O cunoscută pianistă de la Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploieşti are nevoie urgentă de sânge

Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploieşti anunță că pianistă Ioana Maria Lupașcu are nevoie urgentă de sânge, grupa A 2, pozitiv, ea fiind internată la Institutul Oncologic Bucureşti.

„Ioana Maria Lupascu, colega noastră, are nevoie urgentă de sânge şi ne-ar ajuta dacă aţi putea dona la orice Centru de Transfuzii din ţară, indiferent de grupa sanguină pe care o aveţi. Dacă doriţi să donaţi pentru ea, trebuie doar să menţionaţi la centrul de transfuzii că donaţi pentru Ioana-Maria Lupaşcu, care necesită sânge de grupa A2 pozitiv. Ea este internată la Institutul Oncologic Bucureşti, în secţia de Oncologie medicală nr. 2, sub îngrijirea doctorului Daniela Zob. Vă mulţumim pentru ajutor”, este mesajul Filarmonicii.

Născută la Brăila în 1977, într-o veche familie de medici, Ioana Maria Lupașcu se desparte de tradiția familiei și începe studiul pianului la vârstă de patru ani, urmându-și vocația artistică.

Cine este Ioana Maria Lupașcu

În acest sens își desăvârșește pregătirea în domeniul muzical la Universitatea Națională de Muzică din București și mai apoi la Universitatea de Arte George Enescu din Iași, unde își obține și licență.

Între 2001 și 2005, Ioana Maria Lupașcu a fost studentă marelui pianist Lazăr Berman la Accademia Europea di Musica, Italia, sub îndrumarea căruia își perfecționează tehnică interpretativă și își definește stilul personal în abordarea diverselor partituri.

Câștigătoare, finalista sau laureată a numeroase concursuri din România, Grecia și Turcia, Ioana Maria Lupașcu, a devenit rapid o prezența constanța pe scenele din Italia, România, Elveția, Croația, Slovacia, Lituania, Belgia, Turcia și Spania, remarcându-se prin virtuozitatea deosebită și sensibilitatea dovedită în momentele lente ale opusurilor pe care le interpretează, acestea fiind atât din repertoriul clasico-romantic cât și din sfera muzicii contemporane.

Revenită în România în 2005, Ioana Maria Lupașcu devine în 2007 solistă a Filarmonicii Paul Constantinescu, continuând să colaboreze în paralel cu cele mai importante orchestre simfonice din țară și să susțină recitaluri și concerte în Italia la invitația diverselor instituții de cultură dar și a asociațiilor românilor din peninsula.