Castelul Bethlen, ruinat de comuniști, vedetă la Hollywood. Clădirea încearcă să își recapete strălucirea de altădată VIDEO

Mureșul este județul cu cele mai multe castele din România, iar în satul Criș, din comuna Daneș, găsim una dintre cele mai frumoase clădiri renascentiste din Transilvania. Castelul Bethlen a fost remarcat de regizori români și străini.

Familiile nobiliare care au locuit de-a lungul secolelor în Transilvania au lăsat moștenire locuințele lor: castele mai mari sau mai mici, fortificate sau nu, toate însă absolut minunate. Dintre acestea, reședința familiei Bethlen a fost remarcată de regizori români și străini, însă se chinuie să își recapete strălucirea de altădată, pierdută în perioada comunistă.

La aproximativ 20 de kilometri de cetatea medievală a Sighișoarei se află Castelul Bethlen, construit între secolele XIV-XVIII ca reședință nobiliară fortificată, dar de mică amploare.

În satul Criș poți să ajungi de pe DN 14, care leagă orașele Mediaș și Sighisoara. Istoria localității ține de familia Bethlen, o veche familie aristocratică, fiind considerată o moşie a acestora. Castelul Bethlen reprezintă cel mai important obiectiv turistic din zonă. Datează din secolul XIV, iar construcția sa este legată de un nobil din familia Bethlen, purtând astfel numele în onoarea lui.

„E un castel foarte ascuns de o vale închisă, dar totodată este unul și dintre cele mai mari castele fortificate din Transilvania. Și mulți consideră, mai ales datorită logiei care este construită lângă aripa Michael, că ar fi cel mai frumos castel renascentist din zonă“, a precizat pentru „Adevărul“ arheologul Zólya Levente, cel care se ocupă și de partea de administrare.

Castelul are două niveluri și cuprinde un impresionant turn circular cunoscut drept Turnul Arcașilor, precum și o logie cu deschideri semicirculare.

Balaurul, mărul și eroul

Locul este plin de legende, o mare parte dintre povești fiind inspirate din blazonul familiei Bethlen, șarpele încoronat cu măr în gură, care se află peste tot în castel.

„Obârșia familiei Bethlen este incertă și înconjurată de legende. Se spune că pe vremuri exista aici o mlaștină unde trăia un balaur care înghițea trecătorii. Un războinic al familiei Bethlen, care a participat și la cruciade, a aruncat un măr de aur în gura balaurului și acesta a murit. De aceea, blazonul familiei a devenit un șarpe cu un măr de aur în gură“, se menționează pe site-ul Primăriei Daneș.

Tot de aici aflăm și de existența unei fantome care ar bântui holurile castelului: „Dacă vizitați castelul, aveți grijă: localnicii povestesc de o contesă medievală care nu îl iubea pe soțul ei, ceea ce l-a făcut pe acesta să înnebunească și să bântuie și astăzi holurile castelului!“, susțin reprezentanții Primăriei.

Conform unei alte legende, „în prăpastia muntelui Wendchenberg trăia un balaur uriaș cu trup de șarpe care cerea în fiecare săptămână să i se ofere ca jertfă un animal mai mare sau un om. Însă familia Bethlen s-a stabilit în Criș, a construit un castel și i-a ajutat pe oamenii săraci, mai ales în timpul iernii când aceștia nu au avut ce să mănânce. Tot această familie a terminat domnia șarpelui: strămoșul familiei Bethlen, un birjar l-a învins pe șarpe cu ajutorul unui truc... Birjarul a jupuit o oaie, blana acesteia a umplut-o cu var nestins adus din mina de calcar aflată în apropiere și a cusut-o. A aruncat această blană în fața șarpelui care a mâncat-o, însă varul a devenit fierbinte în stomacul acestuia și l-a ucis. De aceea cuprinde blazonul familiei Bethlen un șarpe“, menționează asociația Visit Mureș.

