Peste 120 de pianine donate Timișoarei de un bănățean plecat în Germania. Ultimele au ajuns în spitalele din oraș

La inițiativa lui Erwin Bausche, un bănățean originar din Dudeştii Vechi, județul Timiș, dar care trăiește de două decenii în Germania, Timişoara continuă să fie împânzită de pianine. În anul Capitalei Culturale a Europei au ajuns peste 50 de instrumente.

Început timid în 2019, proiectul a continuat, iar până la această oră în Banat au ajuns peste 120 de pianine. Instrumentele muzicale au fost plasate în spații publice, instituții, în aeroport, în gară, în holurile universităților, bibliotecilor, în școli, hoteluri, restaurante, parcuri sau piețe. Jumătate din piane au ajuns la Timișoara în ultimele luni.

„Din martie și până acum au ajuns în jur de 50 de pianine. Eu adun pianinele din jurul orașului Karlsruhe. Oamenii de acolo le donează. Unele sunt în stare bună, altele au nevoie de diferite reparații. E o muncă asiduă. Le caut, le strâng, le încarc pe o platormă și le transport în România. Problema e că e greu de găsit locații pentru ele. Și acum am peste o sută de emailuri trimise. Până acum le-am dat pe gratis, dar cum costurile de transport sunt foarte mari, cer să fiu ajutat măcar cu achitarea drumului. Problema e că nu se înghesuie lumea. Și acum am zece pianine pe care nu am cui să le dau”, a declarat Erwin Bausche.

Pianinele au început să populeze și spitalele din Timișoara. Recent, au ajuns și la Spitalul de Copii, la Spitalul Militar, Spitalul CFR și la Spitalul OncoHelp. De asemenea, din această vară, pianine sunt și la Muzeul de Artă, Palatul Poștelor, Muzeul Banatului și Muzeul Apei și la Școala Generală nr.18. Chiar și Consulatul Republicii Cehia a primit una.

„Ideea este ca oricine care știe să cânte la pian să se poată așeza și să cânte, atrăgând atenția celor din jur, bucurând ascultătorii și, prin muzică, să se schimbe atmosfera din jur”, a mai spus Erwin Bausche.

Următoarele instrumente care vor pleca din Germania vor ajunge la Penitenciarul Timișoara, la Memorialul Revoluției și la Liceul Teologic Ortodox “Sfântul Antim Ivireanul”, dar și la primăriile localităților periurbane Dumbrăvița și Giarmata.