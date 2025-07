Pe 17 iulie 1867 s-a născut medicul român Dimitrie Gerota. În aceeași zi, dar în 1947, a venit pe lume jurnalistul și prezentatorul Octavian Ursulescu.

1867- s-a născut medicul român Dimitrie Gerota

Medicul Dimitrie Gerota s-a născut la 17 iulie 1867, la Craiova. A absolvit Facultatea de Medicină din Bucureşti, obţinând, în 1892, doctoratul în medicină. Şi-a continuat pregătirea ca bursier la Berlin şi Paris (1893-1897), potrivit volumului „Membrii Academiei Române"

Medic român, radiolog și urolog, Dimitrie Gerota (d. 3 martie 1939) a fost membru corespondent al Academiei Române. Începând cu octombrie 1897, a predat anatomia la Școala Națională de Arte Frumoase din București, unde l-a avut ca student pe Constantin Brâncuș. „Jupuitul”, una din lucrările lui Brâncuși, a fost rodul învățăturilor lui Gerota. De altfel, profesorul Gerota l-a ajutat pe Brâncuși să plece la Paris și i-a asigurat un venit lunar.

De numele său se leagă aplicarea primelor radiografii din ţara noastră, fiind considerat cel dintâi radiolog român (1898). De asemenea, Dimitrie Gerota a preconizat o tehnică de injectare a vaselor limfatice, cunoscută în literatura de specialitate drept "metoda Gerota" (1896) şi a efectuat cercetări privitoare la anatomia şi fiziologia vezicii urinare şi a apendicului (1929), potrivit Agerpres.

În anul 1907, a pus piatra de temelie a unui sanatoriu ce-i purta numele. Pe locul acestuia şi-a dezvoltat în timp activitatea Spitalul de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota" de astăzi.

A murit la 3 martie 1939, la Bucureşti.

1923: a murit Theodor G. Rosetti, publicist şi om politic

Theodor G. Rosetti s-a născut în judeţul Vaslui, la 4 mai 1837. A fost publicist şi om politic, fiind membru de onoare al Academiei Române.

S-a consacrat iniţial magistraturii, fiind judecător la Tribunalul Iaşi, apoi, a trecut la Curtea de Apel din Iaşi (1861-1863). A fost prefect al judeţului Vaslui (1864-1866).

A desfăşurat o bogată activitate politică: agent diplomatic al României la Berlin (1872-1873), ministru al Lucrărilor Publice (1875-1876), preşedinte al Curţii de Casaţie (1884), preşedinte al Consiliului de Miniştri (1888; 1888-1889), ministru de Interne (1888), ministru de Justiţie (1889-1891), guvernator al Băncii Naţionale (1890-1895), ministru de Finanţe (1912). Din 1912 a fost membru al Curţii permanente de arbitraj de la Haga. A fost membru al Senatului (1913).

S-a numărat printre membrii fondatori ai Societăţii literare „Junimea", a cărei ideologie a susţinut-o în cele trei eseuri ale sale apărute în „Convorbiri literare": „Despre direcţiunea progresului nostru" (1874); „Mişcarea socială la noi" (1885); „Scepticismul la noi" (1892).

Theodor G. Rosetti a murit la 17 iulie 1923.

1947 - s-a născut jurnalistul Octavian Ursulescu

Octavian Ursulescu, unul dintre cei mai buni prezentatori de evenimente din România, împlinește pe 17 iulie vârsta de 78 de ani.

Când spui Octavian Ursulescu, prima dată de gândești la Festivalul Naţional de Muzică Uşoară de la Mamaia, pe care l-a prezentat de şapte ori, până în 1989.

„Festivalul de la Mamaia a fost lansat cu scopul de a promova muzica uşoară românească, unul dintre iniţiatori fiind Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România (UCMR). Nu întâmplător degradarea manifestării a început atunci când aceasta a dispărut dintre organizatori. La primele trei ediţii, când era doar concurs de creaţie, melodiile erau interpretate în două versiuni, după modelul Sanremo”, povestea prezentatorul, pentru „Adevărul”

17 iulie 1952 - s-a născut actorul și cântărețul american David Hasselhoff

Actorul și cântărețul american David Hasselhoff împlinește 71 de ani.

David Hasselhoff a devenit celebru după ce a interpretat rolul salvamarului Mitch Buchannon în serialul american Baywatch, lansat în anul 1989.

„Urăsc să înot. Am o uşoară teamă de apă - se pare că de la numeroasele scene filmate pentru Baywatch în apa foarte rece a oceanului", declara, ulterior, vedeta cotidianului britanic Daily Mirror.

