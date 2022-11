Român mort într-un accident în Spania, greu de repatriat. „Vrem să-l îngropăm lângă mama”

O familie din Olt caută cu disperare ajutor să poată repatria trupul fratelui, un bărbat de 40 ani, decedat într-un accident rutier produs în Spania. Frații bărbatului au aflat despre accident după trei săptămâni.

Cinci frați din Olt, din localitatea Coteana, vor să-și aducă acasă mezinul, un bărbat de 38 ani, decedat într-un accident rutier produs în Spania.

Viorel Simion se afla în Spania de aproximativ 14 ani, timp în care frații săi, cinci la număr (doi frați și trei surori), nu ar mai fi știut nimic de el, a povestit sora bărbatului, Florina Pintea, pentru „Adevărul”.

Până într-o zi, pe 22 octombrie, când unuia dintre frați i-a bătut Poliția la poartă, arătându-i o fotografie și întrebându-l dacă nu cumva este fratele lui. După ce l-a recunoscut i s-a spus că Viorel a fost accidentat mortal în 3 octombrie, în timp ce traversa cu bicicleta o autostradă, în localitatea spaniolă Getafe.

„A plecat înainte să moară mama”

Deși sunt cinci frați și toți își doresc să aducă trupul bărbatului acasă, suma necesară repatrierii, aproximativ 4.000 euro, este peste puterile lor, așa că au apelat la primarul din localitate.

„Noi îl vrem cu orice preț acasă, n-are cine să ne ajute, de asta am și apelat la domnul primar. (...) Vă dați seama, vrem și noi să-l aducem acasă. Era cel mai mic frate, a plecat înainte să moară mama. (...) Nu prea comunica cu noi, era mai rebel, așa, dacă i-am spus și noi să șadă cuminte, să nu plece în afară, că nu e de el, el nu ne-a ascultat. A fost prima dată când a plecat, o ieșire a avut. Și de atunci chiar n-am mai ținut legătura cu el”, a mai spus Florina, sora bărbatului decedat.

La scurt timp de la plecarea lui Viorel, mama celor șase frați a murit, după ce, cu un an înainte, le murise și tatăl. Cu mezinul nu au mai putut ține legătura după plecare. Într-o vreme, având în vedere că trecuseră mulți ani de când nu mai aveau nicio veste, au vrut să le ceară autorităților să-l caute.

„Noi ziceam într-un timp, tot așa: mă, ce e cu el de nu ne sună, ce e cu el, ce s-o fi întâmplat? Și am zis să dăm pe Interpol. Ceilalți, că - ce-aveți, bă, voi nu sunteți sănătoși la cap! - Și fiecare cu familia lui, cu copiii lui, cu supărările lui, noi n-am mai știut să-l mai căutăm pe el”, a mai spus Florina, care era cea mai apropiată de vârstă de fratele plecat în lume să scape de sărăcie.

Varianta care li s-a prezentat, aceea ca trupul să îi fie incinerat în Spania, au respins-o din start, chiar dacă strângerea sumei necesare repatrierii li s-a părut o misiune aproape imposibilă.

„Pentru fratele meu am umblat și umblu, ca să pot să mi-l aduc acasă. Am apelat la domnul primar și domnul primar a apelat și el mai departe. Noi n-avem serviciu, suntem amărâți, suntem vai de mama noastră. Eu am patru copii, frații ceilalți au și ei... Pentru noi, vă dați seama, pentru noi e foarte mult și n-avem de unde. Ne înțelegeam bine în copilărie, umblam cu vacile satului. Am fost și noi amărâți, părinții au avut șase copii, n-au avut nici ei serviciu, la rândul lor. Și fără carte, ca să vă spun direct, că nu ne-au dat și pe noi la școală. Suntem amărâți, de asta am apelat la domnul primar, să ne ajute să-l aducem și noi acasă, lângă maică-mea și lângă taică-meu, să știm și noi că nu e p-acolo”, a mai spus sora.

„Firma din Slatina îmi ceruse 7.000 euro, am găsit în Craiova cu 3.900”

Primarul comunei Coteana, Ionuț Dima, a încercat în primele zile să rezolve problema la nivelul comunității. A mers cu sora bărbatului decedat la Poliție, s-au început formalitățile, după care a contactat mai multe firme de pompe funebre care să se ocupe de repatriere.

„Prin Slatina îmi ceruseră 7.000 euro, deși le-am spus că fac un act de caritate. Am găsit în Craiova cu 3.900 euro. Am vorbit cu cei de la Pașapoarte, ne-au spus că sunt două variante: dacă nu doresc repatrierea, îl incinerează statul spaniol și nu costă nimic, dar dacă rudele doresc repatrierea trebuie să suporte cheltuielile de adus. Pe 24 octombrie am fost la serviciul de Pașapoarte cu sora și a dat o declarație că doresc să-l aducă. Și de atunci se tot încearcă”, a explicat primarul Ionuț Dima.

În cele din urmă s-a deschis un cont bancar la UniCredit Bank, pe numele surorii bărbatului decedat.

Cei care vor să ajute o pot face donând în contul surorii sale: titular cont Florina Pintea, IBAN: RO58BACX0000002386179000, UniCredit Bank.