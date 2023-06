Bacalaureat 2023. Ce spun profesorii despre nivelul de dificultate al subiectelor la Română

Subiectele la proba de Limba română de la Bacalaureat 2023 nu sunt diferite față de anii trecuți, ci sunt chiar previzibile și „aproape banale”, spune profesoara Mihaela Apetrei.

Despre subiectul III de la Real, respectiv un eseu despre particularitățile unui text narativ scris de Liviu Rebreanu sau de Camil Petrescu aceasta spune: „Ca de fiecare dată, acesta se bazează pe memorare, ori pe inventarierea unor concepte și punerea lor în pagină, fără nicio provocare de analiză și sinteză pentru elevi”, a punctat Mihaela Apetrei.

În ceea ce privește subiectul al II-lea, care presupune realizarea unui comentariu literar de câteva rânduri, profesoara spune că „este adevărat ca exprimarea și ideile decelate din conținut pot fi elemente diferențiatoare, însă, pe de altă parte, baremul permite obținerea punctelor doar prin menționarea semnificației/temei textului și a două mijloace de exprimare artistică”, astfel că „artificiile" nu duc neapărat la creșterea punctajului.

Subiectul I, cel mai simplu, are și o parte de argumentare, unele elevii trebuie să își exprime opinia pe o temă dată. Mihaela Apetrei precizează că, din păcate, vorbim de aceași direcționare a opiniei de care nu reușește să scape acest subiect în niciun an. „Când le ceri elevilor să-și exprime opinia privind recunoștința față de școlile în care au fost formați, nu prea le dai de ales, din păcate, mai ales dacă textul suport oferă argumente în favoarea unui „da" sau unui „nu". Asta ca să nu mai discutam despre subiect în sine, fără niciun ecou in inimile lor, decuplat de la realitatea lor”, incheie Apetrei.