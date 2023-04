Centru Regional de Film la Timișoara, după model norvegian. „Filmele pompează mulți bani în economia locală“

Aducerea unor echipe de filmare care, de cele mai multe ori, înseamnă peste o sută de persoane care stau în oraş mai multe luni ar însemna un câștig pentru toată comunitatea locală.

Asta ar aduce venituri considerabile pentru firmele care oferă servicii în zonă, ar aduce un beneficiu şi pentru industria creativă, un plus pentru turism și promovare.

Asociația Documentor condusă de regizorul Florin Iepan lansează la Timișoara o campanie de promovare pentru înființarea unui centru regional de film. West Romania Film Center va fi creat după modelul și experiența Viken Filmsenter din Norvegia.

Proiectul are două paliere: primul este crearea unui Fond Regional de Film, o alternativă la Centrul Naţional al Cinematografiei de la Bucureşti, al doilea - cu rolul de a face lobby, să atragă producători de film şi să le faciliteze toate condiţiile pentru ca ei să își dorească să filmeze în Banat și în zona de Vest.

„Filmele pompează o grămadă de bani în economia locală și promovează pe gratis regiunea respectivă. Acum, toţi producătorii mari de film care vin în România sunt orientați în jurul Bucureştiului. Comisia regională de film va trebui să convingă producătorii de film români şi străini să vină și să facă filme de lungmetraj, seriale de TV, clipuri sau filme documentare în regiunea de vest a României”, a declarat regizorul Florin Iepan, directorul Asociației Documetor.

Iepan enumeră și avantajele acestei relocări, pentru toate părțile: „Din punctul nostru de vedere, are câteva atuuri de jucat. Discutăm de arhitectură, zonă post industrială, decoruri, sunt mulți actori, suntem foarte aproape și de Ungaria - care este unul din marii jucători pe piața de producție internațională de film. Le ei se fac foarte multe producții. Avantajul e că se pot aduce foarte rapid echipamente din Ungaria, e mai simplu să aduci de acolo decât de la București, distanța și infrastructura e mai bună spre Budapesta. E castelul de la Hunedoara, orașe interesante - Timișoara, Arad, Reșița, Oradea. Depinde de subiectul filmului, dar e o versatilitate foarte mare“

Aducerea unor echipe de filmare care, de cele mai multe ori, înseamnă peste o sută de persoane care stau în oraş mai multe luni ar însemna venituri considerabile pentru firmele care oferă servicii în zonă, ar aduce un beneficiu şi pentru industria creativă locală, un plus pentru turism și ar contribui la promovarea oraşului şi a regiunii.

„Am avut această idee încă din 2019, când am organizat o întâlnire la primărie. Producția de film nu este ceva legat numai de artă, ci și de economia locală. S-a filmat Hackerville în Timișoara, a fost produsă de compania lui Cristian Mungiu, iar filmul respectiv a lăsat în economia locală, în Timișoara, aproape un milion de euro, când s-a filmat această serie. E o chestie care ar interesa pe mai mulți oameni”, a adăugat Florin Iepan.

Fondul Regional de Film, alternativă la Centrul Naţional al Cinematografiei

În acest moment, producția de film de la noi din țară e finanțată prin Centrul Național al Cinematografie, o entitate care distribuie banii aproape exclusiv în București. West Romania Film Center propune autorităților din regiunea de vest crearea unui instrument prin care să se poată finanța producții de film, ca alternativă la Centrul Naţional al Cinematografiei.

