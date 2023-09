Sărbătoare la Târgoviște. Zilele Cetății 2023, prilej de adunare pentru toată Dâmbovița

Zilele Cetății Târgoviște vor avea loc în perioada 8-10 septembrie 2023. Administrația locală a pregătit manifestări numai bune pentru un strop de bucurie și distracție, indiferent de vârstă, de profesii, de preocupări și pasiuni.

„Am organizat un program care să răspundă tuturor exigențelor, în cele 3 zile dedicate sărbătorii, un program care să-i bucure pe copii și seniori deopotrivă, pe cei care care iubesc sportul, pe cei pasionați de carte, pe cei care vor să se distreze. la concerte de calitate, pe cei care se îngrijesc după obiecte tradiționale și obiceiuri meșteșugărești.

Există, deja, câteva repere care au intrat în tradiția Zilelor Cetății: Salonul Editorial, Târgul de anticariat, Târgul Meșterilor Populari, Premierea cuplurilor <de aur>, Campionatul de fotbal între cartiere, Turneul de tenis”, a precizat primarul Târgoviștei, Cristian Stan.

Lor li se adaugă și câteva surprize și momente inedite: show aviatic, ancorare balon cu aer cald, un stand expozițional al echipelor de robotică din Târgoviște.

Nu vor lipsi concertele, în cele 3 zile de sărbătoare: Horia Brenciu și HB Orchestra, pe Trooper și Lovebite, pe Loredana, Nicole Cherry și Dorian Popa.

PROGRAM COMPLET ZILELE CETĂȚII, 8-10 septembrie 2023

4 - 7 septembrie 2023

Complexul Turistic de Natație

18:00- 20:30 - Campionatul de fotbal între cartiere - ,,Cupa Cartierelor Târgoviște’’

VINERI, 8 SEPTEMBRIE 2023

Scuarul Primăriei

10:00 – 21:00 –Salonul Editorial „Ion Heliade Rădulescu”- organizat de Biblioteca Județeană Dâmbovița

11:00 – 18:00 - Târg de anticariat, expoziție de fotografie, Stand Expozițional de promovare a obiectivelor turistice din Municipiul Târgoviște, Stand Expozițional al echipelor de robotică Phantom și UnderConstruction, de la Colegiul Național ,,Constantin Carabella” din Târgoviște

Centrul Vechi (Școala Populară de Arte)

11:00 – 18:00 - Expoziție cu proiecte de arhitectură din cadrul Anualei OM 2021 - realizată de Ordinul Arhitecților din România, filiala Muntenia Vest

Evenimente oficiale

10:00 – 12:00 Participare la Sfânta Liturghie - Catedrala Mitropolitană din Târgoviște

12:00 – 12:30 Procesiune Traseu: Mitropolia Târgoviște-Bulevardul Mircea cel Bătrân-Calea Domnească-Curtea Domnească

12:30 Ședința festivă a Consiliului Local Municipal Târgoviște – Complexul Muzeal Curtea Domnească – Ruine

Parcul Chindiei (Zona Ruine)

10:00 – 22:00 - Târgul meșterilor populari

20:30 – 22:00 – Concert extraordinar susținut de HORIA BRENCIU & HB ORCHESTRA

Teatrul Municipal Tony Bulandra

17:00 – Concert ,,In memoriam Eduard Caudella", eveniment conex desfășurat sub egida Festivalului Internațional ,,George Enescu", 2023, susținut de Orchestra Simfonica de Tineret ,,Andante", Dirijor: Tiberiu Dragoş Oprea, Solist vioara: Yasmina Elena Militaru, Solist violoncel: Octavian Lup (laureat al Concursului International ,,George Enescu"), Solist pian: Sarah-Alexandra Nidelcu, concert in cadrul Zilelor Cetății 2023, realizat în parteneriat cu Asociația SonoArt şi ARTEXIM - organizatorul Festivalului International ,,George Enescu"

Cinema Independența

11:00 – Film pentru copii – Clifford: marele câine roșu (intrarea gratuită pentru copii)

Grădina Zoologică

10:00 -14:00 – Tur organizat al copiilor în incinta grădinii zoologice, hrănirea animalelor domestice, jocuri distractive, desene cu creta pe asfalt, înmânare diplome de participare

Clubul Pensionarilor

11:00 – 13:00 – Concurs de table - Concurenții: beneficiarii clubului

Muzeul Casa Romanței

18:00 - Concert ”Tinerețea Romanței” – realizat de artista Alina Mavrodin Vasiliu

Complexul Turistic de Natație

18:00- 19:30 - Campionatul de fotbal între cartiere- ,,Cupa Cartierelor Târgoviște’’

