Elevii care învață limba engleză prin teatru, la Slatina. Spectatori străini: „Sigur nu sunt la liceu de Arte?“

Elevii unui liceu teoretic cu tradiție din Slatina își perfecționează limba engleză, dar nu numai, prin tehnici dramatice. Teatrul în limba engleză le-a adus în anul școlar trecut și prima experiență eTwinning, alături de elevi din Turcia și din Serbia.

La Colegiul Național „Radu Greceanu“ din Slatina se joacă teatru de peste 20 de ani. Liceul are și o trupă, „ReGe“, iar performanțele actoricești ale elevilor au depășit de multă vreme granițele județului, fiind recunoscute la concursurile de gen.

Aici se exprimă în aceeași măsură expansivi și timizi, tinerii pregătiți parcă dintotdeauna să urce pe scenă și cei care n-au crezut vreodată că vor avea curajul, iar posibilitatea de a face teatru la școală a devenit chiar unul dintre motivele pentru care absolvenții de gimnaziu se îndreaptă către acest liceu.

După examenul de Bacalaureat, destul de mulți aleg să studieze tehnicile dramatice și la facultate, în timp ce alții îmbină cu pasiune Medicina, Stomatologia, Arhitectura, Ingineria cu Teatrul.

Proiectul care le face elevilor de la Colegiul Național „Radu Greceanu“ Slatina memorabili anii de liceu este pus astăzi în scenă de mai multe cadre didactice. Totul a pornit însă de la Larisa Masay, profesoară de limba engleză.

Tot catedra de Limbă engleză a pus, în anul școlar 2021-2022, liceul pe harta școlilor eTwinning, cu primul proiect de colaborare internațională derulat exclusiv online. Iar teatrul, jucat în limba lui Shakespeare, a fost în centrul acestei colaborări.

„Drama Bridge“ și cei 100 de elevi din trei țări

Experiența eTwinning pentru elevii de la „Radu Greceanu“ a început în noiembrie 2021. Pandemie, restricții, măști, posibilități reduse de a interacționa, iar cu toate acestea copiii au îmbinat atât de bine totul, încât partenerii lor din Turcia au vrut să știe dacă nu cumva sunt elevii unui liceu de Arte.

„Am avut 45 de copii din școală, cu patru cadre didactice, a fost strict un proiect al catedrei de Limba engleză. Am încercat să conectăm copiii din trei țări diferite – România, Turcia și Serbia – folosind teatrul și tehnicile dramatice. Din Turcia au fost nouă școli partenere care sunt extraordinar de active, iar o altă școală a fost din Serbia. Proiectele de acest tip se desfășoară pe o perioadă de mai multe luni, ele fiind cotate drept surorile mai mici ale proiectelor de tip Erasmus+“, a explicat, pentru „Weekend Adevărul“, profesoara Larisa Masay cum a început experiența eTwinning.

Deși, în mod normal, în proiectele eTwinning, în care colaborează exclusiv prin intermediul unei platforme elevi din diverse țări, numărul de tineri participanți din fiecare școală este mai mic, profesorii liceului slătinean nu au putut să refuze niciunuia dintre elevii interesați posibilitatea de a se implica.

Așa s-a ajuns ca proiectul „Drama Bridge“ să reunească elevii de la mai multe profiluri, cu performanțe diferite în ceea ce privește stăpânirea limbii engleze, dar cu aceeași dorință de a arăta cât pot fi de creativi. Proiectul a presupus interpretare de personaj, realizarea unui colaj, scrierea și interpretarea unui acrostih, concurs de logo-uri și sloganuri etc.

S-au întâlnit în grupuri mici, și-au împărțit sarcinile din proiect, s-au bucurat să fie deopotrivă scenariști, actori, regizori, dar și să imortalizeze, tot ei, momentele atent pregătite și să le urce în platformă. La final, munca lor a fost atent îmbinată cu rezultatele colegilor din Turcia și din Serbia, iar ce au reușit împreună le-ar putea aduce în viitorul apropiat certificarea eTwinning, o „emblemă“ pe care orice școală și-o dorește.

Lucru la distanță, prietenii pe viață

Odată stabilită tema proiectului, partenerii de pe platforma eTwinning s-au întâlnit online, întâlnirile fiind organizate de către școala coordonatoare, care a fost din Turcia.

„O dată la trei săptămâni era o întâlnire online. În paralel, fiecare școală lucra individual pe baza a ceea ce stabileam împreună și se puneau bucățelele, se lipeau și se făcea colajul, atunci când am avut de făcut un colaj. Sau, alte activități pe care le-au avut: a trebuit să inițieze schimburi de scrisori, de 1 ianuarie. În felul acesta, copiii au avut ocazia să se cunoască, să se apropie. Nu s-au cunoscut fizic, dar au luat legătura, și-au scris e-mailuri, și-au scris urări de Anul Nou, unii dintre ei au mai păstrat legătura și pe parcursul următoarelor luni, s-au sudat legături cu alții decât cei cărora le scriseseră... Așa se desfășoară aceste proiecte, online fiind în totalitate, se stabilesc în comun niște obiective și niște activități, după care fiecare școală le face, le postează, și coordonatorul le adună și creează un colaj. Iar copiii au păstrat legătura prin e-mail și pe ce mai funcționează ei zilele acestea, WhatsApp, Instagram...“, a explicat profesoara cum și-au făcut elevii români prieteni peste hotare cu care împart pasiunile.