„România e o țară mare, dar neavând un sistem regional de finanțare, dacă nu ești o companie din București ai șanse foarte mici să obții finanțări de la Centrul Naţional al Cinematografiei. Așa e gândit sistemul. În toate țările dezvoltate există finanțatorul național, dar există și finanțatori regionali care sprijină producția de film în regiune. Au apărut aceste fonduri norvegiene, așa am aplicat și am obținut o finanțare pentru o campanie de lobby pentru înființarea unui fond de film regional la Timișoara sau în regiunea de Vest, adică poate să fie Timiș, Arad, Bihor, Caraș-Severin ori chiar Hunedoara. Cum să facem treaba asta? Numai prin asociere cu autorități locale din partea de vest a România. E pentru prima dată când în România există o inițiativă de tipul acesta, sperăm că se va și concretiza”, a mai spus Florin Iepan.

Tot în cadrul acestui proiect, reprezentanții Documentor vor merge în Norvegia, vor avea întâlniri acolo pentru a înțelege cum funcționează un asemenea fond regional de film, cum este finanțat, care sunt beneficiile pentru economia locală, care sunt argumentele care pot fi prezentate la Timișoara.

De asemenea, se preconizează două întâlniri la Timișoara, în care vor veni expereți din Norvegia și vor prezenta avantajele unui fond de film regional.

Proiectul West Romania Film Center beneficiază de un grant în valoare de 94.741 euro din partea Islandei, Liechtenstein și Norvegia, prin Granturile SEE. Proiectul este finanțat prin Fondul pentru relații bilaterale 2014-2021.

North by Soutwest – atelier de animație

Al doilea proiect realizat prin granturi SEE se numește North by Soutwest. „Obiectivul principal este realizarea transferului de bune practici și cunoștințe în vederea consolidării și creșterii capacității industriilor creative între Timișoara 2023, România și Bodo, Norvegia, Capitala Europeană a Culturii 2024”, arată timișorenii.

Printr-o serie de activități planificate să aibă loc în cursul anului 2023, proiectul pune accent pe cultura locală ca soluție pentru dezvoltarea economică sustenabilă și promovarea atât a celor două orașe, cât și a regiunilor, facilitarea colaborărilor internaționale în vederea unei mai bune expuneri a ofertelor culturale în spațiul european, îmbunătățirea oportunităților, calificării profesionale și experienței personalului care activează în cadrul industriilor culturale și creative.

În acest proiect se va dezvolta și Arcticmotion - un atelier de animație.

„Vom lansa un atelier de animație care se numește Arcticmotion. Tineri din Norvegia și România vor participa împreună la o creație colectivă: un scurtmetraj de animație. Lucrăm cu un expert norvegian din regiunea Nordland, dar și cu o expertă din România, Manuela Marcovici din București. Vom încerca să construim o animație non ficțiune, nu e vorba de Disney, pe un subiect pe care încercăm să-l dezvoltăm împreună. E un atelier ce va ține câteva luni și ce va produce un scurt filmuleț pe un subiect pe care încă îl discutăm”, a spus Călin Meda, director artistic Documentor.

La sfârșitul lunii mai vor avea loc workshopuri în Bodo, regiunea Nordland, cu o delegație din Timișoara, schimb de cunoștințe și bune practici, împărtășire a experienței de organizare a Capitalei Culturale Europene.

Apoi, în august urmează trei zile de workshop la Timișoara împreună cu o delegație din Bodo, cu accent pe moștenirea Capitalelor Europene ale Culturii, actualizată privind consolidarea capacităților, efectele de lungă durată asupra industriilor creative culturale, impactul economic și turistic local al găzduirii evenimentului Capitala Europeană a Culturii, soluții practice pentru dezvoltarea economică sustenabilă și promovarea orașelor și regiunilor prin cultură.

Proiectul North by Soutwest beneficiază de un grant în valoare de 82.104 euro.

Granturile SEE și norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Norvegiei pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă. Cele trei state donatoare cooperează îndeaproape cu UE în baza Acordului privind Spațiul Economic European (SEE). Între 1994 și 2014, statele donatoare au contribuit cu 3,3 miliarde de dolari prin granturi. Pentru perioada 2014-2021, Granturile SEE și norvegiene se ridică la 2,8 miliarde de dolari.