Baza de tenis V.I.Palas și Baza sportivă Vascony

9:00-22:00- Turneu de tenis ,,Cupa Zilele Cetății”

SÂMBĂTĂ, 9 SEPTEMBRIE 2023

Scuarul Primăriei

10:00 – 21:00 –Salonul Editorial „Ion Heliade Rădulescu”- organizat de Biblioteca Județeană Dâmbovița – moment festiv

11:00 – 18:00 - Târg de anticariat, expoziție de fotografie, Stand Expozițional de promovare a obiectivelor turistice din Municipiul Târgoviște, Stand Expozițional al echipelor de robotică Phantom și UnderConstruction, de la Colegiul Național ,,Constantin Carabella” din Târgoviște

Centrul Vechi (Școala Populară de Arte)

11:00 – 18:00 - Expoziție cu proiecte de arhitectură din cadrul Anualei OM 2021 - realizată de Ordinul Arhitecților din România, filiala Muntenia Vest

Parcul Chindiei (Zona Ruine)

10:00 – 22:00 - Târgul meșterilor populari

10:00 – 13:00 - Evenimente artistice pentru cei mici: Spectacol de teatru – ”Garoafele lui Trandafir”, concert afro cu trupa FOLI Jr., spectacol de dans al minorităților din municipiu, clovni și păpuși gigant

19:30 –22:30 - Concert rock susținut de formațiile TROOPER și LOVEBITE

Stadionul Eugen Popescu

18:00 – 18:30 – Spectacol de percuție susținut de trupa Barbarossa

18:30 – 19:15 – Show aviatic susținut de Aeroclubul României

Cinema Independența

11:00 - Premierea cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie

15:00 – Film pentru copii – Regele Leu (intrarea gratuită pentru copii)

Grădina Zoologică

11:00 -12:00 – Tur organizat al copiilor în incinta grădinii zoologice, hrănirea animalelor domestice, jocuri distractive, desene cu creta pe asfalt, înmânare diplome de participare

Clubul Pensionarilor

11:00 – 13:00 – Concurs de rummy - Concurenții: beneficiarii clubului

Complexul Turistic de Natație

18:00- 19:30 - Campionatul de fotbal între cartiere- ,,Cupa Cartierelor Târgoviște’’

Baza de tenis V.I.Palas și Baza sportivă Vascony

09:00-22:00- Turneu de tenis ,,Cupa Zilele Cetății”

DUMINICĂ, 10 SEPTEMBRIE 2023

Scuarul Primăriei

10:00 – 21:00 –Salonul Editorial „Ion Heliade Rădulescu”- organizat de Biblioteca Județeană Dâmbovița

11:00 – 18:00 - Târg de anticariat, expoziție de fotografie, Stand Expozițional de promovare a obiectivelor turistice din Municipiul Târgoviște, Stand Expozițional al echipelor de robotică Phantom și UnderConstruction, de la Colegiul Național ,,Constantin Carabella” din Târgoviște

Centrul Vechi (Școala Populară de Arte)

11:00 – 18:00 - Expoziție cu proiecte de arhitectură din cadrul Anualei OM 2021 - realizată de Ordinul Arhitecților din România, filiala Muntenia Vest

Parcul Chindiei (Zona Ruine)

10:00 – 22:00 - Târgul meșterilor populari

10:00 – 13:00 - Evenimente artistice pentru cei mici: Spectacol de dans – susținut de Școala de dans Daniela Rotary, Școala de dans Dana Gym, spectacol de teatru ”Cei trei purceluși”- susținut de ateliere pictură pe față, clovni și păpuși gigant

19:30 – 22:30 - Concert extraordinar susținut de artiștii LOREDANA, NICOLE CHERRY, DORIAN POPA

22:30 – Show lasere și foc de artificii

Cinema Independența

11:00 – Film pentru copii – Clifford: marele câine roșu (intrarea gratuită pentru copii)

Grădina Zoologică

10:00 -14:00 – Tur organizat în incinta grădinii zoologice, hrănirea animalelor domestice, jocuri distractive, desene cu creta pe asfalt, înmânare diplome de participare

Clubul Pensionarilor

11:00 – 13:00 – Concurs de gastronomie - Concurenții: beneficiarii clubului

Complexul Turistic de Natație

18:00 - Campionatul de fotbal între cartiere- ,,Cupa Cartierelor Târgoviște’’ - finale

Baza de tenis V.I.Palas și Baza sportivă Vascony

09:00-22:00- Turneu de tenis ,,Cupa Zilele Cetății”