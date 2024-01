O comună întreagă din Prahova, lăsată fără gaze în plină iarnă. Elevii învață în sistem online

Mai mulți părinți din comuna prahoveană Ciorani s-au plâns pe rețele sociale de faptul că sunt nevoiți să îndure gerul instalat în România, în ultimele zile, din cauza unor probleme în furnizarea de gaze naturale.

„În plina iarnă, în comuna Ciorani, Prahova, de mai multe zile sunt probleme cu furnizarea, respectiv necesarul de gaze naturale. Peste 6.000 de persoane rămân în plina iarnă fără gaze, implicit fără căldură, având în vedere ca majoritatea au încălzirea pe gaze. De la furnizor am primit adresa din poza atașata în data de 05.01.2024 iar de ieri, 08.01.2024 au început întreruperi masive ale alimentarii cu gaze în întreaga comuna Ciorani. Copii au fost anunțați ca vor trece în online având în vedere ca școlile/grădinițele au încălzire pe gaze”, ne-a transmis unul dintre părinții din Ciorani.

Ciorani este una dintre cele mai mari comune din Prahova.

„Am rămas fără gaze naturale, în toiul iernii, din cauza lipsei de interes a operatorului, a celor care nu au rezolvat problema racordării la rețeaua Transgaz! Vorbim despre 6.700 de locuitori rămași fără sursă de gaze la temperaturi exterioare care au scăzut cu mult sub zero grade Celsius! Sunt oameni care au renunțat la încălzirea pe lemne și utilizează sobele și centralele pe gaze, familii cu copii care suferă din cauza indolenței celor ce aveau posibilitatea să rezolve totul de cel puțin doi ani! Conducerea Consiliului Județean Prahova este preocupată doar de Valea Slănicului și de promisiunile făcute locuitorilor de acolo! Uită sau habar nu are că există o problemă stringentă la Ciorani: sondele prin care se extrăgeau gaze și care alimentau rețeaua localității sunt insuficiente pentru a acoperi necesarul comunității respective! Consiliul Județean ar trebui să intervină, să ia măsuri concrete și să rezolve cât mai repede situația critică de la Ciorani”, scrie un alt părinte.

Se pare că este vorba de anumite probleme tehnice pe care operatorul Premier Energy încearcă să le soluționeze până luni, 15 ianuarie.

Probleme în Ciorani și Tomșani. Elevii, în sistem online

Peste 1.000 de elevi din două comune ale judeţului Prahova vor face cursuri în sistem online din cauza unor probleme survenite, în ultimele zile, în alimentarea cu gaze naturale. Inspectorul-şef al Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, Ilona Rizea, a precizat, miercuri, pentru Agerpres, că probleme sunt la Ciorani, fiind afectate un liceu şi o şcoală gimnazială (908 elevi şi preşcolari) şi la Tomşani, unde este afectată o şcoală gimnazială (326 elevi).

Primarul comunei Tomşani, Mihai Florin Pelin, a precizat, conform sursei citate, că, potrivit datelor pe care le-a obţinut de la furnizorul de gaze, sincopele au apărut pe fondul presiunii scăzute ca urmare a creşterii consumului determinată de temperaturile scăzute din ultimele zile.

Edilul spune că sincopele în alimentarea cu gaze afectează circa 1.800 de gospodării.

Producătorul de gaze naturale anunţă că furnizarea se va face cu întreruperi în următoarele zile. Administraţia locală a făcut demersuri către Prefectura Prahova, Consiliul Judeţean Prahova şi ANRE pentru identificarea unei soluţii la această problemă.