17 iulie 1954 - s-a născut Angela Merkel, politician german, fost cancelar al Germaniei

Fostul cancelar al Germanie, între anii 2005-2021, împlinește 71 de ani.

Ea s-a născut în Hamburg, oraş al Germaniei de Vest, fiind nevoită să se mute în Templin, Germania de Est, atunci când tatăl, preot luteran, primeşte parohie. A studiat fizică şi a obţinut un doctorat în chimie cuantică, lucrând peste un deceniu ca cercetător.

Angela Dorothea Kasner, cunoscută în întreaga lume drept Angela Merkel, a intrat în politică în 1989, odată cu căderea Zidului Berlinului.

Angela Merkel a ocupat funcția de cancer federal al Republicii Federale Germania din anul 2005 până în 2021. În plus, din anul 2000 până în 2018 a fost președintă a Uniunii Creștin-Democrat din Germania.

În 2023, Angela Merkel a primit, în Coasta de Fildeş, Premiul pentru Pace al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO). Premiul a fost acordat pentru politica pentru refugiaţi a Angelei Merkel din 2015, când Germania a primit peste 1,2 milioane de refugiaţi şi alţi migranţi.

1955: s-a inaugurat parcul de distracţii Disneyland din California

La 17 iulie 1955 a fost inaugurat parcul tematic de distracţii Disneyland din Anaheim, California, al cărui slogan este „Cel mai fericit loc de pe Pământ", fiind asociat cu acesta încă de la deschidere.

Ideea de a construi un parc de distracţii i-a venit lui Walter Elias „Walt” Disney încă de la jumătatea anilor '30, când vizita locuri destinate divertismentului împreună cu cele două fiice ale sale. Nu a fost impresionat de acestea și a decis să realizeze o astfel de atracţie turistică. În 1953, a cumpărat o proprietate de 65 de hectare din vecinătatea oraşului Anaheim, pe care era o livadă de portocali. Construcţia a început la 16 iulie 1954.

După un an de la începutul lucrărilor şi după o investiţie de 17 milioane de dolari, Disneyland a fost inaugurat la 17 iulie 1955. La eveniment au participat peste 30.000 de vizitatori. Festivitatea de deschidere a fost transmisă în direct de către canalul de televiziune ABC, fiind, la vremea aceea, una dintre cele mai complexe transmisiuni TV, urmărită de aproximativ 90 de milioane de telespectatori.

„Pentru toți cei care ajung în acest loc fericit: Bine ați venit! Disneyland este țara voastră. Aici reînvie amintiri plăcute din trecut … și aici, tinerii pot savura provocarea și promisiunea de viitor. Disneyland este dedicat idealurilor, viselor, și faptelor concrete care au creat America … cu speranța că aceasta va fi o sursă de bucurie și de inspirație pentru toată lumea”, a precizat Walt Disney, la 17 iulie 1955.

1959 - A murit cântăreața de jazz Billie Holiday, cunoscută și sub numele de Lady Day

Billie Holiday (Eleanora Fagan Gough) s-a născut la 7 aprilie 1915, în Philadelphia, Pennsylvania și a fost considerată una dintre cele mai importante interprete de jazz din toate timpurile. Ea a fost cunoscută și sub numele de „Lady Day”.

În anii 1930, a început să cânte în cluburi de jazz din Brooklyn sau Harlem şi a fost remarcată de producătorul John Hammond care i-a aranjat spectacole şi sesiuni de înregistrări. În această perioadă, a împrumutat numele profesional Billie Holiday de la actriţa Billie Dove.

Este cunoscută prin melodii precum „God Bless the Child", „I Love You'', „Porgy” sau „Fine and mellow".

A murit la 17 iulie 1959, la numai 44 de ani.

2014 - Un avion Boeing 777 al Malaysia Airlines s-a prăbușit în Ucraina

Avionul Boeing 777 al Malaysia Airlines s-a prăbușit în Ucraina, la 50 km de granița cu Rusia. În accidentul aviatic au murit 298 de oameni, dintre care 283 erau pasageri, iar 15 erau membri ai echipajul.

Ucraina a suspectat că aeronava a fost doborâtă de o rachetă sol-aer lansată de separatiștii pro-ruși.

Anchetatorii olandezi au ajuns la concluzia că avionul Boeing 777 al companiei Malaysia Airlines, care făcea legătura între Amsterdam şi Kuala Lumpur, a fost doborât de o rachetă rusească Buk.