Fost primar din Olt, trimis în judecată. Caz-școală privind fraudarea fondurilor

Un fost primar din Olt, care a plătit o cauțiune de 100.000 euro pentru a ieși din arest, a fost trimis în judecată de DNA, alături de alte 12 persoane și două societăți comerciale. Dosarul, unul „școală” privind fraudarea fondurilor statului.

Direcția Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Craiova a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar pe cauțiune, a inculpaților din dosarul fraudării a zeci de milioane lei din fondurile asigurate printr-un program al Ministerului Dezvoltării.

Este vorba de fostul primar al comunei Vitomirești, din județul Olt, Robert Rotea (PSD), de omul de afaceri Mircea Ungureanu (proprietarul societății Old & New Construct care a câștigat un contract de zeci de milioane lei pentru reabilitarea a 82 străzi din Vitomirești), de funcționari din cadrul Primăriei Vitomirești și Inspectoratului de Stat în Construcții, și de mai multe persoane cu rol în firme implicate de asemenea în escrocheria prin care banii au fost încasați fără să se execute lucrările.

Șase acuzații pentru fostul primar Robert Rotea

Paguba produsă bugetului a două instituții - Primăria Vitomirești, respectiv Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice - ajunge la aproape 50 milioane lei, bani pe care fostul primar al comunei Vitomirești, Robert Rotea, i-a obținut în baza depunerii unor documente false.

Parte din documente au fost furnizate chiar de firmele implicate în dosar. Banii veneau prin intermediul Fondului de Dezvoltare și Investiții (FDI) inventat de fostul lider PSD Liviu Dragnea și de sfătuitorul său Darius Vâlcov, comuna Vitomirești fiind localitatea din România cu cea mai mare sumă aprobată la acel moment.

Fostul primar Robert Rotea este acuzat de șase fapte penale: abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave; luare de mită; fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată; complicitate la obținerea ilegală de fonduri, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată; complicitate la fals intelectual; instigare la spălare a banilor.

Al doilea inculpat din dosar, Mircea Ungureanu, este administratorul SC Old & New Construct SRL, „firmă de casă” care de-a lungul anilor a obținut în județul Olt zeci de contracte. De altfel, toate primăriile din Olt care au primit fonduri prin FDI pentru repararea drumurilor aveau același constructor, Old & New Construct SRL.

Ungureanu este acuzat, la rândul său, de: complicitate la abuz în serviciu; dare de mită; complicitate la obținerea ilegală de fonduri, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată; complicitate la fals intelectual.

În același dosar este inculpat și cel care a preluat funcția de primar al comunei Vitomirești după ce Rotea a fost suspendat din funcție pe motive de incompatibilitate. Radu Ion Lucian, de la data de 12.04.2021 primar împuternicit al comunei Vitomirești, județul Olt, iar anterior viceprimar și președinte al comisiei de recepție, este inculpat pentru: abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave; fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată; obținerea ilegală de fonduri, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată; două infracțiuni de fals intelectual.

Alți doi funcționari din primărie, Laurențiu Filip Vasiloiu și Mugurel Ștefan Barbu, membri în comisia de recepție a lucrărilor, au fost inculpați pentru complicitate la abuz în serviciu, fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată, complicitate la obținerea ilegală de fonduri, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Din cadrul Inspectoratului Județean în Construcții Olt sunt implicați în dosar Maria Rodica Tudose și Andrei Nicolae Vasile, inspectori, aceștia fiind acuzați de: fals intelectual; complicitate la obținerea ilegală de fonduri, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată; abuz în serviciu.

Șeful de șantier, responsabilul tehnic, precum și alte persoane implicate sunt de asemenea trimise în judecată.

Cum s-a derulat escrocheria

„La data de 09 octombrie 2019, între primăria comunei Vitomirești, reprezentată de primarul Rotea Ion Robert și SC Old & New Construct SRL, reprezentată de unul dintre oamenii de afaceri, inculpat în prezenta cauză, s-a încheiat un contract de execuție lucrări ce avea ca obiect „Modernizare infrastructură rutieră locală în comuna Vitomirești, județul Olt”. Pentru executarea lucrărilor s-a obținut finanțare guvernamentală prin Fondul de Dezvoltare și Investiții (FDI).

Lucrările erau reprezentate de modernizarea a 83 de străzi, în lungime totală de aprox. 23 km.

A doua zi, SC OLD & New Construct SRL ar fi transferat execuția parțială a lucrărilor prin încheierea unui contract de prestări servicii cu un intermediar, contract ce nu a fost înregistrat în actele oficiale încheiate cu beneficiarul”, spun procurorii, în rechizitoriul de trimitere în judecată.

Timp de aproape trei ani, în perioada 2019-2021, fostul primar Robert Rotea și viceprimarul lui, împuternicit ulterior primar, au acceptat la plată mai multe facturi emise de SC Old & New Construct SRL, în condițiile în care lucrările erau neconforme sau neexecutate.

„Prin aceste demersuri ar fi fost produs un prejudiciu primăriei comunei Vitomirești în cuantum de 19.073.538 lei (pagubă produsă și nerecuperată), concomitent cu obținerea unui folos necuvenit în același cuantum pentru societatea respectivă.

De asemenea, ar fi fost produs un prejudiciu de 29.737.646 lei în dauna Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reprezentând finanțarea guvernamentală alocată prin FDI în baza unor justificări false pentru lucrări neexecutate sau neconforme.

De menționat este faptul că, fondurile necesare realizării proiectului ar fi fost obținute de inculpatul Rotea Ion Robert prin depunerea la autoritatea de gestionare a fondurilor publice a mai multor documente false (puse le dispoziție de ceilalți inculpați, în calitățile menționate mai sus)”, mai rețin procurorii DNA în rechizitoriu.

Rotea a primit, pentrui toate aceste servicii, o mită de peste 1 milion lei.

„În perioada 25 august – 08 octombrie 2021, pentru „serviciile” de mai sus, omul de afaceri, administrator al SC Old & New Construct SRL, ar fi remis, prin intermediar, primarului Rotea Ion Robert, sub forma contravalorii unei locuințe situate în mun. Slatina, suma de 1.123.332 lei. Pentru a ascunde adevărata origine a banilor, locuința respectivă ar fi fost cumpărată pe numele unuia dintre inculpați”, au mai reținut procurorii.

Interesant este că până la această dată primăria comunei Vitomirești nu a comunicat dacă se constituie parte civilă în cauză, mai precizează DNA. În schimb, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (M.D.L.A.P.) a comunicat organelor de urmărire penală că se constituie parte civilă în cauză, astfel că procurorii au dispus măsuri asiguratorii față de toți inculpații.

Dosarul a fost trimis deja spre judecare la Tribunalul Olt cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.