care au fost în trupă, care au avut contacte cu trupa. Pentru tot ce am scris sunt acoperit cu bibliografie, cu pagini. Au fost critici emoționale, neargumentate. S-a spus că e penibil, neadevărat, că sunt prostii, bun, nicio problemă, dar putem purta o discuție civilizat și argumentat. Îmi pare rău să constat că ăsta e nivelul în Capitala Culturală a Europei. Am înțeles că se dorește să se facă un protest împotriva cărții, poate să fie arsă în public. E rușinos genul acesta de atitudini inchiziționale. Jung avea o vorbă: majoritatea oamenilor nu sunt în stare să gândească, de aceea judecă, condamnă și dau cu pietre. Asta se întâmplă și aici”, a mai spus Emanuel Copilaș.

„Putem să polemizăm, așa se naște știința, așa se naște cultura"

Emanuel Copilaș spune că a mai purtat discuții cu Mimo Obradov pe tema Phoenix, știa că sunt pe poziții diferite, dar au colaborat civilizat, însă nu se aștepta la această analiză la lansarea cărții.

„Când începi să analizezi o carte numărând virgule, litere mâncate, mici erori gramaticale, scăpări etc., toate editurile de astăzi au probleme cu personalul, din păcate mai apar lucruri din acestea, sunt firești, dar când faci asta, numeri virgule lipsă și de câte ori a apărut un cuvânt, ăsta nu e un semn bun. Încerci să abați atenția de la ideile și analiza fundamentală produsă în acel volum, spre chestiuni minore și să atragi o reacție emoțională, puerilă. Putem să polemizăm, așa se naște știința, așa se naște cultura, altfel mergem la ce s-a scris înainte de '89, când toată lumea trebuie să fie de acord”, a mai spus Copilaș.

Emanuel Copilaș intenționează să organizeze o dezbatere publică, în decembrie, la care vor fi prezenți cei care au contribuit la volum, oameni de cultură, cât și fanii Phoenix.