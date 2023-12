O mare sculptură sferică plutește pe Bega. Instalația a fost creată de un artist britanic FOTO

Inima evenimentului Lights On de la Timișoara este o impresionantă instalație denumită Floating Earth. Sfera care plutește pe Bega a fost creată de artistul britanic Luke Jerram.

O mare sculptură sferică a planetei noastre plutește elegant pe suprafața Begăi, în zona parcului Alpinet din Timișoara, aproape de podul de la Piața Maria.

Cu un diametru de zece metri, instalația a devenit o veritabilă atracție pentru numeroștii timișoreni care au ieșit în oraș de Ziua Națională a României.

Instalație denumită Floating Earth a fost creată de artistul britanic Luke Jerram, în cadrul evenimentului Lights On.

„În mijlocul agitației vieții noastre de zi cu zi, artistul Luke Jerram ne invită să ne oprim și să privim un spectacol fascinant care sfidează atât gravitatea, cât și convențiile. Creația aduce și un prilej pentru discuții dificile, dar necesare, despre schimbările climatice și ce putem face noi, ca indivizi și societate, pentru a ne face stilul de viață sustenabil”, spun cei de la Lights On România.

Concerte pe malul Begăi

Lights On a pregătit în Timișoara și trei momente muzicale în perioada 1-10 decembrie 2023, tot în zona canalului Bega.

La lumina instalației uriașe, la 1 decembrie 2023 a cântat Amalia Gaiță, la 4 decembrie 2023 urmează un concert cu Beck Corlan, iar în 7 decembrie 2023 este Benson Joel Mixtapes. Fiecare moment muzical se va desfășura în zona Parcului Alpinet, cu începere la ora 18.

Instalația va pluti pe Bega până în 10 decembrie 2023 și va putea fi admirată zi de zi, adevăratul spectacol fiind cel de după lăsarea întunericului.

Lights On este un festival de instalații de lumină care are loc în fiecare an, în lunile noiembrie/decembrie. Instalații artistice de lumină sunt folosite pentru a ajuta oamenii să descopere locuri incredibile ale orașului, prin intermediul instalațiilor sculpturale plasate în spații deschise. Totodată, conectăm oamenii cu arta contemporană.

„Lights On este oferit gratuit publicului, grație susținerii pe care reușește să o atragă de la instituții publice sau private. Încercăm să atragem finanțări nerambursabile an de an și lucrăm cu diverse companii convinse să investească și să sprijine viziunea artistică de transformare a spațiilor din jurul nostru. E important să înțelegem că arta poate schimba mentalități, spații și țeluri, tocmai de aceea încercăm să sprijinim artiștii locali în dezvoltarea unor lucrări de anvergură”, mai spun cei de la Lights On România.