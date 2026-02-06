Video Hoți filmați după ce au găsit un portofel și au retras bani după cardul găsit în interior

Trei bărbaţi şi două femei au ajuns în arestul poliției, după ce şi-au însuşit portofelul pierdut de o femeie şi chiar au retras bani de pe cardul acesteia.

Un incident s-a petrecut într-un supermarket din judeţul Timiş şi totul a fost filmat de camerele de supraveghere.

O femeie a pierdut, într-un moment de neatenţie, portofelul în care se afla o sumă de bani, dar şi carduri bancare. Alături de unul dintre carduri era notat şi codul PIN, astfel că hoţii s-au dus la bancomat şi au retras 3.200 de lei, scrie News.

”La data de 19 ianuarie 2026, poliţiştii oraşului Sânnicolau Mare au fost sesizaţi de către o femeie din comuna Beba Veche, judeţul Timiş, cu privire la faptul că, în data de 17 ianuarie 2026, în jurul orei 13:00, în timp ce se afla în incinta unui supermarket din Sânnicolau Mare, şi-ar fi pierdut portofelul aflat în poşetă, în care s-ar fi aflat carduri bancare şi o sumă de bani. Ulterior, persoana a constatat că de pe unul dintre carduri ar fi fost retrasă fraudulos suma de 3.200 de lei”, a transmis IPJ Timiş.

În investigaţiilor poliţiştii au identificat persoanele bănuite de comiterea faptelor, fiind vorba despre cinci persoane, 3 bărbaţi şi două femei cu vârste cuprinse între 18 ani şi 27 ani.

”În urma probatoriului administrat în cauză, la data de 04 februarie, faţă de cele cinci persoane a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos”, a mai precizat IPJ Timiş.