search
Vineri, 6 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Hoți filmați după ce au găsit un portofel și au retras bani după cardul găsit în interior

0
0
Publicat:

Trei bărbaţi şi două femei au ajuns în arestul poliției, după ce şi-au însuşit portofelul pierdut de o femeie şi chiar au retras bani de pe cardul acesteia.

Persoanele care au găsit portofelul FOTO: Captură video
Persoanele care au găsit portofelul FOTO: Captură video

Un incident s-a petrecut într-un supermarket din judeţul Timiş şi totul a fost filmat de camerele de supraveghere.

O femeie a pierdut, într-un moment de neatenţie, portofelul în care se afla o sumă de bani, dar şi carduri bancare. Alături de unul dintre carduri era notat şi codul PIN, astfel că hoţii s-au dus la bancomat şi au retras 3.200 de lei, scrie News.

”La data de 19 ianuarie 2026, poliţiştii oraşului Sânnicolau Mare au fost sesizaţi de către o femeie din comuna Beba Veche, judeţul Timiş, cu privire la faptul că, în data de 17 ianuarie 2026, în jurul orei 13:00, în timp ce se afla în incinta unui supermarket din Sânnicolau Mare, şi-ar fi pierdut portofelul aflat în poşetă, în care s-ar fi aflat carduri bancare şi o sumă de bani. Ulterior, persoana a constatat că de pe unul dintre carduri ar fi fost retrasă fraudulos suma de 3.200 de lei”, a transmis IPJ Timiş.

În investigaţiilor poliţiştii au identificat persoanele bănuite de comiterea faptelor, fiind vorba despre cinci persoane, 3 bărbaţi şi două femei cu vârste cuprinse între 18 ani şi  27 ani.

”În urma probatoriului administrat în cauză, la data de 04 februarie, faţă de cele cinci persoane a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos”, a mai precizat IPJ Timiş.

Timişoara

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Serghei Lavrov acuză Ucraina că aruncă în aer negocierile de pace după tentativa de asasinat împotriva generalului Alekseiev
digi24.ro
image
Cei doi părinți din județul Sibiu cărora le-au murit patru copii au rămas și fără al cincilea. Decizie de urgență
stirileprotv.ro
image
Scutul democrației sau scutul cenzurii? Președintele Comisiei Juridice din Congresul SUA: Cenzura UE amenință libertatea de exprimare globală
gandul.ro
image
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
mediafax.ro
image
Mii de construcții ilegale ridicate pe litoralul românesc, vizate de Ministerul Mediului. ONG-urile amenință: „Ne gândim la protest”
fanatik.ro
image
Lucrările ilegale ordonate de Negoiță: „Bă, șefule, sunt anumite lucruri pe care nu le poți face!”
libertatea.ro
image
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: „Un mic trădător”. Reacția AUR
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
I-a spus CLAR lui Mircea Lucescu să renunțe la fotbal, iar selecționerul, aflat în spital, n-a stat pe gânduri
digisport.ro
image
Daniel David a demisionat de la Educație și lansează o profeție sumbră pentru România: Riscăm să ajungem o colonie!
stiripesurse.ro
image
Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa
antena3.ro
image
Judeţele în care a plouat într-o zi cât pentru o lună. Zeci de familii, izolate: "Se va strica tot ce e aici"
observatornews.ro
image
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima ediție a emisiunii de la PRO TV
cancan.ro
image
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
prosport.ro
image
Ce cheltuieli nu pot fi cerute chiriașului, potrivit legii
playtech.ro
image
Ce mănâncă, de fapt, sportivii în cele șase sate olimpice în care sunt cazați. Preparatul gustos adorat și de români e la mare căutare: ”Cel mai bun pe care l-am mâncat vreodată”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Doctorii i-au dat vestea lui Mircea Lucescu, în urmă cu puțin timp
digisport.ro
image
Accelerează mega proiectul care va face din România principalul jucător din Europa: Din 2027 se schimbă total datele jocului
stiripesurse.ro
image
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
romaniatv.net
image
Atac cu grenadă în Franța. Haos total într-un salon de înfrumusețare
mediaflux.ro
image
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Locul spectaculos din România care rezistă la 126 de ani după ce a fost construit în Franța. Ce mistere ascunde cel mai impunător viaduct de pe Valea Oltului
click.ro
image
Divertis are interzis pe micul ecran: „Nu ne acceptă la tv din cauza conținutului politic.” Unde vor juca, de fapt: „Banii se câștigă greu”
click.ro
image
Revine Mircea Lucescu pe teren, după externare? Rică Răducanu își laudă nașul în vârstă de 80 de ani: „Era om serios, nu mergea cu noi la gagici”
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Prințul Haakon și Prințesa Mette Marit ai Norvegiei Foto Instagram Casa Regală a Norvegiei
Casa Regală a Norvegiei, decizie drastică după ce Prințesa Mette-Marit a fost implicată în dosarele Epstein! Totul a ieșit la iveală
okmagazine.ro
Pateuri cu branza dulce Sursa foto shutterstock 2334663901 jpg
Plăcinte cu brânză dulce. Atenție! Dau dependență
clickpentrufemei.ro
Portul din Tulcea, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Fotografie de Anatole Magrin (© iMAGO Romaniae)
Provocările întâmpinate de autoritățile de la București în Dobrogea, după 1878
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Averea lui Cristi Chivu, afectată de investiții neinspirate. În ce situație se află acum antrenorul lui Inter
image
Locul spectaculos din România care rezistă la 126 de ani după ce a fost construit în Franța. Ce mistere ascunde cel mai impunător viaduct de pe Valea Oltului

OK! Magazine

image
Kate și William, confruntare cu scântei! De ce Prințul și Prințesa de Wales vor avea un sfârșit de săptămână tensionat

Click! Pentru femei

image
„Mi-e frică de familia mea!” Britney Spears spune că e norocoasă că e încă în viață

Click! Sănătate

image
Poți găsi numerele 50 și 60 ascunse printre 80-uri?