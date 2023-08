Incident pe Valea Oltului. Cât costă staționarea într-o parcare-fantomă: „Plătești o oră sau pleci” VIDEO

Dialog halucinant între un șofer de TIR și un bărbat - proprietarul unui teren pe care cel dintâi a staționat, pe Valea Oltului. Discuția plecată de la taxa de parcare s-a lăsat cu amenințări.

Povestea s-a petrecut în zona Balota - Tuțulești din comuna Racovița - Vâlcea. Pe marginea drumului DN7 / E81, pe sensul de mers Sibiu - Vâlcea, a funcționat ani de zile o benzinărie- partener, ce apare și astăzi pe Google Maps drept „Time out”, loc de pauză pentru șoferii aflați în tranzit.

Între timp s-a închis, iar cei care-i cunosc situația susțin că ar fi dat faliment, motiv pentru care a făcut obiectul unui litigiu cu o bancă, iar acum s-ar afla în executare silită.

Pare abandonată, motiv pentru care mulți conducători auto folosesc zona ca parcare sau refugiu.

La fel a considerat și un șofer de TIR care a intenționat să facă o mică oprire. Conducătorii auto profesioniști sunt obligați să facă o pauză de cel puțin 45 de minute, după patru ore și jumătate de condus și de 11 ore (sau nouă ore - în anumite condiții), după ce au condus maximum nouă ore. S-a trezit însă somat să plătească o taxă de parcare, de către un bărbat care a pretins că este proprietarul terenului.

Acesta i-a cerut fie să plătească, fie să plece și l-a amenințat că în caz contrar va suporta consecințele. A urmat un incident controversat, care a fost filmat (VEZI VIDEO), fiind postat pe rețelele de socializare.

„Îți sparg un cauciuc... Toată lumea a plătit sau a plecat. Vrei să-ți iei bătaie?”

„Vrei să pleci, sau nu vrei? Îți sparg un cauciuc, dacă nu vrei... Ești în curte la mine, fac ce vreau... Băi, nu fii căpos!... N-am chef să sun la nici o poliție!... Plătești o oră! Nu vrei, bine, să vezi ce o să pățești!... Îți dau una în cap de nu te vezi... Du-te și parchează unde ai plătit rovinieta... Nu ești pe nici o margine, deșteptule! Nu mai fi tu șmecherul șmecherilor! Toată lumea a plătit sau a plecat. Vrei să-ți iei bătaie? Vrei s-o iei pe căpățâna aia seacă pe care o ai? Analfabetule, spui că nu scrie... nu știi să citești?...”, sunt doar câteva din amenințările primite de șoferul de TIR.

La rândul lui, conducătorul auto a anunțat că intenționează să plece în 20 de minute și l-a invitat pe interlocutor să cheme poliția: „N-am chef să plec de aici. Sunt pe marginea drumului... Ok, o să-ți plătesc dacă stau nouă ore, plătesc!”.

Deși în general, în dialogul cu interlocutorul său, șoferul s-a dovedit a fi destul de calm, în final l-a înjurat. „Zdreanță ordinară ce sunteți”, a spus atât la adresa presupusului proprietar cât și a unei femei care se aude la un moment dat pe fundal și care l-a apostrofat de asemenea pe conducătorul auto.

Reacții pro și contra: „Nu merită țigăneala pentru 5 lei”

Mulți internauți au remarcat că niciunul dintre cei implicați nu a procedat corect, alții au considerat că pentru 5 lei/h nu merită „întreaga țigăneală”, iar mulți s-au întrebat despre legalitatea demersului celui care s-a pretins a fi proprietar, convinși că acesta nu eliberează bonuri pentru taxa de parcare, fiind vorba despre o parcare fantomă.

Pe Google Maps în imaginile surprinse chiar în luna iulie a acestui an (dar și în martie) nu apare nici un indicator că în zonă ar fi vreo parcare publică sau privată. Lângă fosta benzinărie, de la Balota Vâlcea, în cadrul căreia a funcționat și un market și un mini-hotel, se vede însă o casă care, cel mai probabil, aparține celui care a deținut afacerea și sau terenul.

„În orice parcare din străinătate prima oră este gratuită, special pentru pauza de 45 minute. În România se găsește câte un fomist d-ăsta care vrea bani imediat ce ai oprit motorul”, au lămurit internauții motivul refuzului șoferului de TIR de a plăti.

„Au fost greșite ambele abordări. Bătrânul pentru agresivitate verbală și mod de adresare, șoferul pentru încăpățânare. Eu i-aș fi dat cinci lei și aș fi cerut bon fiscal. Dar noi trebuie să dovedim cu fiecare ocazie că suntem „neamu' lu' manivelă”... La fel de convins sunt că dacă dădea cineva cu levierul, în maxim juma de oră era încătușat... Mulți Van Dami de tastatură mai sunt!”, au mai remarcat internauții la adresa celor care au incitat la violență.

Unul dintre șoferi a povestit că a avut și el o altercație verbală cu același bărbat: „Am oprit și eu odată acolo, am avut o explozie pe remorcă și a venit la mine, că e proprietatea lui, să plec de acolo. I-am cerut să dovedească că e proprietate privată sau să cheme Poliția, că eu până nu schimb roțile nu plec. Și am fost lăsat în pace”.

Cei care au comentat la postare au mai menționat și că în străinătate, în mare parte, prima oră sau primele trei ore de staționare nu se plătesc, dar și că firesc ar fi fost ca și această parcare DN7 să fie semnalizată corespunzător, îngrădită și închisă cu bariere, pe lângă monitorizare video sau firmă de pază.

Internauții au mai remarcat și că pe filmare nu se vede cine și de la ce a început întreaga discuție.

„Pe Valea Oltului sunt multe parcări publice, gratuite și semnalizate corespunzător”

Având în vedere că terenul pe care s-a produs incidentul este învecinat cu drumul național / european DN7 / E81 am luat legătura cu reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova pentru a înțelege dacă este vorba sau nu despre o parcare - fantomă, așa cum lasă de înțeles cei care cunosc zona.

„Nu am de unde să știu regimul respectivei parcări. Ce pot să vă spun este că toate activitățile economice aflate pe marginea drumului național, inclusiv pe Valea Oltului, se autorizează de noi: accesul la stații PECO, la magazine mari, supermarketuri etc.. Dacă-și face cineva parcare, însă, trebuie să vină să-și ia autorizație de la noi, dacă desfășoară o activitate economică. Nu cunosc dacă pe Valea Oltului este vreuna autorizată doar ca parcare simplă... Dacă este terenul cuiva, privat, are tot dreptul să nu permită accesul. Dacă însă încasează bani ar trebui să fie autorizat”, a menționat pentru „Adevărul” purtătorul de cuvânt al DRDP Craiova, Cristian Tudor.

Acesta a mai atras atras atenția și asupra faptului că: „Pe Valea Oltului însă sunt nenumărate parcări publice, unde nu cere nimeni bani. Sunt amenajate cu bănci, mese, cu coșuri de gunoi și semnalizate corespunzător cu indicator de parcare. Se vede clar că este o parcare, este asfaltată, are marcaj trasat. Dacă cere cineva bani într-o parcare publică, atunci este o problemă a noastră. Dacă însă șoferii aleg să oprească în parcări să le zicem așa fantomă, suportă consecințele”.

Din păcate, reprezentantul DRDP Craiova nu ne-a putut lămuri dacă în cazul de față se poate vorbi despre o parcare privată, fiind în concediu de odihnă. A rămas însă că ne va lămuri când va reveni la serviciu.