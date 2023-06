Bacalaureat 2023 Gorj: 74 dintre candidați, absenți la prima probă a examenului

74 de candidați au lipsit de la prima probă a examenului de Bacalaureat, la Limba și Literatura Română, care s-a desfășurat luni, 26 iunie.

La această sesiune a examenului de Bacalaureat s-au înscris 2.910 absolvenți de liceu. Dintre aceștia, 2.585 s-au înscris la proba la Limba și Literatura Română, însă s-au prezentat doar 2.511, înregistrându-se astfel 74 de absenți.

În județul Gorj sunt 11 centre de examinare, dintre care opt se află în municipiul Târgu Jiu, iar trei sunt în alte localități.

Calendarul examenului de Bacalaureat este următorul:

- Marți, 27 iunie: proba obligatorie a profilului (discipline, în funcție de profil: Matematică și Istorie);

- Miercuri, 28 iunie: proba la alegere a profilului şi specializării (se poate opta, în funcție de filieră, profil și specializare pentru una din cele 10 discipline: Biologie, Chimie, Fizică, Economie, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică, argumentare și comunicare, Sociologie și Psihologie);

- Joi, 29 iunie: Limba si literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale);

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc.), precum și a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc.

Candidații surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Afișarea rezultatelor va avea loc în data de 3 iulie, până la ora 12:00. Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 - 18:00, inclusiv prin mijloace electronice.

Afișarea rezultatelor finale este programată în data de 7 iulie.