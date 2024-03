Telenovelă la Deveselu, comuna unde sătenii au ales primar un mort. PSD propune candidatul din 2021 al PNL, iar actualul primar PSD e furios

PSD Olt a anunțat joi, 7 martie 2024, că a stabilit candidatul pentru Primăria Deveselu, iar acesta este fiul fostului primar Ion Aliman. Marius Aliman a candidat în 2021, după decesul tatălui său, din partea PNL, iar contracandidat de la PSD i-a fost unchiul său care a și câștigat primăria.

PSD Olt a anunțat astăzi, 7 martie 2024, mișcarea prin care le „suflă” partenerilor de guvernare încă un posibil candidat.

„Aliman Iulian Marius – candidatul PSD pentru Primăria Deveselu

De profesie ofițer de marină, fiu al comunei, cunoaște abc-ul administrativ de la regretatul său tată, cel mai bun primar, de numele căruia se leagă startul dezvoltării comunei Deveselu.

A ales echipa PSD Olt, considerând că împreună putem îndeplini visul tatălui său, acela de a-i continua proiectele și a transforma comunitatea Deveselu într-o localitate modernă și europeană”, au postat reprezentanții PSD Olt, pe Facebook.

Tatăl lui Marius Aliman a lăsat în 2020 PNL fără candidat pe buletinul de vot

La Deveselu, comuna cunoscută în toată lumea pentru că pe teritoriul ei se află scutul antirachetă NATO, întâmplările cu iz de telenovelă nu se mai termină.

Cu patru ani în urmă, toți ochii erau ațintiți pe Deveselu, pentru că la alegerile locale pe buletinul de vot pentru funcția de primar figura numele unui candidat decedat. Primarul Ion Aliman fusese răspus de COVID-19 cu doar câteva zile înainte de scrutin, iar candidatura sa nu a mai putut fi retrasă. Sătenii i-au acordat atunci primarului mort peste 1.000 din cele peste 1.600 voturi valabil exprimate. Explicația PSD pentru faptul că în campanie i-au îndemnat pe alegători să-l voteze pe Aliman, primarul decedat, a fost aceea că aveau nevoie să câștige Consiliul local.

La câteva luni de la evenimentul care a ajuns subiectul presei centrale, în iunie 2021, la Deveselu s-au organizat din nou alegeri pentru funcția de primar. PSD l-a aruncat în luptă pe Nicolae Dobre, cel care din 2016 ocupa postul de viceprimar. Dobre este și vărul primar al fostului primar Ion Aliman.

PNL l-a convins, în schimb, chiar pe fiului fostului primar Ion Aliman să candideze. Candidatura lui Marius Aliman venea după o mișcare a tatălului său care cu nici un an înainte lăsase PNL fără candidat în alegeri. Concret, Ion Aliman, în 2020 primar PSD în funcție, supărat că nu are susținerea organizației județene pentru a debloca proiecte aflate de multă vreme în așteptare, a bătut palma cu PNL. Mai mult, a realizat și afișul de campanie cu sigla PNL. La o zi distanță de la publicarea fotografiei pe Facebook, Aliman s-a răzgândit, depunându-și candidatura din partea PSD. Mișcarea sa a făcut ca PNL să rămână fără candidat, persoana „antamată” de PNL Olt înaintea lui Ion Aliman candidând din partea PMP.

În iunie 2021, pe străzile din Deveselu au ajuns să-și susțină candidații liderii naționali ai celor două partide mari. În zile diferite au făcut campanie pentru Marius Aliman și Ludovic Orban, dar și Florin Cîțu, pe atunci premier, și Nicolae Ciucă. Aliman a pierdut însă alegerile în favoarea unchiului său Nicolae Dobre.

Primarul din Deveselu: „Există riscul ca PSD-ul să piardă comuna Deveselu”

Primarul comunei Deveselu, membru PSD, spune că a fost înlăturat mișelește, fiind anunțat că nu va mai fi candidatul partidului după ce lucrurile erau deja aranjate

„Cu siguranță schimb echipa. N-am renunțat eu. Știți foarte bine, scuzați-mi limbajul, politica e o curvă și cei care o practică sunt meseriași. Sunt om politic, dar vă spun realitatea de care vorbește toată lumea. Nu s-a ajuns la nicio înțelegere, nici măcar nu am știut despre decizia asta, am aflat după ce a fost luată, fiind plecat în concediu. Probabil s-a știut că sunt și eu plecat două-trei zile și s-a știut când să se ia. Sunt bănuieli, sunt presupuneri. Vă spun însă că de candidat, candidez”, a declarat primarul Nicolae Dobre, pentru „Adevărul”.

Primarul spune că nu crede în sondajele care ar putea fi invocate pentru a se motiva decizia de a fi înlocuit din poziția de candidat (președintele PSD Olt a anunțat nu cu mult timp în urmă că se fac sondaje la nivelul localităților din județ astfel încât partidul să vină pentru fiecare primărie cu cel mai bine cotat candidat).

„Nu mă încred în sondaje, eu mă încred în munca pe care am depus-o și în ceea ce am făcut în ăștia trei ani. Și, credeți-mă, am făcut foarte multe. Am de unde să candidez, nu mă vait. Vă spun sincer, aveam de multă vreme oferte. În momentul în care te implici și dai totul pentru bunăstarea comunității și toți te văd, ai și oferte. Și Deveselu e comună unică. Există riscul ca PSD-ul să piardă comuna Deveselu la alegerile din 9 iunie. Eu vreau să-mi duc mai departe proiectele pe care le am. (...) Nu accept ca nimeni să ia munca mea decât dacă o câștigă cineva prin votul oamenilor. Eu nu dau nimic cu mâna mea. Nimănui”, a mai spus primarul, pentru „Adevărul”.