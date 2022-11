Jandarmul îndrăgostit de deltaplan: „Este un sentiment de libertate tridimensională”

Silviu Stan (31 de ani) se numără printre jandarmii dâmbovițeni care fac o figură frumoasă în sport. Silviu a reușit să zboare cu deltaplanul nu mai puțin de 98 de kilometri anul acesta, fiind printre cei mai buni din țară.

Silviu este căpitan în Jandarmeria Dâmbovița și spune că a visat de mic să zboare. La 16 ani s-a înscris la Aeroclubul României, iar din 2014 zboară cu deltaplanul, în urma absolvirii școlii de zbor. Anul acesta a obținut și brevetul de zbor cu planorul și poate spune că este stăpân peste zare.

Silviu este proaspăt câștigător al locului II la Campionatul Național de Zbor Liber „Xcontest” 2022.

Preferă zborul cu deltaplanul cu care a urcat cel mai mult până la 2.900 metri și a parcurs cea mai mare distanță în Dobrogea, pe traseul Babadag-Brăila, respectiv 98 kilometri. Anul trecut, cu o distanță ceva mai mică, a reușit să obțină locul I.

Silviu este pasionat din copilărie de deltaplan, de zbor în general. Deltaplanul l-a descoperit pe parcurs. La 16 ani s-a înscris la Aeroclubul României pentru a face zbor cu motor. Nu și-a dat seama de unde a apărut această pasiune, pentru că pur și simplu îi place zborul. A fost atras mereu de avioane, iar în școala generală s-a înscris la cursurile de aeromodelism la Palatul Copiilor din Târgoviște.

A realizat zeci de machete de lemn care zburau, diverse avioane în perioada adolescenței. Mai târziu, când a terminat Academia de Poliție s-a înscris la cursurile pentru deltaplan, în 2014. Practic, de 10 ani zboară cu deltaplanul.

„Am făcut și școala de zbor cu planoul, de la Brașov. Acum sunt și planorist, cu brevet. Am încercat să leg cât mai multe activități din domeniu, pentru că ele, deși sunt cumva diferite ramuri ale aviației, se completează și se ajută una pe cealaltă. Noi nu avem motor, nu avem propulsie. Ne folosim de curențiii ascendenți pentru a urca până la baza norului, apoi ne deplasăm de la un nor la altul cât reușim de mult. Anul acesta am făcut 90 de km în Dobrogea. Am decolat de lângă Babadag, am trecut Dunărea, Brăila și am trecut de Brăila. Se poate povesti mult despre cum folosim cerenții de aer”, spune Silviu.

Citește și: Cum a adus un fost paraşutist din trupele speciale zborul cu parapanta la Buzău

Practic, zborul cu deltaplanul se bazează mult pe curenții de aer. „Soarele încălzește în mod diferențiat solul și în locurile care se încălzesc mai mult se creează anumiți cureni ascendenți, pe care noi îi exploatăm și reușim să urcăm până la nor. E un domeniu foarte complex și nu m-am oprit din citit. Încă citesc meteorologie și alte materii, pentru că niciodată nu știi destule în domeniul acesta”, explică jandarmul.

Silviu încearcă să bată recordul național la deltaplan, stabilit de instructorul său, Adrian Bordei. Recordul mondial este de peste 800 de km.

„Este puțin periculos”

Zborul cu deltaplanul este mai puțin periculos decât ar crede lumea, spune tânărul, care este și motociclist.

„Este o preconcepție că suntem oameni care facem lucruri extreme și ne punem viața în pericol. Eu am permis de motocicletă de 3 ani și mi se pare mult mai periculos decât cu deltaplanul. În aer ești singur, poți face doar tu greșeli. Este un sport periculos atât cât îl lași tu să fie. Dacă ți-ai făcut temele și știi să spui nu în anumite zile, este în regulă. Spre deosebire de parapantă, unde se poate intra în anumite evoluții complicate, deltaplanul nu se poate închide. Efectiv el este calculat să reziste la o anumită sarcină. Nu ai motor, nu ai suprafață care se poate bloca, este sigur”, explică el.

Un deltaplan cu echipament cu tot poate fi cumpărat cu 1.500 de euro second hand, dar în stare bună.

Cum se simte în aer: „libertate tridimensională”

„Este o senzație incredibilă, mai ales când reușești să faci distanță în kilometri, este un sentiment incredibil de libertate tridimensională. Oamenii nu sunt învățați cu chestia asta, pentru că noi o cunoaștem doar în două dimensiuni. Este o comuniune între om și natură, ne folosim de păsări care spiralează în termică și te ajută să îți găsești termica. Mi s-a întâmplat să fiu ajutat de vulturi, în Dobrogea. Trebuie doar să fii atent la natură și poți obține rezultate mai bune decât te așteptai”, spune jandarmul Silviu Stan din Târgoviște.