Teatrul de acasă, perfecționat în țara lui Shakespeare

Profesoara Larisa Masay folosește tehnicile teatrale în predarea limbii engleze de peste 15 ani, așa că elevilor de la „Greceanu“ proiectul li s-a potrivit ca o mănușă. Profesoara are un masterat în Drama and Theatre Education la Universitatea Warwick din Marea Britanie și a realizat și a coordonat ateliere de teatru pentru predarea limbii engleze în mai multe țări europene. În timp, a convins foarte mulți profesori că prin joc și joacă elevii vor fi atrași mult mai ușor să învețe, își vor pune întrebări, vor da frâu liber curiozității, vor explora lumea din jur cu șanse mai mici să considere școala plictisitoare.

„Eu am început povestea aceasta în 1999, așadar sunt de peste 20 de ani în învățământ. Am pus bazele trupei ReGe. Nu se numea așa atunci, mai târziu s-a numit așa. Am pornit cu mici spectacole de teatru, încă de atunci facem la «Greceanu»“, și-a amintit profesoara de începuturile sale la catedră. Lucrurile s-au așezat și mai frumos după 2006. Am fost plecată un an la masterat în Anglia și de acolo am venit cu alte idei, nu neapărat legat de piese de teatru. Se fac în continuare piese de teatru, dar ce mă interesează pe mine, de când m-am întors de acolo, ar fi aplicabilitatea mijloacelor și a tehnicilor teatrale la toate materiile. Prin Casa Corpului Didactic am avut cursuri de formare și au venit profesori de toate materiile, am vorbit cum putem face probleme de matematică sau de chimie. Oamenii au venit cu idei absolut geniale în legătură cu această aplicabilitate“, a explicat prof. Masay cum și-a convins colegii că își pot face și mai atractive orele.

Legat strict de teatru, elevii au avut ocazia, de-a lungul anilor, să abordeze stiluri diferite în funcție de personalitatea lor și de nevoile specifice generației. Au urcat pe scenă în felul „clasic“, dar au mânuit și păpuși, au făcut și teatru-forum în mijlocul orașului, pentru că important este să pui și să-ți pui întrebări, după cum mărturisește profesoara. Iar adolescenții au avut ocazia, astfel, să facă asta, de multe ori nemaifiind nevoie de răspunsuri.

Hagi, punte către Turcia

În cadrul proiectului „Drama Bridge“ provocările au fost multe, însă una cu totul specială a fost aceea de a scrie un acrostih pe care ulterior să-l pună în scenă.

„Când s-a lucrat împreună, s-au făcut și niște colaje, parte din proiect. A trebuit să scriem un acrostih și să-l interpretăm după aceea. Fiecare școală a venit cu un rând în poezia respectivă, după care a și dramatizat rândul respectiv. În sine, par foarte interesante activitățile. A fost o încercare să te gândești cum dramatizezi un vers, că atât aveai voie să creezi, și cum faci să scoți esența din el“, a explicat profesoara Masay.

Interpretarea le-a plăcut atât de mult copiilor încât la provocarea de a juca un personaj celebru cei de la „Greceanu“ nu s-au oprit la două videouri, cât era necesar, ci au făcut... nouă. „La personaje celebre am făcut nouă videoclipuri, nouă ne trebuiau doar două: Icar, Cleopatra, Frida Khalo, Gheorghe Hagi – pentru că li s-a părut că se creează podul acesta cu Turcia foarte ușor și că vor rezona cu personajul nostru, anume Gheorghe Hagi într-un interviu. L-am avut pe Sherlock Holmes, am avut-o pe Adele...“, a detaliat Larisa Masay.

Atunci când au trebuit să se oprească la o personalitate impresionantă, elevii români l-au ales pe Constantin Brâncuși, reușind să realizeze un video absolut remarcabil, contribuția fiind 100% a elevilor. „Ei l-au editat, ei l-au lipit, ei au făcut tot ce trebuia să se facă la toate filmulețele respective, și în special la cel cu Brâncuși, care este într-o categorie aparte în proiect“, a mai spus profesoara.

Un singur proiect, mai multe câștiguri

Cât despre câștigul fiecăruia în urma colaborării, elevii au detaliat, în chestionarele de feedback, cât de mult i-a ajutat să joace și să se joace. Au fost creativi, și-au susținut ideile, au născocit sloganuri, le-au jurizat, s-au fotografiat și au ales cele mai reușite ipostaze, au urcat pe scenă în cadrul atelierelor de teatru din școală și cu greu s-au oprit – iar asta doar cu gândul că vor putea aplica și în viitor pentru proiecte asemănătoare. Unul dintre marile câștiguri a fost acela că și-au putut exersa engleza vorbită.

„Eu sunt foarte mândră de felul în care au și intrat în proiect, pentru că s-a văzut un nivel foarte ridicat, adică au vorbit fluent, s-au exprimat fluent, au transmis niște mesaje pe care noi, profesorii, ne-am aruncat ochii, dar nu am avut ce retușuri să facem, dar la sfârșit i-am văzut mai dezinvolți în folosirea limbii engleze. Nu mai vorbesc de faptul că s-a dus timiditatea aceea în fața camerei, pentru că, asta este, au trebuit să înfrunte o cameră. Par foarte dezghețați și confortabili cu limba vorbită. Eu cred că i-a ajutat foarte mult, dar aș vrea să spun că de la început nivelul lor era ridicat“, a mai spus profesoara Larisa Masay.

Comunitatea școlilor europene

eTwinning este un proiect cofinanțat de Comisia Europeană care facilitează cadrelor didactice crearea de proiecte de colaborare interşcolară pentru elevi, utilizând platforma europeană www.etwinning.net. Cadrele didactice pot elabora proiecte educaţionale în colaborare cu colegii lor, prin intermediul cărora să vizeze obiective de formare şi de dezvoltare a competenţelor elevilor în diverse domenii. Platforma etwinning.net este o comunitate a şcolilor din Europa, reunind peste 654.000 de cadre didactice din peste 205.000 de şcoli.