Salvarea unei persoane prinse de viitură în Gorj. Acțiune spectaculoasă ISU-Salvamont VIDEO

Salvamontiștii gorjeni și lucrătorii ISU Gorj au intervenit pentru a salva o persoană care a fost prinsă de viitură și nu a mai putut să iasă din zona în care se afla.

Acțiunea a avut loc în satul Vârtop, din comuna Ciuperceni, Gorj. O persoană nu a mai putut să iasă din zona în care se afla, din cauza șuvoaielor formate în urma precipitațiilor puternice. Salvamontiștii și lucrătorii ISU Gorj au intervenit și au reușit să salveze persoana prinsă de ape.

Mai multe localități din Gorj sunt afectate de inundații.

„În acest moment, ISU Gorj are dislocate in teren șapte echipaje de pompieri cu 7 autospeciale de intervenție, dotate cu motopompe pentru evacuarea apei din gospodarii in următoarele localități: Godinești, sat Pirău de Pripor – Motru, sat Dealu Pomilor și sat Ripa – Ciuperceni, sat Vârtopu – oraș Tismana, sat Celei“, a transmis ISU Gorj.

Și la Tismana, inundațiile sunt de amploare, mai multe gospodării fiind afectate de inundații, iar primarul localității a cerut ajutor.

Cod Portocaliu de depășire ale cotelor de apărare pe mai multe cursuri de apă

Există pericol de depășire ale cotelor de apărare pe mai multe cursuri de apă din județul Gorj, fiind instituit de joi, 15 iunie 2023, de la ora 21.00, Codul Portocaliu.

„În cursul acestei dimineți, specialiștii nostri au actualizat codurile hidrologice, conform situaţiei hidrometeorologice actuale şi prognozei meteorologice“, a transmis Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

Este posibil să existe depășiri ale cotelor de apărare pe râurile Jiu și Olteț.

„De asemenea, în următoarele 48 de ore (15.06.2023 ora 12:00 – 17.06.2023 ora 12:00), va fi valabil un Cod Galben, care va afecta râuri din județele: Bihor, Cluj, Sălaj, Maramureș, Satu Mare, Hunedoara, Arad, Alba, Sibiu, Timiș, Caraș Severin, Gorj, Dolj, Mehedinți, Vâlcea, Argeș și Olt. (...)

Menționăm că fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare în intervalul 16.06.2023 ora 06:00 – 16.06.2023 ora 22:00, pe unele râuri din judeţele: Caraş Severin, Mehedinţi, Hunedoara şi Gorj.În acest context, se pot depăși cotele de apărare, ca urmare a scurgerilor importante pe versanţi, torenţi şi pâraie.

De asemenea, există riscul producerii de viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri“, se arată într-un comunicat al Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.