Legenda este confirmată și de arheologul castelului. „Blazonul familiei este șarpele încoronat care mușcă în mărul țării. Practic, blazonul are o legendă că unul dintre strămoșii familiei învinge șarpele mâncător de oameni din mlaștinile de aici din jur. Cu ocazia asta au ei blazonul cu șarpele. Cam din secolul XV este legenda aceasta“, susține Zólya Levente.

Se consideră că șarpele de pe blazonul familiei Bethlen reprezenta înţelepciunea, coroana era identificată cu gradul de nobleţe al familiei, mărul reprezenta proprietatea, iar crucea arăta că erau creştini.

→ Imaginea 1/5: Castelul Bethlen FOTO Zólya Levente

Castelul și cinematografia: de la dezastru la faimă

Învăluit în multe mituri și legende, Castelul Bethlen din Criș a atras atenția, de-a lungul anilor, a numeroși producători de filme. Locul a fost tocmai bun pentru filmele istorice românești, însă și filmele de groază și-au găsit aici decorul potrivit.

Regizorul Sergiu Nicolaescu a fost atras de acest castel, filmând mai multe scene pentru „Mihai Viteazul“, „Ultimul cartuș“ și „Nemuritorii“. Din păcate, în 1969, în timpul filmării unor scene din filmul „Mihai Viteazul“, castelul a fost avariat serios în urma unui incendiu.

„Au vrut să dea foc la ancadramentele, tocurile de la uși, ferestre, poartă și așa mai departe. Nici pentru asta nu a avut autorizație din partea Direcției Monumentelor de atunci, dar când s-au terminat filmările nu mai reușeau să stăpânească focul“, susține administratorul castelului.

În anii 1970, în curtea castelului s-au filmat scene din pelicula „Enigma Otiliei“, iar ulterior, au fost filmate cadre și din filmul istoric românesc „Horea“.

Ceva mai recent, după anul 2010, castelul din Criș a fost platoul de filmare pentru două filme ale unor producători americani. Filmele de groază tocmai își găsiseră locul ideal: vârcolacii și vampirii, iar ulterior fantomele își făceau apariția pe holurile sau în curtea ansamblului. S-au filmat secvențe pentru „Werewolf: The Beast Among Us“ și „The Nun“.

În Castelul Bethlen se poate vedea și astăzi un decor de film care reproduce o închisoare, locul unde erau ținuți suspecții de vârcolaci. „În 2011 s-a filmat aici «Werewolf: The Beast Among Us», cu vârcolaci, vampiri. De la ei am moștenit închisoarea pe care o avem acum în castel. Practic, ei au construit, în subsolul aripei Michael, o închisoare, care apare și în film, unde se țineau suspecții de vârcolaci“, a spus Zólya Levente.

În filmul „The Nun“, în curtea castelului s-a construit şi un cimitir, plin cu pietre funerare degradate, cruci şi clopote de mormânt. Acesta nu a rămas, însă, după filmări. În ultimii ani au fost mai multe studiouri interesate de a filma secvențe la Castelul Bethlen, dar nu s-a mai concretizat nimic.

Reabilitarea – un pas înainte, doi înapoi

Castelul din Criş a aparținut familiei Bethlen sute de ani, până la venirea comuniștilor. În 1948, proprietarii de drept au fost dați afară, iar clădirea a intrat în epoca degradării – a fost preluat de către Sfatul Popular din Daneș și transformat într-un sediu CAP.

Moștenitorii familiei nobiliare au recuperat castelul în anul 2007, iar în 2014, a fost oferită custodia ansamblului Fundației Sfântul Francisc din Deva, pentru o perioadă de 50 de ani, cu scopul de a-l reabilita. Deși au existat numeroase proiecte de reabilitare, niciunul nu a fost dus la bun sfârșit. Ultimul proiect este în curs de desfășurare din anul 2016.

Pentru vizitarea castelului nu există o taxă de intrare, ci doar o cutie unde se pot face donații necesare restaurării. De la administratorul castelului aflăm că, în perioada următoare, studenții și profesorii de la Universitatea „Sapientia“ din Târgu-Mureș vor ajuta la amenajarea parcului din jurul ansamblului.