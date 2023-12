Pelerinajul durerii la Popești-Leordeni. Trupurile martirilor Revoluției au fost arse, iar cenușa a fost aruncată într-o gură de canal FOTO

În fiecare an, urmaşii celor împuşcaţi pe 17 decembrie 1989 au plecat în tradiţionalul pelerinaj la Popești-Leordeni (Ilfov), locul unde a fost aruncată cenuşa eroilor. În acest an au plecat cu trenul doar 12 persoane.

An de an, în organizarea Memorialului Revoluției, timişorenii participă la Pelerinajul în memoria celor 44 de eroi incineraţi la Crematoriul „Cenuşa” din Bucureşti. În 2023, doar 12 persoane au plecat cu trenul din Gara de Nord spre Capitală.

„Anul acesta am fost o delegație de 12 persoane. Am plecat în 19 și ne-am întors aseară. Am fost mai puțini, pentru că a picat și în timpul săptămânii. Au fost ani în care am mers cu autobuzul plin. Dar pe atunci ne-a pus la dispoziție primăria autobuz. De câțiva ani mergem cu trenul. Este o tradiție la care nu vom renunța niciodată, e o obligație. Trebuie să facem acest pelerinaj în memoria victimelor din 17 decembrie 1989”, a spus Gino Rado, președintele Memorialului Revoluției.

După o scurtă oprire în Piaţa Universităţii, bănăţenii au programat un popas la crematoriu, unde există o troiță dedicată timișorenilor.

De acolo au plecat la Popești-Leordeni.

„Avem un complex memorial frumos la Popești-Leordeni. S-a construit o biserică de lemn suspendată chiar deasupra gurii de canal în care a fost aruncată cenușa eroilor. A fost amenajat un loc special pentru a ne aminti într-un mod decent de eroii noștri”, a mai spus Gino Rado.

Biserică de lemn care a fost sfiinţită în 2010 a fost construită de Memorialul Revoluției din Timișoara, iar proiectul i-a aparținut arhitectului Mihai Donici.

Operațiunea Trandafirul și Acțiunea Vama

Pentru a șterge urmele represiunii, conducerea de stat și de partid din decembrie 1989 a decis că trebuie să facă dispărute cadavrele victimelor ucise în diverse locuri din oraș. Celor care au ales, încărcat și transportat morții până aproape de București li s-a spus că trupurile vor fi conservate și analizate în Capitală, deoarece acolo „sunt condiții“.

Celor de la București li s-a relatat că sunt cadavre dintr-o catastrofă, încercându-se evitarea oricărei legături cu Timișoara.

Morții dispăruți ai Timișoarei au fost colectați doar din Morga Spitalului Județean.

În seara zilei de 18 decembrie 1989 va fi pusă în aplicare Operațiunea Trandafirul, continuată apoi, la București, cu Acțiunea Vama. Un număr de 43 de cadavre au fost incinerate la Crematoriul Cenușa de la București, iar cenușa lor a fost aruncată într-un puț din Popești-Leordeni.

Pentru transportul morților la București nu s-au întocmit niciodată niciun fel de documente, deși legea prevedea acest lucru.

→ Imaginea 1/8: Pelerinaj la Popești Leordeni FOTO Memorialul Revoluției

Numele celor 43 de „Trandafiri" arși sunt: Andrei Maria, Apro Mihai, Balogh Pavel, Balmuș Vasile, Bărbat Lepa, Banciu Leontina, Belehuz Ioan, Belici Radian, Caceu Margareta, Choroși Alexandru, Cruceru Gheorghe, Carpin Dănuț, Csizmarik Ladislau, Ciobanu Constantin, Wittman Petru, Nagy Eugen, Ferkel Șuteu Alexandru, Florian Antoniu Tiberiu, Girjoaba Dumitru Constantin, Hațegan Petru, Iosub Constantin, Ioțcovici Gheorghe Nuțu, Ewinger Slobodanca, Ianoș Paris, Luca Rodica, Lăcătus Nicolae, Muntean Nicolae Ovidiu, Miron Ioan, Motohon Sliviu, Mardare Adrian, Oteliță Aurel, Opre Gogu, Osman Dumitru, Radu Constantin, Sporer Rudolf Herman, Stanciu Ioan, Sava Angela Elena, Zăbulică Constantin. Zornek Otto. Alături de aceștia au mai fost alte patru cadavre neidentificate.