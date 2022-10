Ajutor de stat pentru COS Târgoviște. Guvernul alocă sute de milioane de euro în două 2022 și 2023

Ministrul Economiei, Florin Spătaru, a anunțat la Târgoviște că Guvernul va aproba un ajutor de sute de milioane de euro pentru COS Târgoviște, în două tranșe: 2022 şi 2023.

Ajutor de stat pentru COS Târgoviște

„Suma aprobată prin hotărâre de guvern este de 300 de milioane de euro, 150 de milioane în 2022, restul în 2023. Ne dorim ca această schemă să fie multianuală şi să avem un buget suplimentar începând cu 2023. Această schemă de ajutor de stat se adresează industriei prelucrătoare, vorbim de tot ce înseamnă prelucrarea materiilor prime, vorbim de industria farmaceutică, producţia de echipamente electrice, industria automotive, industria mobilei, industria textilă, sunt foarte multe sectoare”, a spus joi, 6 octombrie, ministrul Florin Spătaru.

Ministrul a fost uimit că la Târgoviște a văzut, pentru prima dată, un depozit de oțel beton de 15.000 de tone, material care va ajunge în industria românească.

„COS Târgovişte este un reper atât pentru municipiul Târgovişte, pentru judeţul Dâmboviţa, dar este un reper şi pentru economia naţională. Sunt câţiva ani de când această companie nu a mai funcţionat şi atunci am importat din ce în ce mai multă materie primă, mai mult oţel beton, nu mai avem oțel special pentru diversele aplicaţii, pentru diversele companii care foloseau această resursă. Mă bucur că am văzut că funcţionează Laminorul, că sunt 15.000 de tone de oţel beton care vor fi livrate pe piaţa naţională, dar am discutat şi despre dificultăţile pe care le au, cum ar fi preţul energiei, costurile mărite, programul de transformare şi cel investiţional pe care îl au pentru a produce oţel de calitate cu emisii reduse de carbon”, a mai spus ministrul Florin Spătaru.

Redecerea emisiilor de carbon

Beltrame, compania care deține combinatul de la Târgoviște, a precizat că are în plan reducerea emisiilor de carbon în procesul de producţie şi reluarea producţiei de oţeluri speciale.

Compania a anunțat că va începe, de la anul, construcția unei hale în care va funcționa o oțelărie nouă. În noua oțelărie vor fi pompate 350 de milioane de euro, ceea ce va face din combinatul de la Târgoviște, unul dintre cele mai moderne din lume.

În 2013, combinatul, aparţinând atunci grupului Mechel, a intrat în reorganizare judiciară şi s-a deschis procedura insolvenţei.

În acelaşi an a fost vândut companiei Nikarom SRL pentru 70 de dolari (230 de lei la acea vreme) şi s-a anunţat revenirea la denumirea COS Târgovişte.

Pe întreaga durată a anului 2020, COS Târgovişte a avut sistată activitatea de producţie. În anii anteriori au fost demolate mai multe hale din cadrul combinatului.

COS a fost cumpărat vineri, 11 martie 2022, cu 38 de milioane de euro. Finanţatorul s-a mişcat repede pe piaţa muncii şi a angajat aproape 200 de foști angajaţi, ajungând acum la peste 500 de salariați.

Autoritățile au primit asigurări că în 2023 COS Târgoviște va asigura jumătate din necesarul intern de oțel-beton pentru construcții, reducând într-o măsură considerabilă dependenţa României de importuri și contribuind la echilibrarea balanței comerciale a țării noastre.