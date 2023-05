Aventura Chindiei în Liga I se încheie, după remiza cu Voluntari 2-2. Petrea: „Prea multe nu am ce le reproşa băieţilor”

Chindia Târgoviște a retrogradat în liga secundă, în urma remizei, 2-2, pe teren propriu, cu FC Voluntari. Chindia a revenit după ce a fost condusă cu 2-0, dar avea nevoie de o victorie pentru a merge la baraj.

Partida a coincis și cu inaugurarea arenei „Eugen Popescu”. Elevii lui Toni Petrea au jucat în fața unui stadion plin, dar asta nu a fost de ajuns.

Oaspeţii au condus cu 2-0 la pauză, prin două goluri marcate pe final de repriză. Chindia a revenit în joc prin Neguţ, care a redus din diferenţă în minutul 48, iar în minutul 75 gazele au egalat printr-un şut superb al lui Şerban.

Chindia a terminat pe locul 9, cu 23 de puncte, iar FC Voluntari este pe locul secund în play-out, cu 34 de puncte.

„Retrogradarea nu a stat doat în acest meci, a fost un play-out dezastruos, fără nici o victorie. Trebuie să trecem şi prin momente din astea. Din păcate iar am luat goluri pe două greşeli copilăreşti. Atât am putut, ne cerem scuze”, a spus jucătorul Dinu Moldovan.

Anton Petrea, antrenorul echipei Chindia Târgovişte, a declarat după meci, că nu este supărat pe jucătorii săi.

„Normal că suntem supăraţi, dezamăgiţi. Din păcate nu am reuşit mai multe în această seara, adică să câştigăm acest joc Am facut din nou doua cadouri adversarilor. În repriza a doua am jucat mai bine, am presat, am marcat, am egalat, dar nu am avut puţină şansă să marcăm şi golul victoriei. În play-out-ul ăsta am avut şi probleme multe cu accidentările. Astăzi Neguţ a intrat în repriza a doua deşi el nu este total refăcut, dar a insistat. Prea multe lucruri nu am ce să le reproşez băieţilor. Au făcut cât au putut, Dar sunt momente în viaţa unei echipe pe care noi nu le-am valorificat aşa cum ar fi trebuit”, a declarat Anton Petrea.