Mizeria cumplită în care trăia o tânără chiriașă. Administratorul a suferit un șoc când a intrat FOTO

O firmă din Timișoara specializată în administrarea imobilelor destinate închirierii pe termen lung a făcut publice imagini cu mizeria găsite într-un apartament închiriat unei tinere.

„Deși ne luăm garanții pentru a selecta chiriași serioși (2 luni de chirie drept garanție, dovadă angajare, verificare evidențe etc.), există situații în care comportamentul chiriașilor poate fi ulterior complet dat peste cap de diverse evenimente traumatizante sau situaționale, iar atunci efectele se văd cu prisosință…”, au arătat reprezentanții firmei de administrare a imobilelor, pe pagina lor de Facebook.

Gabriel Olteanu, unul dintre reprezentanții firmei a declarat pentru „Adevărul” că administratorii fac verificări la fiecare șase luni. „Ne tot amâna verificarea. Când am reușit să intrăm, colegii mei au suferit un șoc”, a declarat Gabriel Olteanu.

Firma care administrează apartamentul a avut nevoie de șase ore ca să debaraseze și să curețe complet apartamentul.

„În aceeași zi am ajutat chiriașul să-și găsească un loc în care să-și ducă lucrurile rămase și să își găsească un loc de dormit. În 24 de ore am realizat prima etapă de curățenie. Am realizat o primă intervenție de dezinfecție și igienizare completă a apartamentului și a bunurilor din interior. Cu acordul proprietarilor vom efectua reparațiile și intervențiile necesare în continuare pentru a remedia complet daunele”, au mai arătat reprezentanții firmei.

Gabriel Olteanu a declarat că firma pe care o reprezintă se va ocupa și de acționarea în instanță a chiriașului pentru recuperarea daunelor produse.