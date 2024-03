Luptă crâncenă sub scutul de la Deveselu. Unchiul și nepotul, rocadă de partide și vorbe grele: „Și-a bătut nevasta...”

Vărul și fiul fostului primar din Deveselu Ion Aliman sunt în plină campanie electorală. Cei doi au fost contracandidați și la alegerile din 2021. Atunci, unchiul a candidat din partea PSD, iar nepotul a reprezentat PNL. Acum, unchiul a trecut la PNL, iar nepotul la PSD.

În Deveselu, comuna din România considerată punct strategic pentru apărarea Europei, pare să se poată întâmpla orice. Localitatea a fost intens mediatizată chiar și în presa internațională nu numai pentru scutul antirachetă, ci și pentru că oamenii au ales primar un om care decedase. Ion Aliman a murit în 2020 răpus de COVID-19, dar a câștigat al treilea mandat de primar la câteva zile după înmormântare.

În 2021, s-au organizat alte alegeri, iar Deveselu a ajuns din nou în atenția opiniei publice întrucât cei intrați în lupta pentru câștigarea fotoliului de primar erau chiar rudele decedatului: fiul, Marius Aliman, și vărul primar, Nicolae Dobre.

„Mi-a spus de mai multe ori să nu cumva să mă las, dacă el nu va mai fi, eu să fiu cel care să continui toate proiectele, pentru că noi împreună le-am făcut. Chiar și cei din organizația PSD știu foarte bine asta", spunea, în campania din 2021, vărul Nicolae Dobre, fost poștaș, cel care deținuse funcția de viceprimar în ultimul mandat al vărului său.

"Cred că presimțea că va muri și când vorbeam cu el, când îi duceam medicamentele, mi-a spus foarte clar să am grijă de familie și de oamenii din Deveselu, să nu-i las, să lupt pentru ei, așa cum a făcut el atâția și atâția ani", susținea, la rândul său, fiul Marius Aliman, căpitan în Portul Corabia.

Alegerile din 2021 au fost câștigate de Nicolae Dobre și PSD.

Cum au făcut unchiul și nepotul schimb de partide

Cu trei luni înainte de alegerile din 2024, Nicolae Dobre a aflat că PSD nu-l mai vrea.

„Nu mi-au zis nimic, nu m-au întrebat nimic, doar mi-au adus la cunoștință în a doua zi de concediu că nu mai merg cu mine în alegeri. Mi-au reproșat că nu am făcut nimic pentru comunitate. Dar, nu e adevărat! Eu am muncit să fac multe proiecte pentru Deveselu, proiecte de infrastructură mare și mică. M-am dus la PNL dacă ei m-au tratat atât de urât", a declarat Nicolae Dobre.

La rândul său, Marius Aliman recunoaște că a primit imediat oferta PSD.

„S-a făcut un sondaj din care a reieșit foarte clar ce vor oamenii. Oamenii din Deveselu vor PSD și Marius Aliman. Nu mi-a fost greu să plec de la PNL pentru că oricum nu-mi găseam locul acolo", a spus fiul fostului primar.

„A zis că va continua proiectele lui tata...”versus „Nu erau legale, am făcut altele"

Că nu a făcut nimic pentru comuna Deveselu este și reproșul pe care i-l aduce nepotul unchiului său. „A zis că va continua proiectele lui tata, nu a continuat nimic, nu a făcut nimic", a declarat Marius Aliman, candidatul din partea PSD.

„Am făcut proiectele mele. Cele care erau începute nu aveau sursă de finanțare și nu erau începute într-un cadru legal fapt pentru care am fost în instanță și sunt în continuare. Nu erau în cadru legal, am făcut altele. Esența este aceeași, dar proiectele sunt noi, făcute de mine. Și am făcut destule în comună, oamenii știu asta", a spus Nicolae Dobre.

„ Și-a gonit soția cu copiii de acasă"

Actualul primar este convins că oamenii din Deveselu vor ști să facă diferența dintre el și nepotul său.

„Să mă ierte Dumnezeu, dar cum să mergi pe mâna unuia care are un comportament foarte brutal în familie? Oamenii se gândesc: dacă el și-a gonit soția cu copiii de acasă, noi să-i dăm în administrare o comună? Și-a bătut soția, cum să fie votat? Există plângeri, declarații în acest sens. Să știți că am acordul soției să spun ceea ce spun", a declarat unchiul Dobre.

Nepotul susține, însă, că nu ar fi fost fost niciodată agresiv.

„Nici când eram copil nu m-am certat cu un băiat de vârsta mea... Cum să o bat pe mama copiilor mei? Da, suntem în divorț, dar ea este mama copiilor mei pe care am iubit-o și încă mai am sentimente pentru ea. Dacă soția mea intră în mocirla asta este păcat, pentru că nu ar trebui să-și denigreze tatăl copiilor. Iar unchiul meu, dacă a ajuns să arunce cu noroi în mine și familia mea, înseamnă că face politică de cea mai joasă speță", a declarat Marius Aliman.

La prima confruntare, în 2021, între Nicolae Dobre și Marius Aliman au fost circa o sută de voturi diferență. Cei mai mulți dintre localnicii din Deveselu spun că nu s-au hotărât încă pe cine vor vota anul acesta: pe unchi sau pe nepot.