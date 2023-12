Cele 12 suplimente obligatorii de avut în casă în sezonul rece. Ajută la întărirea imunității

În fiecare zi, sistemul nostru imunitar pornește la război pentru noi, protejându-ne de un atac continuu de invadatori, inclusiv agenți patogeni, metale grele toxice, substanțe chimice și alte toxine.

„Sistemele noastre imunitare se concentrează să ne mențină în siguranță, puternici și sănătoși în fața tuturor acestor amenințări, invazii și expuneri. Dar, cu atât de multe lucruri de combătut, sistemele noastre imunitare au nevoie de o mână de ajutor pentru a continua să ducă lupta cea bună și pentru a putea câștiga. Aici intervin instrumentele de sprijin imunitar”, spune Claudiu Streza, personal trainer, formator Abc fitness și nutritionist, pe pagina sa de Facebook.

În opinia lui Streza, din casă nu trebuie să ne lipsească, în această perioadă: vitamina C, zincul, B12, Lemon Balm, spirulina, gheara de pisică, goldenseal, lemnul dulce, l-lizină, ciuperca chaga, curcumina și frunza de urzică.

12 ierburi și suplimente excelente pentru întărirea sistemului imunitar

Vitamina C - Întărește întregul sistem imunitar, în special celulele ucigașe care se duc după agenți patogeni precum EBV, zona zoster și gripa. Vitamina C hrănește celulele imunitare pentru ca acestea să poată lupta împotriva toxinelor radicalilor liberi. Prefer formele tamponate de vitamina C, cum ar fi Micro-C, deoarece sunt mai blânde pentru stomac și mai bune pentru persoanele sensibile.

Zinc sub formă de sulfat de zinc lichid (sau picolinat) - Ajută sistemul imunitar să lupte împotriva agenților patogeni care stau la baza bolilor cronice, a simptomelor și afecțiunilor și menține sistemul imunitar puternic în perioadele de boală, stres, dietă și stil de viață inadecvate și altele. Toată lumea este deficitară în acest mineral critic.

B12 cu adensolicobalamină și metilcobalamină - Susține sistemul imunitar și vă protejează împotriva daunelor neurotoxice provocate de agenții patogeni.

Lemon Balm - Ucide și respinge celulele patogene, ajutând în același timp la întărirea limfocitelor, astfel încât sistemul imunitar să poată lupta împotriva agenților patogeni.

Spirulina - Întărește sistemul imunitar, eliminând în același timp metalele grele toxice și oprind creșterea agenților patogeni, ceea ce ușurează povara asupra sistemului imunitar.

Gheară de pisică - Ucide agenții patogeni și ajută sistemul imunitar personalizat al ficatului, oferindu-i șansa de a-și recăpăta forțele și de a se reface pentru următoarea bătălie.

Goldenseal - Ajută la distrugerea și epurarea agenților patogeni din organism, ajutând sistemul imunitar să câștige războiul împotriva invadatorilor. În cele mai multe cazuri, cel mai bine este să folosiți goldenseal timp de două săptămâni, apoi două săptămâni fără, și să repetați acest ciclu.

Lemn dulce - Cea mai importantă plantă pentru combaterea agenților patogeni și, prin urmare, a multor boli cronice, simptome și afecțiuni cauzate de acești agenți patogeni. De asemenea, reface suprarenalele, ceea ce ușurează povara asupra sistemului imunitar.

L-Lizină - Întărește sistemul imunitar și descurajează agenții patogeni să prolifereze.

Ciuperca Chaga - Posedă nutrienți care îmbunătățesc sistemul imunitar și care revitalizează numărul de globule albe prin creșterea producției de limfocite, monocite, neutrofile, bazofile și eozinofile, astfel încât organismul dumneavoastră să poată lupta împotriva invadatorilor. De asemenea, întărește celulele roșii din sânge și măduva osoasă, echilibrează trombocitele din sânge și împiedică furtunile de citokine.

Curcumina - Antiinflamator care ajută organismul să nu rămână blocat într-o stare reactivă chiar și după ce un invadator, cum ar fi gripa, a părăsit organismul.

Frunză de urzică - O plantă antipatogenă care susține, de asemenea, sistemul imunitar, deoarece ajută la revenirea la homeostazie, aducerea din nou a organismului la echilibru, astfel încât totul să funcționeze mai bine, inclusiv sistemul limfatic, ficatul, suprarenalele și sângele.

„Luați în considerare aducerea regulată a acestor suplimente în regimul dvs. de autoîngrijire. Sistemul dvs. imunitar va fi întărit și va fi mai capabil să vă protejeze mai bine împotriva agenților patogeni și a toxinelor, precum și în perioadele de stres, dificultăți emoționale, răniri, pierderi, schimbări sezoniere, obiceiuri alimentare sau de stil de viață necorespunzătoare, sau atunci când nu sunteți în măsură să aveți cea mai bună grijă de dumneavoastră”, a mai scris trainerul, pe pagina sa de Facebook.