Satul din Olt unde localnicii ar putea primi interzis la orice fel de săpături. „Este foarte important ca oamenii să înțeleagă”

Arheologii Muzeului Județean Olt au început anul cu descoperiri spectaculoase într-o zonă despre care se cunoaște încă din anii ’60 ai secolului trecut că ascunde adevărate comori arheologice, din toate epocile istorice.

S-a mers pe drumul vechilor descoperiri și s-a constatat că un întreg sat, Ipotești, prezintă un interes arheologic deosebit, motiv pentru care aici urmează fie delimitat un sit arheologic.

„Toate cele cinci puncte menționate în bibliografie în anii trecuți sunt de fapt același sit arheologic. Și tot satul Ipotești, din punctul meu de vedere, este pus pe un sit arheologic foarte mare. După Reșca și după Celei va fi al treilea unde tot satul va fi în sit arheologic”, a precizat arheologul Florin Ciulavu, din cadrul Muzeului Județean Olt.

În uma cercetărilor desfășurate la începutul acestui an, rezultatele au fost spectaculoase. Sunt descoperiri care urmează să fie incluse în viitor în circuitul științific: o măsea de mamut, ceramică din toate epocile istorice, unelte din silex și chiar oase dintr-un mormânt uman.

Vestea bună pentru specialiști ar putea să nu fie întâmpinată cu același entuziasm și de către localnici. După includerea zonei în RAN (Repertoriul Arheologic Național), orice construcție care va necesita săpături în pământ va avea nevoie de un aviz și de la Direcția de Cultură și de prezența unui arheolog care să realizeze descărcarea de sarcină arheologică, așa cum se întâmplă, în Olt, în satul Reșca, sat construit peste fosta cetate Romula Malva.

„Sătenii nu înțeleg deocamdată ce presupune un sit arheologic, de aceea noi am luat în calcul să procedăm și acolo așa cum am procedat la Reșca și în alte părți și să facem niște mici campanii de informare. Încă nu am reușit să discutăm cu colegii de la Direcția de Cultură, dar o vom face, pentru a realiza campanii comune de informare. Este foarte important ca oamenii să înțeleagă”, a mai precizat arheologul dr. Florin Ciulavu.

Oltul are la acest moment, în ciuda descoperirilor importante realizate pe teritoriul său, aproximativ 220 situri înscrise în RAN, în condițiile în care media națională este de aproximativ 1.000/județ. Odată cu demersul început, de identificare și cartare a siturilor arheologice din județ, sunt șanse mari ca și în Olt acest număr să crească spectaculos.